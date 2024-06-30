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В США выгнали из страны слишком хитрого индийского студента

В США выгнали из страны слишком хитрого индийского студента

Автор:
30 июня 2024 09:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ChatGPT   Lehigh   Reddit   Индия   США   мошенничество   студент   
2818
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Гениальный индус целый год обманывал свой вуз, но спалился на том, что похвастался схемой на Reddit.

Пацан по имени Арьян Ананд был не самым прилежным учеником в своей школе. Он откровенно забил на учебу и врал своим родителям по поводу успеваемости. Но вскоре пришло время поступать в колледж, и тут он придумал гениальную схему. Он узнал, что в США некоторые ведущие колледжи предоставляют полную финансовую помощь даже иностранным студентам, но для этого ученик должен был идеальным отличником, с кучей грамот и все в том же духе. Короче, кого попало туда не брали.


Вот Арьян и спланировал очень-очень структурированный план мошенничества. Он получил результаты за 9-11 класс, отредактировал идеально, а затем сделал совершенно фальшивый прогнозируемый результат за 12 класс. Купил поддельную печать директора школы, выкупил похожий домен веб-сайта своей школы и завел там несколько корпоративных почт на имя реального директора. Создал полностью фальшивый профиль о себе, но при этом не указывал ни одной грамоты или медали, которую можно было бы проверить.

С помощью ChatGPT написал вступительное эссе и отправил все свои липовые документы во все приличные учебные заведения США. И на удивление прокатило. Университет Лихай с радостью его принял и согласился полностью оплатить его образование, переезд, проживание в стране и даже один билет туда и обратно в Индию каждый год. Кроме питания. Тогда предприимчивый индус создает фальшивую справку о смерти своего отца и получает повышенную стипендию. То есть еда тоже за счет заведения.


Все было шикарно, если бы не одно но, парень вообще не хотел учиться, ему было лень. Но пришла пора экзаменов, а для продолжения стипендии сдать их надо было хорошо. И он внаглую списывал все ответы с телефона, главным условием было просто не попасть на глаза экзаменаторам. Год у него так пролазило. Так он еще и на подработку устроился, соврав, что является студентом третьего курса по маркетингу и предоставив липовые документы.


И все у него шло хорошо, пока совесть не замучила и вот тогда он выкатил супердлинный пост на Reddit, где досконально рассказал о всех тонкостях своего мошенничества. Модераторы от такого немного ошалели, и вычислив по подпискам этого парня, где он учится, отправили всю информацию в университет.


«Университет Лихай высоко ценит сообщение, поступившее на его горячую линию по вопросам этики, и тщательное расследование, проведенное полицейским департаментом университета Лихай, которое привело к аресту Ариана Ананда, а также судебное преследование Ананда окружной прокуратурой округа Нортгемптон за мошенничество», — заявила представитель университета Лихай Эми Уайт.

Парня приговорили к трем месяцам в тюрьме округа Нортгемптон. В рамках сделки Ананд согласился вернуться в Индию, а Университет Лихай согласился не добиваться возмещения $85 000.


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Метки: ChatGPT   Lehigh   Reddit   Индия   США   мошенничество   студент   
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20  комментариев
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7k
Babangdida 2 часа назад
Ну, в способностях ему не откажешь! Просто универ не смог раскрыть/воспользоваться/направить в правильное русло, на пользу общества. И ещё - экзамен, построенный так, что ответы можно было списать, говорит о лени экзаменаторов и о неправильном построении самой экзаменации!
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746
3zo672nyb9t0 8 минут назад
Он просто убедился в том какая лажа образование пиндосии и решил таким образом свалить обратно.
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18k
a_komolow 19 минут назад
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13k
Марсианин 51 минуту назад
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11k
Dabus 52 минуты назад
И сам всё рассказал ... и срок, себе-же накрутил ...
Ссылка www.youtube.com
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28k
СергейПименов Час назад
Сменит паспортные данные и обратно проторенной дорожкой
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9k
Тяжолый Орк Час назад
странно, учиться лень, а писать длинные посты и разбираться в тонкостях системы образования - не лень
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10k
Роман Час назад
Ну "студент" определенно имеет таланты. Фильм с Ди Каприо вспомнился.
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1k
surgy 2 часа назад
Вот уж точно, молчание золото!
С таким бесстрашием был бы через пару лет миллионером, а тут в тюрьму
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6k
Горожанин 2 часа назад
Индийский Тупиков.
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