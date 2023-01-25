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В Якутске потребовали выгнать из республики единственного чернокожего стриптизёра

В Якутске потребовали выгнать из республики единственного чернокожего стриптизёра

Автор:
25 января 2023 10:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Мистер Скин   видео   интересное   стриптизер   темнокожий   фото   якутск   
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Пенсионеры Верхневилюйска увидели в сети откровенный ролик из стриптиз-клуба с участием нигерийца и потребовали выгнать его из республики за совращение нации. Заодно пенсионеры предложили создать комиссию, которая положит конец извращениям в ночных клубах.

Мистер Скин родился в Нигерии и приехал в Курск учиться на врача. В студенчестве мужчина уже начал подрабатывать в стриптиз-клубах, привлекая дам своей необычной внешностью. После получения диплома три месяца поработал в больнице в том же городе Курске, но ушел, потому что было сложно совмещать работу с гастролями по разным городам.

"Я уже побывал в более 10-ти городах России! Люди разные, но я впервые встречаю такое в Якутске – девушки боятся контактировать со стриптизером, потому что их парень, близкие подумают про нее плохо. Очень сильно стесняются и осуждают тех девушек, которые взаимодействуют с артистами.", - рассказывал Мистер Скин в интервью.

В Якутске Мистер Скин живёт уже третий месяц и развлекает дам, жаждущих приключений. По словам стрептизёра, Якутия его сильно удивила.

"В Якутии поразило, что соблюдают традиции, как моя бабушка. Даже молодежь.

Также удивила реакция на меня. Они видят, что я чернокожий и: «А-а-а!». Слышат, что я говорю на английском и думают, что я из Америки."

После новогодних праздников в сеть просочилось видео с выступления Мистера Скина. На нём он довольно развязно имитирует половой акт с посетительницей. Судя по ролику, сама дама совсем не против такого развлечения.

Самого Мистера Скина оскорбляет, когда его снимают на телефон.

"Если видят стриптиз, то сразу начинают снимать на телефон. Я не понимаю! Как можно быть счастливыми на шоу, снимая в телефон?!

Мне не нравится, что забывают, что стриптизер – это артист, человек, а не проститут. У меня два высших образования, я фитнес-тренер, массажист, бровист. Я много всего умею, но люди думают, что я плохой человек, не зная меня. "


Вот только пенсионеры Верхневилюйска не согласны с его мнением и вышли на борьбу с растлением общества. Активисты потребовали у всех органов власти Якутска разобраться с "выдающимся непотребством, нарушающим этические нормы коренных народов". Кроме того, в регионе нужно создать комиссию по борьбе с развратом в ресторанах и ночных клубах, сообщает Mash.

Источник:

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Метки: Мистер Скин   видео   интересное   стриптизер   темнокожий   фото   якутск   
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18  комментариев
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7k
Pravednik84 Час назад
И что? Ну негр, ну занимается работой в специально предназначеном для этого месте, доставляет клиенткам радость (иначе бы не взяли на работу)...
Не вижу проблем.
Возможно что некоторые скажут мол "фи, смотреть на голого негра", я один из них, но я не хожу на мужской стриптиз (и мне его национальность до лампочки), если в баре покажут оба стриптиза (женский и мужской), то я даже отворачиваться специально не буду, мне будет просто не особо интересно (никакого отвращения), но надеюсь что посетительницам бара понравится.
Ещё раз напомню что это происходит в баре 18+, плохо что видео вышло в интернет без пометки 18+, но и тут особого криминала не вижу.
Негра не увольнять (ну или увольнять, но только по решению администрации бара БЕЗ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ)... "Комиссию по борьбе с развратом" разогнать сцаными тряпками, не их собачье дело что делают люди 18+ в заведениях 18+.
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17k
Vital Idol 18 минут назад
чукотская комиссия по борьбе с развратом " У нас ипут оленей" !!!
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9k
Летучий Мыш 24 минуты назад
Ну теперь понятно откуда столько пенсов в утреннем транспорте-из стрипклубов они едут
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9k
Бритва Полчаса назад
из зависти хотят выгнать.
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829
Олег Квирулянт 37 минут назад
При том как якуты пьют - уж подумали бы чем лучше мораль блюсти: молодёжь от пьянства отворачивать или со стриптизером бороться.
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5k
Котэ 53 минуты назад
пенсионеры против!
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1
фанат бесагона Час назад
пенсионерам не пох? им и так скоро в крематорий
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419
дмитрий фанат бесагона 42 минуты назад
им же надо чем-то заниматься?:)
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7k
Copycat Час назад
ну для меня это какой то хреновый показатель в том что человек учился на врача и предпочел работать стриптезером - уверен просто по тому что это выгодней
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202
Николай Пауков Copycat 48 минут назад
Процентов 80 работают не теми на кого учились.
Лично я учился на инженера машиностроения, а работаю сисадмином лет 15-17 уже. Оказалось что моей голове больше и подходят и нравятся компы.
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25k
Serg2001 Час назад
Ну, если уж такой праведный гнев, то логичнее, наверное, выгонять из республики своих... Тех, кто организовывал его выступления.... предоставлял площадку, платил гонорар. Стриптизеру то чего предъявлять... Позвали - приехал.
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375
Гепатит С Час назад
"два высших образования, я фитнес-тренер, массажист, бровист"

Кабздец. БРОВИСТ с высшим. ВОН ОТСЮДА!
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59k
Morder Час назад
комиссию по борьбе с развратом?.. именно вам и нужен Путин.
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1k
Lexx Час назад
Ну надо же... Не замёрз.
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18k
сеньор Леонсио Час назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
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