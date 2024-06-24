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На Алтае гражданин Беларуси 4 часа провисел на отвесной скале

На Алтае гражданин Беларуси 4 часа провисел на отвесной скале

Автор:
24 июня 2024 18:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Беларусь   Россия   алтай   поиски туриста   скала   туризм   турист   фото   
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Друзья горе-альпиниста вызвали спасателей.

МЧС России сообщило о спасении туриста в Горном Алтае. Сообщается, что 36-летний мужчина повис на отвесной горе Иткая во время восхождения. О печальном положении дел рассказали друзья горе-альпиниста.

В итоге мужчина провисел на скале 4 часа, пока спасатели не нашли его. На землю к подножию горы мужчину спускали на верёвках. Для этого потребовалось 7 человек. Как оказалось, мужчина раньше не занимался альпинизмом и не ходил в горы. Окрестности горы Иткая — популярное место для конных туров в Республике Алтай.

Спасатели обратились ко всем туристам, которые планируют в этом году посетить Горный Алтай и покорять вершины.

  • Выбирать для передвижения безопасный маршрут.
  • Тщательно оценить возможные опасности.
  • Быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность.
  • Передвигаться только группой, строго соблюдая дисциплину, не допуская ее разделения.
  • Определять темп движения по слабейшему в группе.
  • Соблюдать режим нагрузок и отдыха.
  • Не сокращать путь за счет безопасности.
  • Покидая место привала, не забывать предметы снаряжения, экипировки.
  • Не совершать переходов при плохой видимости (метель, туман) или в темное время суток.
  • С появлением явных признаков усталости подыскать укрытие и организовать бивуак.
  • Обязательно пользоваться очками-светофильтрами при любой погоде.

14 июня турист около 02.00 вышел из домика с территории туристической базы «УФСИН» и пропал при невыясненных обстоятельствах. До сих пор о нём ничего неизвестно. Отряды выходили уже несколько раз на поиски, но они не дали результатов, уточняет KP.RU.

Источник:

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Метки: Беларусь   Россия   алтай   поиски туриста   скала   туризм   турист   фото   
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