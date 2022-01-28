Троллейбус – это разновидность общественного транспорта, которая имеется в разных городах нашей страны. Что собой представляет троллейбусная стрелка, и зачем она нужна?
Задача этого механизма заключается в направлении штанги, соединяющей троллейбус с проводами воздушной контактной сети, в местах ее разветвления.
Стрелка состоит из двух изолированных друг от друга частей, зафиксированных на проводах сети. Каждая снабжена электромагнитом, который при срабатывании отклоняет свое перо стрелки. Для управления магнитами могут использоваться разные схемы.
В странах бывшего Союза в системах использована схема управления по току. Если транспортное средство нужно развернуть направо, то водитель направляет его через стрелку с выключенной силовой цепью. В катушках стрелок идет небольшой ток, а перья стрелки остаются в первоначальном положении. Если троллейбус надо повернуть налево, то стрелку нужно проходить с включенной силовой цепью. В итоге создается следующая электрическая цепь:
положительный контактный провод — левая катушка стрелки — левая штанга — активное сопротивление — правая штанга — правая катушка стрелки — отрицательный контактный провод.
При этом происходит срабатывание обеих электромагнитных катушек и перевод перьев стрелки для движения налево. Они сохраняют такое положение вплоть до того момента, когда башмаки обеих штанг не пройдут стрелку. После разрыва цепи происходит обесточивание катушек, и перья под действием пружин принимают первоначальное – то есть то положение, которое необходимо для движения направо. Существенный недостаток такой системы – необходимость отключать отопление, компрессор, другие вторичные потребители при прохождении стрелки. Это следует делать, поскольку они тоже потребляют ток, на который стрелка не должна реагировать.
Есть и стрелки, принцип действия в которых обратный. То есть при повороте налево цепь должна быть разомкнутой, а направо – замкнутой. Такие стрелки встречаются в Уфе, Саратове, Киеве и еще нескольких городах.
Аналогичную конструкцию имеет селектрическая стрелка со скошенными под углом 45 градусов контактами. Прямо транспортное средство движется без переключения, а при переключении происходит крутой поворот. Скосы обеспечивают замыкание контактов и переключение стрелки.
Управление также может быть радио- и индукционным (с применением транспондера). В этих случаях водителю не нужно оперировать прохождением тока через силовую цепь машины. Что, соответственно, ускоряет прохождение троллейбуса через стрелку.
Дистанционное управление позволяет избежать «подрезания» троллейбуса движущимся вслед за ним автомобилем: логика управления такова, что перевод перьев невозможен до прохождения башмаками штанг всех элементов стрелки. Нередко стрелки с дистанционным приводом оборудуют светофором для указания положения перьев. Светофор также может иметь и запрещающий сигнал для исключения вероятности «подрезания».
Таким образом, для поворота направо троллейбусу надо двигаться накатом, а для перемещения на линию слева требуется проехать развилку с активной педалью «газа». Это обусловлено наличием на токосъемниках специальных электромагнитов, активизирующихся при подаче на них питания.
Нельзя исключать и человеческий фактор: если водитель забывает про алгоритм или не успевает его реализовать, то приходится останавливаться и производить перестановку штанг вручную.
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