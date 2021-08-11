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18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать

18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать (19 фото)

Автор:
11 августа 2021 10:17
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   забавно   общение   прикол   смешные переписки   смс   
3426
19

СМС, общение в соцсетях, переписки в почте - везде найдется повод для улыбки. Коммуникация между людьми неизбежна, как и забавные ситуации. Перед вами 18 примеров того, что любое общение - это повод посмеяться вместе.

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Метки: диалоги   забавно   общение   прикол   смешные переписки   смс   
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
как мало человеку надо для счастья)
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