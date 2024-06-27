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Посадят за эмодзи? В Госдуме предложили признать некоторые смайлы экстремистскими

Посадят за эмодзи? В Госдуме предложили признать некоторые смайлы экстремистскими

Автор:
27 июня 2024 18:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Россия   запрет   интернет   смайлик   экстремизм   
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По мнению члена СПЧ, эмодзи способны развратить молодёжь.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко на ПМЮФ 26 июня заявила, что Госдуме пора взяться за эмодзи, среди которых встречаются те, которые нарушают законы РФ. По мнению Сидоренко, такие смайлики считаются общественно опасными, на ряду с перепостами и лайками.

«Мы в рамках белого интернета инициировали обсуждение вопроса регулирования права эмодзи. Белоруссия была первой страной, которая официально признала некоторые эмодзи экстремистским контентом. Мы сегодня к этому пока не подошли, но основания для такого рода вещей у нас есть. На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен. Но с эмодзи такая же ведь история», — сказала Сидоренко.

Она отметила, что сейчас некоторые суды уже признают лайки и дизлайки юридически значимыми действиями, а «картинки, которые могут носить радикальный характер» - намного серьёзнее, так как иллюстрируют нетрадиционные ценности, сообщает Фонтанка.

«Экстремистский контент чаще всего носит пограничный характер, языковые модели не всегда помогают. Это значит: плохо, но легально. И в этом сегменте выстраивается основная система пропаганды, виктимизация молодежи осуществляется», — пояснила Сидоренко.

Ранее в Госдуме предложили заменить эмодзи с усатой женщиной «патриотическими смайлами». Депутат Журавлев предложил добавить «патриотические смайлы» в телефоны россиян.

«Вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что, к примеру, смайл, на котором изображена влюбленная пара, состоящая из двух мужиков, или беременный мужик – пропаганда ЛГБТ, которая, между прочим, в нашей стране запрещена законом. Бородатые женщины, невесты с усами – все эти отвратительные образы приучают наших детей к тому, что это нормально, ведь на картинки в сообщениях внимание обращаешь прежде всего. У нас под жесткий контроль на сей счет попала пресса и интернет, а вот до смайлов еще руки не доходили, хотя сфера и в самом деле чувствительная и важная», — сказал Журавлёв.

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Метки: Госдума   Россия   запрет   интернет   смайлик   экстремизм   
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63k
turyst Час назад

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4k
Звёздный странник 9 минут назад
Смайлы они решили к экстремизму привязать!
Да вы кинопродукцию Запада, пропитанную пропагандой ЛГБТ и феминизма, не можете блокировать, а тут к рисункам прицепились!
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Alexbux1 9 минут назад
Похоже кто то в думе решил делом поддержать Бастрыкина....
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1k
Belgarath 11 минут назад
Лето, блин! План по законотворчеству горит. Надо перед отпусками побольше херни напридумывать, потому что ну все проблемы же уже решили! А если число новых инициатив будет меньше планового - урежут зряплату.
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9k
Онотолей 17 минут назад
Какие заботливые.Всё думают за что бы ещё посадить россиян.
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Korolev Полчаса назад
Эмодзи - экстремизм! Талибы - деловые партнёры! Смотри, не перепутай!
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12k
BarOb 42 минуты назад
Сидят смайлики разглядывают, а чем ещё там заниматься, когда на кнопку жать не нужно
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turyst Час назад
А Тор их чем возмутил?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5169 постов (4954 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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