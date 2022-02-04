"Изолентой можно починить всё": ржавый троллейбус напугал россиян

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Не во всех городах есть возможность оперативно обновлять парк общественного транспорта. Так в Рязани нашли настоящего "мамонта" – этот троллейбус повидал в своей жизни всё!
В начале февраля в сети появилось видео древнего троллейбуса, который продолжал делать свою работу.
Сначала рязанцев, а потом и многих россиян захлестнула волна негодования, глядя на ржавое чудо общественного транспорта:
В местном паблике даже отметилась Администрация города, написав, что троллейбус отремонтируют, но жители посмеялись над этим заявлением.
После огромного общественного резонанса 3 февраля в мэрии сообщили: "Руководством управления транспорта и МУП УРТ было принято совместное решение о нецелесообразности ремонта троллейбуса. Сегодня он дорабатывает последний день и отправляется на покой".
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