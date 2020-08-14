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Как и сколько правильно делать упражнение «планка»

Как и сколько правильно делать упражнение «планка» (5 фото)

Автор:
14 августа 2020 09:28
Сообщество : Спорт
Метки: как правильно делать планку   планка   спорт   тело   упражнение   фигура   фото   
3735
5
Всего пара минут в день – и ваше тело станет крепким и подтянутым. Это не пустые обещания, а абсолютная правда об упражнении «планка». Сегодня мы расскажем, как её правильно делать, сколько времени стоять в планке и в чём её польза.

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Метки: как правильно делать планку   планка   спорт   тело   упражнение   фигура   фото   
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20  комментариев
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1k
Андрей 6 часов назад
Зачем такой длинный пост? Все и так знают, значение постоянной Планка считается зафиксированным и точно равным величине 6,626 070 15 10 34 кг м2 с 1 (Дж с).
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2k
Владлен Николаев 16 минут назад
Как и сколько правильно делать упражнение «планка»
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8k
Denissg 18 минут назад
Хотел сделать - уснул.
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627
Инквизитор РФ Час назад
Классные попки)
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5k
Сгусток позитива 2 часа назад
а кто то читал текст?
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846
Andrey G 2 часа назад
Картинки с планкой красивые, планка на картинках неправильная. От современных бьютиблогеров и самопровозглашенных экспертов.
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18k
Слепой Пью Andrey G Час назад
И все иксперды делают планку неправильно: в пол надо упираться не локтями, а сиськами!
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507
Владимир 3 часа назад
Фото в статье завораживают.
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4k
Ya 3 часа назад
На все фото моя "планка" стоит отлично.
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7k
KarabasBarabas 4 часа назад
Зашел в пост чисто глянуть на подтянутых девчонок. Текст не читал
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2k
dolmat21093 4 часа назад
Ни сколько! 60 летний дед простоял в планке 8 часов, как по мне это говорит о малой нагрузке на организм. Самое эффективное упражнение на пресс - подъём ног в висе (уголок), или подъём ног лёжа, дворники(маятник). А планку максимум на добивание после этих упражнений, секунд 30 подержали и отдых. Всем кубиков на животе!)
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8k
Antique computer 5 часов назад
Упражнение для самоубийц старше 45. Всем, кто моложе, и то с осторожностью делать..
Я перешел на это упражнение:

Ссылка youtu.be


По мне, так гораздо лучше планки, задействует больше мышц и нет риска словить инсульт.
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2k
Александр Antique computer 4 часа назад
Вы ничерта не смыслите в том, чем занимаетесь. Как можно сравнивать статическое упражнение планка и ролик?! А что касается безопасности то риск травмировать спину, плечи выполняя упражнение с роликом в разы выше чем планка. Неопытный человек в планке может с 10 секунд начать а тут если человек без опыта ролик возьмет в руки то кранты его пояснице будет после первого же движения вперед.
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8k
Antique computer Александр 4 часа назад
А ты буквы выучил, а понимать прочитанное так и не научился.

Функциональная неграмотность, сочувствую.
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2k
KL11 Antique computer 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Sergey Glebov Antique computer 2 часа назад
ну мне 47 лет, последний раз к турнику подходил лет 10 назад, зарядку не делал с армии. Решил попробовать... простоял 5 минут потом надоело...
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8k
Antique computer Sergey Glebov 2 часа назад
Все от человека зависит. А есть люди, которые решили подтянуть мышцы, а планка - модно. Встали в планку и готовые пациенты для скорой.

Все-так прав Бубновский в том, что это абсолютно бесполезное упражнение. Модное - да, особенно девочкам нравится, демонстрировать фигуру.

А вот если хочется здоровья - лучше ролик.
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7k
Serg2001 5 часов назад
С корешем как-то по пьянке забился, кто дольше простоит... )) Я тогда 5 мин легко мог, а он вообще никогда не делал, но посчитал, что это легкотня... Короче, я конечно выиграл, а вот он на следующий день на работу не пошел. И не из-за похмелья, а потому что вся тушка аццко болела...))
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1k
vfrcbvec 6 часов назад
Ну на первой фотке явно коряво стоит, спину нельзя прогибать
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449
neo vfrcbvec 5 часов назад
Коряво, зато красиво
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