Почему нельзя спасать диких совят

Все жалобные звуки, издаваемые в сумерках, обычно такими товарищами и производятся. Совята так сигналят родителям, куда лететь и кому в клюв класть покушать. Обитать слётки могут как на земле, так и на деревьях. Если лапы и крылья не имеют видимых травм, крови и ссадин тоже нет — оставьте их в покое! Родители о них заботятся, спасать таких не надо.