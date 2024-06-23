Зачем Японии подводный почтовый ящик

Есть в Японии маленький рыбацкий городок Сумами, который никому особо не был интересен. Тут даже почту неделями никто не писал. До того как почтмейстер совершил «почтовую революцию».

Утопить ящик

Как увеличить количество корреспонденции в твоем городке до 1500 открыток в год? Утопить почтовый ящик.