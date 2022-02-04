FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5699 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Изолентой можно починить всё": ржавый троллейбус напугал россиян

"Изолентой можно починить всё": ржавый троллейбус напугал россиян (6 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 09:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Рязань   администрация   общественный транспорт   ржавчина   старость   троллейбус   
1184
6
1
Не во всех городах есть возможность оперативно обновлять парк общественного транспорта. Так в Рязани нашли настоящего "мамонта" – этот троллейбус повидал в своей жизни всё!
В начале февраля в сети появилось видео древнего троллейбуса, который продолжал делать свою работу.
Сначала рязанцев, а потом и многих россиян захлестнула волна негодования, глядя на ржавое чудо общественного транспорта:
В местном паблике даже отметилась Администрация города, написав, что троллейбус отремонтируют, но жители посмеялись над этим заявлением.
После огромного общественного резонанса 3 февраля в мэрии сообщили: "Руководством управления транспорта и МУП УРТ было принято совместное решение о нецелесообразности ремонта троллейбуса. Сегодня он дорабатывает последний день и отправляется на покой".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Рязань   администрация   общественный транспорт   ржавчина   старость   троллейбус   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Жэка Час назад
Умели при советах вещи делать конечно.
Подумаешь поцарапан немножко... Ну едет же?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
kalinser 2 минуты назад
Самое время,прокуратуре поинтересоваться на чем ездит начальник этой самой МУП УРТ и его родня!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 15 минут назад
пипец он развалюха... чинить они его собрались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Ватаку Накомоде 22 минуты назад
Троллейбус 410?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Seastar Полчаса назад
В Екатеринбурге таких троллейбусов подавляющее большинство.Покрашены снаружи получше только,а в салоне-также.Зато городское руководство на новых "Camry" ездят и каждый год обещают подумать об обновлении парка общественного транспорта."Мы никогда не говорили вам,что вы будете жить хорошо.Мы всегда говорим,что вы будете жить лучше."(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
анатолий горленко Полчаса назад
- Старый конь борозды не портит.
- Но и глубоко не вспашет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Слава 39 минут назад
Где скотч не держит - сварка не поможет.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
goshan_hmc 41 минуту назад
Три года назад последний ЛиАЗ-677 ушёл на пенсию. Но не просто ушёл, а капитально отреставрированный в городской музей. И два раза в год выходит на "работу" - парад 9 мая и карнавал на день города!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
parallax 42 минуты назад
Зато Москва признана одним из лучших городов мира. Все новые троллейбусы там.
Есть чем гордиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
sivanov1079 43 минуты назад
Ну я в 64 буду выглядеть не лучше. И у меня, как и троллейбуса, выбора не будет. Придется работать. А потом на свалку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
goshan_hmc 48 минут назад
Ил-78. Топливозаправщик для Белых лебедей и Медведей. Штурвал командира экипажа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Батончик с маком 55 минут назад
А мэр нааверное на служебной чёрной Волге катается. Тоже после капремонта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
509
cvintus_1 55 минут назад
У нас таких в Рязани половину троллейбусного состава)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
анатолий горленко Час назад
Конный экипаж - вот это шаг вперёд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
976
foma 84 Час назад
Я живу вроде как не в областном городе, но у нас такие халабуды лет5-6 как пропали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать Зачем дети сдали Леонида Куравлёва в дом престарелых Зачем дети сдали Леонида Куравлёва в дом престарелых Город нестрогого режима: житель Казани решил проверить, как работает система QR-кодов в общественном транспорте Город нестрогого режима: житель Казани решил проверить, как работает система QR-кодов в... Готовим проездные и QR-коды на входе: российские кондукторы о новых реалиях пандемийного мира Готовим проездные и QR-коды на входе: российские кондукторы о новых реалиях пандемийного мира Почему у "Икаруса" есть горб на заднем стекле водительской кабины Почему у "Икаруса" есть горб на заднем стекле водительской кабины Дважды забытый подвиг: как сейчас живет Шаварш Карапетян, спасший несколько десятков жизней Дважды забытый подвиг: как сейчас живет Шаварш Карапетян, спасший несколько десятков жизней
Serenity

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18511



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
47
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Латвийская коммуналка
0
302
Латвийская коммуналка
Набирающие популярность в сообществах
Студенты ТюмГМУ создают аппарат для автоcбора анализов
0
9
Студенты ТюмГМУ создают аппарат для автоcбора анализов
Один из банков России начал эксперимент с 4-дневной рабочей неделей, а чего боятся остальные?
0
49
Один из банков России начал эксперимент с 4-дневной рабочей неделей, а чего боятся...
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Максимальный уровень сложности
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#люди#подборка#Приколы#в мире#картинки#США#актеры
#фото#ватермарк#история#полиция#интересное#авто аварии#фильм#мошенники#автомир#школа
#прикол#интересно#кино#дтп#аварии#Разное#автомобили#СССР#Москва#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться