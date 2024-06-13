Сборная Германии по футболу до сих пор использует бутылки с ЧМ-2018 в России

Как оказалось, дело не в экономии, всё ещё смешнее.
Немецкое издание Bild в преддверии начала чемпионата Европы по футболу обратила внимание на кадры тренировки сборной и подметило неприятную деталь. Оказывается немецкие футболисты до сих пор пользуются пластиковыми бутылками, которые им выдали в далёком 2018 году в далёкой и недружественной стране.
Голубые бутылки из России с написанными на них чёрным маркером именами футболистов до сих пор в отличном состоянии, и футболисты, в отличие от журналистов, не видят ничего предосудительного в их использовании. Но Немецкому футбольному союзу (DFB)
оправдываться объясняться всё же пришлось.
В DFB заявили, что использование этих бутылок никак не связано с экономией средств или ностальгией — всё дело в заботе об экологии. Зачем выбрасывать добротную тару, заменяя её одноразовыми поллитровыми бутылками?
"Из соображений устойчивого развития национальная сборная уже около года использует многоразовые бутылки с предыдущих турниров вместо одноразовых. В начале [нового] турнира их заменят официальные бутылки для воды от Евро-202", — ответил в DFB на запрос газеты.
Добавим, что турнир стартует завтра 14 июня. Первый матч между сборной Германии и Шотландии пройдёт на стадионе в Мюнхене.
Источник:
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