Майнеров хотят загнать в специальные зоны

О глобальной проблеме неконтролируемого майнинга рассказал зампред Комитета по энергетике Юрий Станкевич, он же поведал и о готовящемся законопроекте по борьбе с этой проблемой.

По его словам, главная задача — установить для майнинга особые условия в части потребления электрической энергии, чтобы те тарифы, которые действуют в отношении населения, не распространялись на майнеров.