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Чудо-аппарат и его оператор

Чудо-аппарат и его оператор

Автор:
30 марта 2024 20:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   агрегат   ванная   дом   кот   котик   оператор   стиралка   стиральная машина   фото   
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Домашняя прачка давно уже стала такой важной и незаменимой помощницей по хозяйству, что без неё невозможно представить себе быт.

Стиральная машина – это ещё и подставка для всяких мелочей при ограниченном пространстве. Но есть у агрегата ещё одна важная функция. Стиралка выполняет роль телевизора, комнаты для релакса и даже портативного гипнотизёра. Очень уж гипнотически действует на котиков. Словом, полезная штука, дайте две.

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Метки: Животное   агрегат   ванная   дом   кот   котик   оператор   стиралка   стиральная машина   фото   
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