Хитрый кот следит за тобой

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Люди – существа разумные и самодостаточные. Но это только на первый взгляд наших питомцев. Ведь взрослые, но глупые кожаные могут натворить такой дичи, что и котёнок удивится.
Поэтому котикам приходится присматривать за хозяевами, дабы предотвратить глобальные и локальные катастрофы. Иногда следящие попадают в объектив, позволяя сохранить на память образы невероятно милых в своей серьёзности наблюдателей.
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