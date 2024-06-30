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Майнеров хотят загнать в специальные зоны

Майнеров хотят загнать в специальные зоны

Автор:
30 июня 2024 08:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   криптофермы   майнинг   цена за свет   экономические зоны   электроэнергия   
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Зоны будут экономическими, по аналогии с казино, а не те, что вы тут себе уже напридумали.

О глобальной проблеме неконтролируемого майнинга рассказал зампред Комитета по энергетике Юрий Станкевич, он же поведал и о готовящемся законопроекте по борьбе с этой проблемой.


По его словам, главная задача — установить для майнинга особые условия в части потребления электрической энергии, чтобы те тарифы, которые действуют в отношении населения, не распространялись на майнеров.


Дело в том, что сейчас майнеры ищут те регионы, где цена на киловатт-час самая небольшая. Запускают там свои майнинговые фермы, и нагрузка на сетевое хозяйство резко возрастает.


Вплоть до того, что регион превращается в сугубо энергодефицитный. К регионам с невысокой стоимостью электроэнергии относится Забайкальский край, Иркутская область, Хакасия.

Депутат уверен, что создание особых экономических зон для легального майнинга позволит вывести эту деятельность из тени и облегчить жизнь рядовых потребителей электроэнергии.


Если законопроект примут, то майнеров обяжут работать в специальных зонах и платить за электроэнергию по экономически обоснованным тарифам.

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Метки: Госдума   криптофермы   майнинг   цена за свет   экономические зоны   электроэнергия   
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Алекс Лом Полчаса назад
Примерно так

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avemedin Минуту назад
Здравствyйте. Извините, что пишy здесь, больше негде...

Сейчас ищy любyю работy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подработкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не y кого. Одолжите, пожалyйста, на едy рyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, то я готов вернyть с первой зарплаты (переведy на картy или номер телефона). В этом слyчае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я вернy 100%!

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Заранее большое Вам человеческое спасибо.
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