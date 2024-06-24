На Алтае гражданин Беларуси 4 часа провисел на отвесной скале

В итоге мужчина провисел на скале 4 часа, пока спасатели не нашли его. На землю к подножию горы мужчину спускали на верёвках. Для этого потребовалось 7 человек. Как оказалось, мужчина раньше не занимался альпинизмом и не ходил в горы. Окрестности горы Иткая — популярное место для конных туров в Республике Алтай.