В Якутске потребовали выгнать из республики единственного чернокожего стриптизёра

После новогодних праздников в сеть просочилось видео с выступления Мистера Скина. На нём он довольно развязно имитирует половой акт с посетительницей. Судя по ролику, сама дама совсем не против такого развлечения.

Самого Мистера Скина оскорбляет, когда его снимают на телефон.