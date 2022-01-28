Что собой представляет троллейбусная стрелка, и зачем она нужна?

Дистанционное управление позволяет избежать «подрезания» троллейбуса движущимся вслед за ним автомобилем: логика управления такова, что перевод перьев невозможен до прохождения башмаками штанг всех элементов стрелки. Нередко стрелки с дистанционным приводом оборудуют светофором для указания положения перьев. Светофор также может иметь и запрещающий сигнал для исключения вероятности «подрезания».

Таким образом, для поворота направо троллейбусу надо двигаться накатом, а для перемещения на линию слева требуется проехать развилку с активной педалью «газа». Это обусловлено наличием на токосъемниках специальных электромагнитов, активизирующихся при подаче на них питания.

Нельзя исключать и человеческий фактор: если водитель забывает про алгоритм или не успевает его реализовать, то приходится останавливаться и производить перестановку штанг вручную.