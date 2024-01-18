Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена за провоз дорогих часов

"Терминатор" попал на крупный штраф.
Вчера голливудского актёра задержали в немецком аэропорту. При себе у Шварценеггера были обнаружены люксовые часы бренда Audemars Piguet, изготовленные на заказ специально для Арни. Часы не были задекларированы, и у таможенников возник ряд вопросов.
И хотя "Терминатор" пояснил, что хотел продать аксессуар на благотворительном аукционе, который состоится после Всемирного климатического саммита в австрийском Китцбюэле, правило ввоза люксовых товаров в страну он нарушил, а потому был задержан и оштрафован.
"Мы возбудили уголовное дело в соответствии с налоговым законодательством. Часы должны были быть задекларированы, потому что речь идет о ввозе", - сообщил представитель главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер.
Часы были оценены в €26 тыс. К этой сумме приплюсовали налог в размере €4 тыс. и штраф в размере €5 тыс. Экс-губернатор Калифорнии хотел выплатить всю сумму кредитной картой, однако по правилам 50% таможенных пошлин должны быть внесены наличными, поэтому актёру пришлось поехать в банк, куда его сопровождал представитель правоохранителей.
После того как формальности были улажены, Шварценеггер был свободен. Этот эпизод стоил ему €35к и вагона потраченных нервов. Говорят, что Арни даже психовал, когда понял, что немецкие таможенники не впечатлились его авторитетом и собираются действовать по закону.
А пользователи соцсетей иронично заметили, что в следующий раз Германия оштрафует актёра за его дорогие костюмы. И вообще, хорошо бы страна тратила столько же энергии на оздоровление своей экономики, сколько тратит сил на штрафы людей за их собственность.
Кстати, по оценкам самого Шварценеггера, часы стоили около 21 тыс. долларов.
Источник:
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Орднунг муст зайн, нихт эксклюзишен...
Вообще Арни - тот редкий голливудский мужик, который не запятнал себя всяким дерьмом, в том числе русофобией.
Зря они конечно наехали из-за такой ерунды...