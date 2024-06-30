Почему нельзя спасать диких совят

Давайте вместе разбираться, как отличать благополучных совят от тех, кому реально требуется помощь.
Такой совёнок уже отлично видит, на хвосте и крыльях есть перья, просто летает он ещё плохо. Птенец делает ноги из дома для того, чтобы обезопасить семью: если по его душу придёт какой-то хищник, то схватит только его одного. Братья и сёстры останутся в безопасности.
Все жалобные звуки, издаваемые в сумерках, обычно такими товарищами и производятся. Совята так сигналят родителям, куда лететь и кому в клюв класть покушать. Обитать слётки могут как на земле, так и на деревьях. Если лапы и крылья не имеют видимых травм, крови и ссадин тоже нет — оставьте их в покое! Родители о них заботятся, спасать таких не надо.
Но бывает и так, что без родителей на земле встречается маленький и слабый, у которого пух — и только. Кажется, такому точно помощь необходима! Ан нет, сначала надо включить внимательность и выяснить, что за вид совы! Дело в том, что некоторые из них дом устраивают прямо на земле.
Начнём по порядку. В первую очередь надо упомянуть болотную сову — вот уж кто деревья в плане жилища игнорирует. Даже в имени отражено нечто эдакое, намекающее на болотную кочку. За ней идёт товарищ домовый сыч. Он может селиться, конечно, в постройках и местах повыше, но норы, пни и щели в каменных насыпях — ещё одна его любовь.
Также длиннохвостая неясыть, в отличие от своей родственницы — серой неясыти, иногда выбирает для птенцов местечко в корнях деревьев. К норам и старым пням, кстати, ещё и сипухи тяготеют. Полярные совы и филины тоже выводят птенцов на земле. Правда, встретить в дикой природе их сложно. Но возможно!
Распознать вид малыша не специалисту — почти нереально. Поэтому, если увидите совят, поищите вокруг признаки гнезда. Постоянное жилище выдаст примятая вокруг трава, веточки, хорошо различимая ямка и отходы жизнедеятельности. Не спешите тащить таких совят спасать. Скорее всего, они уже дома!
Но что делать, если гнезда нет, а на траве сидит пуховой комочек, еле-еле открывающий глаза? Искать сайты и форумы центров реабилитации диких животных в своём регионе. Они подскажут, как именно обращаться с найдёнышем и примут его у себя. Не пытайтесь играть в героя: вырастить птенца хищной птицы не специалисту сложно для человека и небезопасно для малыша. Если хотите, чтобы совёнок вырос здоровым и вернулся в дикую природу — помощь профессионалов необходима.
Источник:
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Отобрали у бродячих собак. Наша собака тоже заинтересовалась - А что это вас там такое? Можно укусить? Кусать мы никого не дали. Птицу посадили в вольер, в отдельной комнате, куда заходили только, чтоб ее покормить и убрать какашки. Птенец не летал, но хорошо кушал и ходил пешком по шторе до карниза и обратно. После еды мы с ним занимались подготовкой к полетам. Я сажала его на руку (всегда в перчатке, чтоб не привыкал к запаху) и начинала поднимать и опускать птенца, придерживая его за лапки. Он инстинктивно раскрывал крылья при движении вниз. Потом понял, как держаться за воздух и начал махать крыльями уже и без "качелей". Откормили, научили летать, отнесли в лес и отпустили. Два года потом к нашему участку прилетала сова и сидела рядом на фонарном столбе. Считали, что мы все сделали правильно и это - наш выкормыш.