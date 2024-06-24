На Алтае гражданин Беларуси 4 часа провисел на отвесной скале

Друзья горе-альпиниста вызвали спасателей.
МЧС России сообщило о спасении туриста в Горном Алтае. Сообщается, что 36-летний мужчина повис на отвесной горе Иткая во время восхождения. О печальном положении дел рассказали друзья горе-альпиниста.
В итоге мужчина провисел на скале 4 часа, пока спасатели не нашли его. На землю к подножию горы мужчину спускали на верёвках. Для этого потребовалось 7 человек. Как оказалось, мужчина раньше не занимался альпинизмом и не ходил в горы. Окрестности горы Иткая — популярное место для конных туров в Республике Алтай.
Спасатели обратились ко всем туристам, которые планируют в этом году посетить Горный Алтай и покорять вершины.
- Выбирать для передвижения безопасный маршрут.
- Тщательно оценить возможные опасности.
- Быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность.
- Передвигаться только группой, строго соблюдая дисциплину, не допуская ее разделения.
- Определять темп движения по слабейшему в группе.
- Соблюдать режим нагрузок и отдыха.
- Не сокращать путь за счет безопасности.
- Покидая место привала, не забывать предметы снаряжения, экипировки.
- Не совершать переходов при плохой видимости (метель, туман) или в темное время суток.
- С появлением явных признаков усталости подыскать укрытие и организовать бивуак.
- Обязательно пользоваться очками-светофильтрами при любой погоде.
14 июня турист около 02.00 вышел из домика с территории туристической базы «УФСИН» и пропал при невыясненных обстоятельствах. До сих пор о нём ничего неизвестно. Отряды выходили уже несколько раз на поиски, но они не дали результатов, уточняет KP.RU.
Источник:
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