15 забавных СМС, которые нарочно не придумаешь

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SMS — это настоящий кладезь забавных ситуаций и неожиданностей. От автокоррекции, которая иногда живет своей жизнью, до случайно отправленных сообщений не тому адресату — каждый из нас хотя бы раз попадал в комичную переписку. Давайте вспомним самые смешные моменты и посмеемся вместе!
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Но ведь кто-то же выдумал, а кто-то притащил эту хрень на сайт.