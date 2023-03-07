Невозможно удержаться: 37 намеренных и случайных каламбуров

Илон Маск показал как роботы собирают роботов (4 фото + видео)

Ни разу не совпадение!

Новейшая, но немного баянистая подборка каламубров и лингвошуток

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Порция чёрного юмора, которая вообще не должна была появиться на Фишках

Совпадения один на миллион, которые всё же случились