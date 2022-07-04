Что стало с сыном Владимира Высоцкого Аркадием

457
7
У известного актёра было три жены, из которых самая известная - это Марина Влади. Но у пары не было детей. Наследников Владимиру Семеновичу подарила актриса Людмила Абрамова.
От Абрамовой у Высоцкого было двое сыновей. Младший, Никита, стал довольно-таки известным и он не только бережно хранит творческое наследие отца, но и монетизирует понемного его известность. А что же со старшим?
Аркадий Владимирович Высоцкий родился в 1962 год и был очень долгожданным ребёнком. Мальчику было шесть лет, когда папа и мама расстались и вскоре после ухода Владимира Семёновича из семьи Абрамова вышла замуж за обычного инженера, который стал для мальчиков отцом.
Высоцкий и Влади навещали Никиту с Аркадием и были искренне благодарны отчиму за то, что взял на себя воспитание детей. Из-за постоянных гастролей и съёмок Владимиру Семёновичу удавалось встретиться с сыновьями несколько раз в год, а под конец жизни и того меньше.
Высоцкий и Влади навещали Никиту с Аркадием и были искренне благодарны отчиму за то, что взял на себя воспитание детей. Из-за постоянных гастролей и съёмок Владимиру Семёновичу удавалось встретиться с сыновьями несколько раз в год, а под конец жизни и того меньше.
×
×
Отец помог Аркадию поступить на обучение в престижную физико-математическую школу. После выпускных он подал документы в МФТИ - ведущий советский ВУЗ, где готовили специалистов из области точных наук. Экзамены юноша сдал успешно, но его не взяли. Никак нельзя было в те времена иметь отца, который был женат на иностранке, то есть был потенциальным эмигрантом.
Вот так Аркадий и оказался на факультете кибернетики в МГУ, где не было таких проблем. Примерно в то же время он женился на своей школьной подруге и у них практически сразу родилась дочь в 1981 году.
Владимир Семенович стать дедушкой не успел...
Вот так Аркадий и оказался на факультете кибернетики в МГУ, где не было таких проблем. Примерно в то же время он женился на своей школьной подруге и у них практически сразу родилась дочь в 1981 году.
Владимир Семенович стать дедушкой не успел...
Но студент уже на втором курсе понял, что научные науки это не для него. Он забрал документы и поехал в Карелию добывать золото. Туда его устроил товарищ отца Вадим Туманов, который был довольно-таки известным в узких кругах. В 20 лет Туманов оказался в ГУЛАГе по знаменитой 58-й статье. Несколько раз бежал, из-за чего срок был увеличен, а после смерти Сталина был реабилитирован. Чуть позже он организовал на северах рабочие артели.
Аркадий под его началом проходил что-то напоминающее армейскую службу. Он был худым, нескладным, но заматерел, стал серьёзным мужчиной. Вернулся в Москву с хорошим капиталом и смог содержать жену и двоих детей. И в тот же момент он поступил во ВГИК на сценарный факультет, как и его мама. Его однокурсниками были Рената Литвинова и Роман Качанов.
В период перестройки, а уж тем более после неё, содержать семью таким же образом было невозможно. Аркадий крутился как мог, даже таксовал. Но не стремился попадать в проекты, связанные с его отцом. В итоге он стал востребованным специалистом, его работы получали престижные профессиональные премии. Также у него есть несколько эпизодов в кино и опыт преподавания.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Циолковский: он доказал, что смерти не существует
- Несостоявшаяся балерина: кому из знаменитостей серьёзно подпортила карьеру Агния Барто?
- Казимир Малевич был похоронен в необычном гробу
- Самый загадочный фотограф ХХ века: Вивиан Майер
- Как сегодня выглядит "Рыжая Соня" Бриджит Нильсен
Новости партнёров