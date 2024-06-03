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Сообщество Без кота и жизнь не та 2422 поста • 518 подписчиков подписаться
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Хитрый кот следит за тобой

Хитрый кот следит за тобой

Автор:
03 июня 2024 16:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   кот   котик   милота   наблюдение   подсматривать   слежка   фото   эмоция   
1078
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Люди – существа разумные и самодостаточные. Но это только на первый взгляд наших питомцев. Ведь взрослые, но глупые кожаные могут натворить такой дичи, что и котёнок удивится.

Поэтому котикам приходится присматривать за хозяевами, дабы предотвратить глобальные и локальные катастрофы. Иногда следящие попадают в объектив, позволяя сохранить на память образы невероятно милых в своей серьёзности наблюдателей.

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Метки: Животное   кот   котик   милота   наблюдение   подсматривать   слежка   фото   эмоция   
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1  комментарий
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wild cat 43 минуты назад
думаете, что я сплю?
щаз!

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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2491 пост (2227 в горячем)

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