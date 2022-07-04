Что стало с сыном Владимира Высоцкого Аркадием

Отец помог Аркадию поступить на обучение в престижную физико-математическую школу. После выпускных он подал документы в МФТИ - ведущий советский ВУЗ, где готовили специалистов из области точных наук. Экзамены юноша сдал успешно, но его не взяли. Никак нельзя было в те времена иметь отца, который был женат на иностранке, то есть был потенциальным эмигрантом.

Вот так Аркадий и оказался на факультете кибернетики в МГУ, где не было таких проблем. Примерно в то же время он женился на своей школьной подруге и у них практически сразу родилась дочь в 1981 году.

Владимир Семенович стать дедушкой не успел...