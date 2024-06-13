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Сборная Германии по футболу до сих пор использует бутылки с ЧМ-2018 в России

Сборная Германии по футболу до сих пор использует бутылки с ЧМ-2018 в России

Автор:
13 июня 2024 17:57
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   бутылки   курьёз   сборная Германии   фото   футбол   чм-2018   экология   
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Как оказалось, дело не в экономии, всё ещё смешнее.

Немецкое издание Bild в преддверии начала чемпионата Европы по футболу обратила внимание на кадры тренировки сборной и подметило неприятную деталь. Оказывается немецкие футболисты до сих пор пользуются пластиковыми бутылками, которые им выдали в далёком 2018 году в далёкой и недружественной стране.


Голубые бутылки из России с написанными на них чёрным маркером именами футболистов до сих пор в отличном состоянии, и футболисты, в отличие от журналистов, не видят ничего предосудительного в их использовании. Но Немецкому футбольному союзу (DFB) оправдываться объясняться всё же пришлось.

В DFB заявили, что использование этих бутылок никак не связано с экономией средств или ностальгией — всё дело в заботе об экологии. Зачем выбрасывать добротную тару, заменяя её одноразовыми поллитровыми бутылками?


"Из соображений устойчивого развития национальная сборная уже около года использует многоразовые бутылки с предыдущих турниров вместо одноразовых. В начале [нового] турнира их заменят официальные бутылки для воды от Евро-202", — ответил в DFB на запрос газеты.


Добавим, что турнир стартует завтра 14 июня. Первый матч между сборной Германии и Шотландии пройдёт на стадионе в Мюнхене.

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Метки: Россия   бутылки   курьёз   сборная Германии   фото   футбол   чм-2018   экология   
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2  комментария
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29k
ПаганецЪ 18 минут назад
Ну, какбэ правильно - если вещью ещё вполне можно пользоваться, зачем выкидывать?
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9k
Ntvl 12 минут назад
думаю, это напоминание игрокам сборной, этакий тонкий троллинг от руководства, как они обосрались в России в 2018
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