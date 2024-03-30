Чудо-аппарат и его оператор

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Домашняя прачка давно уже стала такой важной и незаменимой помощницей по хозяйству, что без неё невозможно представить себе быт.
Стиральная машина – это ещё и подставка для всяких мелочей при ограниченном пространстве. Но есть у агрегата ещё одна важная функция. Стиралка выполняет роль телевизора, комнаты для релакса и даже портативного гипнотизёра. Очень уж гипнотически действует на котиков. Словом, полезная штука, дайте две.
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