"Умные" вороны терроризируют города, нападая на людей и вызывая отключение электричества

Города Южной Кореи терроризируют банды "умных" ворон, которые вызывают отключение электричества и нападают на местных жителей.

Многие люди живут в страхе на фоне участившихся нападений птиц, которые пикируют на них и начинают клевать. По данным Корейской электроэнергетической корпорации (Kepco), "умные" вороны также могут быть ответственны за 103 случая отключения электроэнергии в стране за последние три года. Они приносят столько вреда, что правительство определило их как "паразитов". По данным местных СМИ, последний случай отключения электричества по вине пернатых произошел 13 июня в Пусане. В результате атаки птиц около 500 домов и близлежащая школа оказались без света на два часа.

В Корее считают, что виновниками инцидента должны быть вороны, поскольку некоторые из них были найдены убитыми током рядом с поврежденными столбами.