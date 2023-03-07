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Невозможно удержаться: 37 намеренных и случайных каламбуров

Невозможно удержаться: 37 намеренных и случайных каламбуров

Автор:
07 марта 2023 15:59
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   забавно вышло   каламбуры   просто совпало   совпадения   удачные совпадения   шутки   
3015
38

В этой подборке — и искусные каламбуры, над которыми кому-то пришлось потрудиться, и пошловатые «шутки юмора», и случайные совпадения, которыми явно руководил кто-то свыше!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   забавно вышло   каламбуры   просто совпало   совпадения   удачные совпадения   шутки   
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4  комментария
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22k
homerchik 2 часа назад
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Хачик 7 минут назад
Вот откуда пошло выражение "х@еголовый"!
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42k
turyst 40 минут назад
Персики, они такие...
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6k
sedoisever Час назад
Автор, лучше не употребляй незнакомые тебе слова.
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