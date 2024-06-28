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Выходки свекровей, от которых уши в трубочку сворачиваются

Выходки свекровей, от которых уши в трубочку сворачиваются

Автор:
28 июня 2024 09:49
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   истории   свекровь   свекровь чудит   семья   фото   
1704
16

Мамы мужей - отдельный вид родственников. Кажется, они не могут осознать, что однажды с сыном придётся прощаться. Поэтому вытворяют странные вещи, чтобы невестки поскорее сбежали.

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А что вытворяли родственники ваших супругов?

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Метки: Прикол   истории   свекровь   свекровь чудит   семья   фото   
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Мафусаил Час назад
Это какой-то кабздец... Я бы даже это придумать не смог...УЖОСНАХ
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436
Самуил Маршак 56 минут назад
Как же хорошо, что такие клинические случаи встречаются нечасто
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536
Сахалинец Час назад
на 6 истории чуть не вырвало
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1770 постов (1723 в горячем)

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