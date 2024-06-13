Сборная Германии по футболу до сих пор использует бутылки с ЧМ-2018 в России

Немецкое издание Bild в преддверии начала чемпионата Европы по футболу обратила внимание на кадры тренировки сборной и подметило неприятную деталь. Оказывается немецкие футболисты до сих пор пользуются пластиковыми бутылками, которые им выдали в далёком 2018 году в далёкой и недружественной стране.



