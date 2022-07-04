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Что стало с сыном Владимира Высоцкого Аркадием

Что стало с сыном Владимира Высоцкого Аркадием

Автор:
04 июля 2022 17:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   дети   интересное   искусство   талант   
457
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У известного актёра было три жены, из которых самая известная - это Марина Влади. Но у пары не было детей. Наследников Владимиру Семеновичу подарила актриса Людмила Абрамова.
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Источник:

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Метки: Жизнь   биография   дети   интересное   искусство   талант   
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2  комментария
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1k
nikam 3 минуты назад
главное потомки есть.
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markkes 45 минут назад
а как же фраза: на детях гениев природа отдыхает???
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