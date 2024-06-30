Майнеров хотят загнать в специальные зоны

Зоны будут экономическими, по аналогии с казино, а не те, что вы тут себе уже напридумали.
О глобальной проблеме неконтролируемого майнинга рассказал зампред Комитета по энергетике Юрий Станкевич, он же поведал и о готовящемся законопроекте по борьбе с этой проблемой.
По его словам, главная задача — установить для майнинга особые условия в части потребления электрической энергии, чтобы те тарифы, которые действуют в отношении населения, не распространялись на майнеров.
Дело в том, что сейчас майнеры ищут те регионы, где цена на киловатт-час самая небольшая. Запускают там свои майнинговые фермы, и нагрузка на сетевое хозяйство резко возрастает.
Вплоть до того, что регион превращается в сугубо энергодефицитный. К регионам с невысокой стоимостью электроэнергии относится Забайкальский край, Иркутская область, Хакасия.
Депутат уверен, что создание особых экономических зон для легального майнинга позволит вывести эту деятельность из тени и облегчить жизнь рядовых потребителей электроэнергии.
Если законопроект примут, то майнеров обяжут работать в специальных зонах и платить за электроэнергию по экономически обоснованным тарифам.
Источник:
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