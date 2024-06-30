В США выгнали из страны слишком хитрого индийского студента

Пацан по имени Арьян Ананд был не самым прилежным учеником в своей школе. Он откровенно забил на учебу и врал своим родителям по поводу успеваемости. Но вскоре пришло время поступать в колледж, и тут он придумал гениальную схему. Он узнал, что в США некоторые ведущие колледжи предоставляют полную финансовую помощь даже иностранным студентам, но для этого ученик должен был идеальным отличником, с кучей грамот и все в том же духе. Короче, кого попало туда не брали.

Вот Арьян и спланировал очень-очень структурированный план мошенничества. Он получил результаты за 9-11 класс, отредактировал идеально, а затем сделал совершенно фальшивый прогнозируемый результат за 12 класс. Купил поддельную печать директора школы, выкупил похожий домен веб-сайта своей школы и завел там несколько корпоративных почт на имя реального директора. Создал полностью фальшивый профиль о себе, но при этом не указывал ни одной грамоты или медали, которую можно было бы проверить.