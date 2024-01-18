Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена за провоз дорогих часов

И хотя "Терминатор" пояснил, что хотел продать аксессуар на благотворительном аукционе, который состоится после Всемирного климатического саммита в австрийском Китцбюэле, правило ввоза люксовых товаров в страну он нарушил, а потому был задержан и оштрафован.





"Мы возбудили уголовное дело в соответствии с налоговым законодательством. Часы должны были быть задекларированы, потому что речь идет о ввозе", - сообщил представитель главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер.

Часы были оценены в €26 тыс. К этой сумме приплюсовали налог в размере €4 тыс. и штраф в размере €5 тыс. Экс-губернатор Калифорнии хотел выплатить всю сумму кредитной картой, однако по правилам 50% таможенных пошлин должны быть внесены наличными, поэтому актёру пришлось поехать в банк, куда его сопровождал представитель правоохранителей.



