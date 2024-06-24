С осени в российских школах появится новый предмет «Семьеведение»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работа над курсом "Семьеведение" почти закончена.

Думаю, что, как мы и предполагали, в июле Министерство просвещения завершит эту работу и представит курс на суд,— заявила она в пятницу на социальном форуме.

Интересно, что курс должен быть введён в школах с сентября этого года, на него отведено 34 часа. Это примерно столько же, сколько на ОБЖ или на Обществознание. Кроме того, Голикова отметила, что Семьеведение будет внеурочным, а не обязательным курсом. Однако пока не известно, кто именно будет этим заниматься - на принятие решения у Министерства образования всего два месяца, в лучшем случае.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с “Ъ” заявил, что подготовиться к предмету за два месяца нереально.