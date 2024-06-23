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Зачем Японии подводный почтовый ящик

Зачем Японии подводный почтовый ящик

Автор:
23 июня 2024 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   интересно   под водой   подводный почтовый ящик   факты   фото   
983
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Иногда море забирает что-то у Японии, омывает берега, смывает скалы. Но это не значит, что нужно просто подчиниться морю. Из принципа!

Есть в Японии маленький рыбацкий городок Сумами, который никому особо не был интересен. Тут даже почту неделями никто не писал. До того как почтмейстер совершил «почтовую революцию».

Утопить ящик

Как увеличить количество корреспонденции в твоем городке до 1500 открыток в год? Утопить почтовый ящик.

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Теперь нужно нырять под воду и брать дайвинг-оборудование, чтобы отправить послание. И людям очень нравится справляться с такими трудностями.

А все, что нужно было – перенести на 10 метров под воду красный почтовый ящик, который до этого стоял на суше на побережье.

Помните, я рассказывала про самое одинокое в мире почтовое отделение в китайской пустыне? Оно тоже придумало, как сделать себя популярным при помощи открыток.

А тут подводный вариант труднодоступной почты.

А открытки должны быть водонепроницаемые?

Ну, да. Такие открытки продаются в почтовом отделении на суше, они всегда пользуются спросом.

А забирает корреспонденцию из-под воды сам начальник почты, переодеваясь в костюм для дайвинга. Если бы он не увлекался этим видом спорта, вряд ли ему на ум пришло подобное.

Ящик, кстати, вынимают и заменяют раз в полгода на запасной, чтобы очистить от соли и отложений.

Теперь в Сумами приезжают туристы тысячами, чтобы отправить нестандартную открытку из нестандартного ящика. Почти 40 тысяч отправлений уже было отправило таким способом. И популярность не угасает!

На самом деле не почтмейстер Сумами это первым придумал. Так уже делали на Багамах в 1939 году, но испытания временем этот ящик не выдержал, так что долго время у японской почты было звание первой.

Мне идея очень понравилась, очень забавная, но делать этот ящик целью своего туристического путешествия? Ума не приложу, кто бы так стал делать.

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Метки: Япония   интересно   под водой   подводный почтовый ящик   факты   фото   
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Alexander 15 минут назад
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
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