18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать

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СМС, общение в соцсетях, переписки в почте - везде найдется повод для улыбки. Коммуникация между людьми неизбежна, как и забавные ситуации. Перед вами 18 примеров того, что любое общение - это повод посмеяться вместе.
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А в ваших переписках есть что-то забавное? Делитесь в комментах перлами из жизни!
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