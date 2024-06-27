Посадят за эмодзи? В Госдуме предложили признать некоторые смайлы экстремистскими

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко на ПМЮФ 26 июня заявила, что Госдуме пора взяться за эмодзи, среди которых встречаются те, которые нарушают законы РФ. По мнению Сидоренко, такие смайлики считаются общественно опасными, на ряду с перепостами и лайками.

«Мы в рамках белого интернета инициировали обсуждение вопроса регулирования права эмодзи. Белоруссия была первой страной, которая официально признала некоторые эмодзи экстремистским контентом. Мы сегодня к этому пока не подошли, но основания для такого рода вещей у нас есть. На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен. Но с эмодзи такая же ведь история», — сказала Сидоренко.

Она отметила, что сейчас некоторые суды уже признают лайки и дизлайки юридически значимыми действиями, а «картинки, которые могут носить радикальный характер» - намного серьёзнее, так как иллюстрируют нетрадиционные ценности, сообщает Фонтанка.