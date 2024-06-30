В США выгнали из страны слишком хитрого индийского студента

Гениальный индус целый год обманывал свой вуз, но спалился на том, что похвастался схемой на Reddit.
Пацан по имени Арьян Ананд был не самым прилежным учеником в своей школе. Он откровенно забил на учебу и врал своим родителям по поводу успеваемости. Но вскоре пришло время поступать в колледж, и тут он придумал гениальную схему. Он узнал, что в США некоторые ведущие колледжи предоставляют полную финансовую помощь даже иностранным студентам, но для этого ученик должен был идеальным отличником, с кучей грамот и все в том же духе. Короче, кого попало туда не брали.
Вот Арьян и спланировал очень-очень структурированный план мошенничества. Он получил результаты за 9-11 класс, отредактировал идеально, а затем сделал совершенно фальшивый прогнозируемый результат за 12 класс. Купил поддельную печать директора школы, выкупил похожий домен веб-сайта своей школы и завел там несколько корпоративных почт на имя реального директора. Создал полностью фальшивый профиль о себе, но при этом не указывал ни одной грамоты или медали, которую можно было бы проверить.
С помощью ChatGPT написал вступительное эссе и отправил все свои липовые документы во все приличные учебные заведения США. И на удивление прокатило. Университет Лихай с радостью его принял и согласился полностью оплатить его образование, переезд, проживание в стране и даже один билет туда и обратно в Индию каждый год. Кроме питания. Тогда предприимчивый индус создает фальшивую справку о смерти своего отца и получает повышенную стипендию. То есть еда тоже за счет заведения.
Все было шикарно, если бы не одно но, парень вообще не хотел учиться, ему было лень. Но пришла пора экзаменов, а для продолжения стипендии сдать их надо было хорошо. И он внаглую списывал все ответы с телефона, главным условием было просто не попасть на глаза экзаменаторам. Год у него так пролазило. Так он еще и на подработку устроился, соврав, что является студентом третьего курса по маркетингу и предоставив липовые документы.
И все у него шло хорошо, пока совесть не замучила и вот тогда он выкатил супердлинный пост на Reddit, где досконально рассказал о всех тонкостях своего мошенничества. Модераторы от такого немного ошалели, и вычислив по подпискам этого парня, где он учится, отправили всю информацию в университет.
«Университет Лихай высоко ценит сообщение, поступившее на его горячую линию по вопросам этики, и тщательное расследование, проведенное полицейским департаментом университета Лихай, которое привело к аресту Ариана Ананда, а также судебное преследование Ананда окружной прокуратурой округа Нортгемптон за мошенничество», — заявила представитель университета Лихай Эми Уайт.
Парня приговорили к трем месяцам в тюрьме округа Нортгемптон. В рамках сделки Ананд согласился вернуться в Индию, а Университет Лихай согласился не добиваться возмещения $85 000.
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С таким бесстрашием был бы через пару лет миллионером, а тут в тюрьму