Чудо-аппарат и его оператор

Стиральная машина – это ещё и подставка для всяких мелочей при ограниченном пространстве. Но есть у агрегата ещё одна важная функция. Стиралка выполняет роль телевизора, комнаты для релакса и даже портативного гипнотизёра. Очень уж гипнотически действует на котиков. Словом, полезная штука, дайте две.