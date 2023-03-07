Невозможно удержаться: 37 намеренных и случайных каламбуров

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В этой подборке — и искусные каламбуры, над которыми кому-то пришлось потрудиться, и пошловатые «шутки юмора», и случайные совпадения, которыми явно руководил кто-то свыше!
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6. Кабинет маммографии и ультразвуковой диагностики. Номер на двери можно прочитать как «Сиськи»
9. «Заказал значок на память для моей девушки. По фотографии, на которой я делаю ей предложение. Но вышло не совсем то, что я ожидал»
20. Искусство соседних заголовков в норвежской газете: «Взорвался банк спермы». «Сара плыла 54 часа»
25. Билборд в штате Юта, где живут мормоны: «Насладитесь вкусом Five Wives («Пять жён»). Местные наслаждаются»
26. «73-летний мужчина ожидает приговора за убийство сына». И реклама ножа рядом: «Как раз вовремя для Дня отца»
28. «Местный театр ставит детский спектакль «Джеймс и гигантский персик». Декорации выглядят... ну, не как персик...»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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