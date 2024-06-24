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25 интересных и пугающих находок из музея диковинок

25 интересных и пугающих находок из музея диковинок

Автор:
24 июня 2024 13:36
Сообщество : Картинка дня
Метки: Диковинки   артефакты   интересные вещицы   курьёзы   необычные вещицы   причудливые   штуковины   
1947
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Давайте прогуляемся по тихим и торжественным залам Музея курьёзов мсье Помпье. Это онлайн-музей, полный необычных сокровищ и причудливых артефактов. Его великолепная экспозиция покоряет с первого взгляда!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диковинки   артефакты   интересные вещицы   курьёзы   необычные вещицы   причудливые   штуковины   
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8  комментариев
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32k
Serg2001 2 часа назад
Комментарий к фото
Тутанхамон - лох!...)
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99k
Доктор Джонс 15 минут назад
Комментарий к фото
Гений маскировки...
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Комментарий к фото
А вы ноктюрн сыграть могли бы в этом углу?
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63k
turyst 49 минут назад
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10k
Павел Час назад
Но механические игрушки- прикольны.
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30k
BuG Час назад
11. Средневековый значок паломника с изображением трех фаллосов, несущих коронованную вульву в процессии (1375-1450 гг.), найденный в Брюгге.

Я даже знаю места куда эти паломники идут. :))
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1910 постов (1825 в горячем)

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