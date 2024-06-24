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С осени в российских школах появится новый предмет «Семьеведение»

С осени в российских школах появится новый предмет «Семьеведение»

Автор:
24 июня 2024 19:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   новый предмет   образование   семьеведение   семья   фото   школы   
1470
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На курс отведено 34 часа - примерно столько же, сколько на ОБЖ или Обществознание.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работа над курсом "Семьеведение" почти закончена.

Думаю, что, как мы и предполагали, в июле Министерство просвещения завершит эту работу и представит курс на суд,— заявила она в пятницу на социальном форуме.

Интересно, что курс должен быть введён в школах с сентября этого года, на него отведено 34 часа. Это примерно столько же, сколько на ОБЖ или на Обществознание. Кроме того, Голикова отметила, что Семьеведение будет внеурочным, а не обязательным курсом. Однако пока не известно, кто именно будет этим заниматься - на принятие решения у Министерства образования всего два месяца, в лучшем случае.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с “Ъ” заявил, что подготовиться к предмету за два месяца нереально.

«Представление чиновников о том, что достаточно приготовить какой-то курс и сразу же какие-то непонятные учителя начнут этот курс проводить, некорректно. Чтобы ввести какой-то курс, учитель должен достаточно много учиться. Вообще-то учитель сам учится пять лет», - заявил он.

Также господин Луховицкий указал, что внеурочная деятельность школьников ограничена десятью академическими часами в неделю, которые уже частично заняты «Разговорами о важном». Новый предмет просто некуда девать. Однако, в некоторых районах России уже есть такой предмет, но он идёт как факультатив.

Предмет будет разным для школьников средней и старшей ступени. Однако, они похожи. Стоять план будет из пяти блоков.

  • Первый — «Человек, семья и общество», где будет обсуждаться, например, как и для чего создается семья.
  • Второй — «Мои родственники, похожие и разные».
  • Ведение домашнего хозяйства будет обсуждаться в рамках блока «О семейном уюте и не только».
  • Четвертый блок — «Важней всего погода в доме» — о том, какой должна быть семейная атмосфера, на чем держится семья.
  • Заключительная часть курса — «Современная семья и ее право».

«Мы исключаем полностью лекционную форму проведения занятий, разнообразные контрольные мероприятия и процедуры, не говоря уже об оценках,— подчеркнула она.— Это будет активное взаимодействие педагогов и обучающихся, доверительный разговор со школьниками. Несомненно, нужна методическая поддержка», - заявила представитель Института стратегии развития образования РФ Ирина Ускова.

По мнению депутатов и чиновников Минобразования, новая дисциплина поможет ребятам разобраться в тонкостях семейной жизни и уменьшит количество разводов. Ожидают, что многодетных семей тоже станет больше. Что-то подобное уже было. Экспериментальный предмет «Нравственные основы семейной жизни» вводили в школьную программу ещё в 2017 году.

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Метки: Россия   новый предмет   образование   семьеведение   семья   фото   школы   
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24  комментария
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1k
Quantimus Час назад
как и для чего создается семья.

Множество современных людей тоже бы хотели знать ответ на этот вопрос.. зачем она нужна в том виде как сейчас всё устроено и происходит.
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Александр Полчаса назад
Мне кажется это хорошее начало! Уж лучше знакомить с традиционными ценностями, чем пускать все на самотек.
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75
Славик Полчаса назад
Лучше бы предмет ПДД сделали.
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41k
russger 40 минут назад
Уроков "этики и психологии семейной жизни" сегодня не будет. Учительницу муж избил (с)
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305
Krrsantan 58 минут назад
Да и просто чтобы дети знали, что Европа вымрет в будущем, ТК мужики заняты мужиками, целуются и е#ут друг друга в жопу и это очень плохо и ваще спросить могут как с понимающего)
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4k
Александр Долматов Час назад
Если учесть, что учителями на этом курсе будут в основном пожилые женщины, то и подавать материал они будут со своей колокольни "Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, чтоб зарплату отдавал, тёщу мамой называл..."
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8k
evenSeven Час назад
Вот тут я всласть поддерживаю! Кругом одни разводы. Люди вообще не понимают что такое семья. А это, между тем, очень серьезная, но и благодарная работа. И да, ей надо учиться.
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8k
Горец Ю Час назад
Когда будет предмет "Кредитобратие и его отдавание" ?
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19k
GROMOZEKA Час назад
Рано зашел.
Зайду попозже, когда всякая пи.дарасня, инфантилы и прочая перхоть будут орать, что «кому это нужно» и тому подобное
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15k
кот базилий Час назад
Семявведение скоро будет.
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11k
Клёст 2 часа назад
Т.е. ребëнок будет изучать семью, и нахрена она нужна, вместе со всей близкой и дальней роднëй не дома, с родителями и родными, а в школе по методичке какого-то чиновника, со слов какого-то учителя.
Восхитительно!
Что бы на ещë на школу свалить?
Чем бы нам ещë юные мозги засрать...
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522
потапкин 2 часа назад
Отлично. Давно пора.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Семявведение??))
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PokemonKa
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