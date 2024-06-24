15 забавных СМС, которые нарочно не придумаешь

SMS — это настоящий кладезь забавных ситуаций и неожиданностей. От автокоррекции, которая иногда живет своей жизнью, до случайно отправленных сообщений не тому адресату — каждый из нас хотя бы раз попадал в комичную переписку. Давайте вспомним самые смешные моменты и посмеемся вместе!