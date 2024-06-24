С осени в российских школах появится новый предмет «Семьеведение»

На курс отведено 34 часа - примерно столько же, сколько на ОБЖ или Обществознание.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работа над курсом "Семьеведение" почти закончена.
Думаю, что, как мы и предполагали, в июле Министерство просвещения завершит эту работу и представит курс на суд,— заявила она в пятницу на социальном форуме.
Интересно, что курс должен быть введён в школах с сентября этого года, на него отведено 34 часа. Это примерно столько же, сколько на ОБЖ или на Обществознание. Кроме того, Голикова отметила, что Семьеведение будет внеурочным, а не обязательным курсом. Однако пока не известно, кто именно будет этим заниматься - на принятие решения у Министерства образования всего два месяца, в лучшем случае.
Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с “Ъ” заявил, что подготовиться к предмету за два месяца нереально.
«Представление чиновников о том, что достаточно приготовить какой-то курс и сразу же какие-то непонятные учителя начнут этот курс проводить, некорректно. Чтобы ввести какой-то курс, учитель должен достаточно много учиться. Вообще-то учитель сам учится пять лет», - заявил он.
Также господин Луховицкий указал, что внеурочная деятельность школьников ограничена десятью академическими часами в неделю, которые уже частично заняты «Разговорами о важном». Новый предмет просто некуда девать. Однако, в некоторых районах России уже есть такой предмет, но он идёт как факультатив.
Предмет будет разным для школьников средней и старшей ступени. Однако, они похожи. Стоять план будет из пяти блоков.
- Первый — «Человек, семья и общество», где будет обсуждаться, например, как и для чего создается семья.
- Второй — «Мои родственники, похожие и разные».
- Ведение домашнего хозяйства будет обсуждаться в рамках блока «О семейном уюте и не только».
- Четвертый блок — «Важней всего погода в доме» — о том, какой должна быть семейная атмосфера, на чем держится семья.
- Заключительная часть курса — «Современная семья и ее право».
«Мы исключаем полностью лекционную форму проведения занятий, разнообразные контрольные мероприятия и процедуры, не говоря уже об оценках,— подчеркнула она.— Это будет активное взаимодействие педагогов и обучающихся, доверительный разговор со школьниками. Несомненно, нужна методическая поддержка», - заявила представитель Института стратегии развития образования РФ Ирина Ускова.
В Госдуме рассказали, что на новом школьном уроке «Семьеведение» подростков научат понимать друг друга и выяснять, кто в паре главный
По мнению депутатов и чиновников Минобразования, новая дисциплина поможет ребятам разобраться в тонкостях семейной жизни и уменьшит количество разводов. Ожидают, что многодетных семей тоже станет больше. Что-то подобное уже было. Экспериментальный предмет «Нравственные основы семейной жизни» вводили в школьную программу ещё в 2017 году.
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Множество современных людей тоже бы хотели знать ответ на этот вопрос.. зачем она нужна в том виде как сейчас всё устроено и происходит.
А можно поподробнее о том «как СЕЙЧАС всё устроено и происходит»?
Я то грешным делом думал, что суть та же, а именно забота друг о друге, продолжении рода и воспитание детей.
А тут оказывается чего-то поменялось, а я всё по старинке
На чём основаны эти выводы?
Можешь сходить туда, если совсем уж туговато
Зайду попозже, когда всякая пи.дарасня, инфантилы и прочая перхоть будут орать, что «кому это нужно» и тому подобное
Восхитительно!
Что бы на ещë на школу свалить?
Чем бы нам ещë юные мозги засрать...
А что мешает ребёнку объяснить дома эти основы?
А потом сравнить с тем, что ему преподают
Как нормальный гетеросексуальный человек может быть против института семьи?
Ответ прост - не может.
Против в основном те, кого я перечислил.
Что же касается определений, уж пардоньте, привык называть вещи своими именами
Не перепутай!