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15 забавных СМС, которые нарочно не придумаешь

15 забавных СМС, которые нарочно не придумаешь

Автор:
24 июня 2024 06:18
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   СМС   диалоги   забавно   смешные переписки   фото   
1823
16

SMS — это настоящий кладезь забавных ситуаций и неожиданностей. От автокоррекции, которая иногда живет своей жизнью, до случайно отправленных сообщений не тому адресату — каждый из нас хотя бы раз попадал в комичную переписку. Давайте вспомним самые смешные моменты и посмеемся вместе!

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Метки: Прикол   СМС   диалоги   забавно   смешные переписки   фото   
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homerchik Час назад
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Самуил Маршак Полчаса назад
С ураганом - действительно забавно!
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Харон ( Χάρων) Полчаса назад
"которые нарочно не придумаешь"????
Но ведь кто-то же выдумал, а кто-то притащил эту хрень на сайт.
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Спелая кукурузинка
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