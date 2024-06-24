25 интересных и пугающих находок из музея диковинок

1947
26
Давайте прогуляемся по тихим и торжественным залам Музея курьёзов мсье Помпье. Это онлайн-музей, полный необычных сокровищ и причудливых артефактов. Его великолепная экспозиция покоряет с первого взгляда!
1. Флакон для духов, состоящий из восьми стеклянных бутылочек в виде долек апельсина, установленных в расписной керамический держатель (около 1925 г.)
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5. Модель из дерева и кожи для обучения студентов-медиков и, возможно, акушерок родам. XVIII век, Флоренция
11. Средневековый значок паломника с изображением трех фаллосов, несущих коронованную вульву в процессии (1375-1450 гг.), найденный в Брюгге
13. «Кусающий колонну», 1509-1517 гг. рельеф на нижней части хора церкви Святого Баво в Харлеме, Нидерланды
16. Механическая лягушка, изготовленная в Швейцарии в 1820 году. Прыгает и квакает. Золото, эмаль, бриллиант, рубин, Метрополитен-музей
20. Коричневая бархатная шляпа, принадлежавшая уличному стоматологу в Лондоне в 1820-50-х годах. Она украшена 88 разрушенными зубами его бывших пациентов
21. Маска «Летучая мышь» из немецкого журнала мод 1951 года. Маска была создана французским визажистом Фернаном Обри
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я даже знаю места куда эти паломники идут. :))