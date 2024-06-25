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"Умные" вороны терроризируют города, нападая на людей и вызывая отключение электричества

"Умные" вороны терроризируют города, нападая на людей и вызывая отключение электричества

Автор:
25 июня 2024 08:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   ворона   новости   отключение электричества   птицы   терроризируют город   
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Многие люди боятся выходить из дома, опасаясь нападения птиц. "Умные" вороны также могут быть ответственны за 103 случая отключения электроэнергии.

Города Южной Кореи терроризируют банды "умных" ворон, которые вызывают отключение электричества и нападают на местных жителей.

Многие люди живут в страхе на фоне участившихся нападений птиц, которые пикируют на них и начинают клевать. По данным Корейской электроэнергетической корпорации (Kepco), "умные" вороны также могут быть ответственны за 103 случая отключения электроэнергии в стране за последние три года. Они приносят столько вреда, что правительство определило их как "паразитов". По данным местных СМИ, последний случай отключения электричества по вине пернатых произошел 13 июня в Пусане. В результате атаки птиц около 500 домов и близлежащая школа оказались без света на два часа.

В Корее считают, что виновниками инцидента должны быть вороны, поскольку некоторые из них были найдены убитыми током рядом с поврежденными столбами.

Местные жители утверждают, что нападения птиц стали обычным делом. Один мужчина сообщил, что на него напала ворона, пока он пытался помочь другому человеку, которого ранили пернатые. Многие люди боятся выходить из дома, опасаясь нападения птиц.

"Я сажал раненую ворону на цветочный горшок, когда другая ворона ударила меня по голове. Я был озадачен, когда она вернулась и несколько раз клюнула меня", — рассказал он.

Издание отмечает, что главными нарушителями спокойствия считаются большеклювые вороны, которые могут достигать 57 см в длину. Обычно они питаются плодами деревьев, насекомыми и гнилым мясом, а в городах — пищевыми отходами. Они представляют угрозу для объектов энергетики, поскольку гнездятся и кормятся вблизи них.

Однако мало кто пытается их отлавливать из-за отсутствия стимулов. Центральное правительство предлагает вознаграждение за поимку других видов, отнесенных к вредителям, например, диких свиней, но не ворон.

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Метки: в мире   ворона   новости   отключение электричества   птицы   терроризируют город   
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1  комментарий
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Trudovik37 Полчаса назад
Не понятно: то вОроны, то ворОны...
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