Выходки свекровей, от которых уши в трубочку сворачиваются

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Мамы мужей - отдельный вид родственников. Кажется, они не могут осознать, что однажды с сыном придётся прощаться. Поэтому вытворяют странные вещи, чтобы невестки поскорее сбежали.
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А что вытворяли родственники ваших супругов?
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