В Якутске потребовали выгнать из республики единственного чернокожего стриптизёра

Пенсионеры Верхневилюйска увидели в сети откровенный ролик из стриптиз-клуба с участием нигерийца и потребовали выгнать его из республики за совращение нации. Заодно пенсионеры предложили создать комиссию, которая положит конец извращениям в ночных клубах.
Мистер Скин родился в Нигерии и приехал в Курск учиться на врача. В студенчестве мужчина уже начал подрабатывать в стриптиз-клубах, привлекая дам своей необычной внешностью. После получения диплома три месяца поработал в больнице в том же городе Курске, но ушел, потому что было сложно совмещать работу с гастролями по разным городам.
"Я уже побывал в более 10-ти городах России! Люди разные, но я впервые встречаю такое в Якутске – девушки боятся контактировать со стриптизером, потому что их парень, близкие подумают про нее плохо. Очень сильно стесняются и осуждают тех девушек, которые взаимодействуют с артистами.", - рассказывал Мистер Скин в интервью.
В Якутске Мистер Скин живёт уже третий месяц и развлекает дам, жаждущих приключений. По словам стрептизёра, Якутия его сильно удивила.
"В Якутии поразило, что соблюдают традиции, как моя бабушка. Даже молодежь.
Также удивила реакция на меня. Они видят, что я чернокожий и: «А-а-а!». Слышат, что я говорю на английском и думают, что я из Америки."
После новогодних праздников в сеть просочилось видео с выступления Мистера Скина. На нём он довольно развязно имитирует половой акт с посетительницей. Судя по ролику, сама дама совсем не против такого развлечения.
Самого Мистера Скина оскорбляет, когда его снимают на телефон.
"Если видят стриптиз, то сразу начинают снимать на телефон. Я не понимаю! Как можно быть счастливыми на шоу, снимая в телефон?!
Мне не нравится, что забывают, что стриптизер – это артист, человек, а не проститут. У меня два высших образования, я фитнес-тренер, массажист, бровист. Я много всего умею, но люди думают, что я плохой человек, не зная меня. "
Вот только пенсионеры Верхневилюйска не согласны с его мнением и вышли на борьбу с растлением общества. Активисты потребовали у всех органов власти Якутска разобраться с "выдающимся непотребством, нарушающим этические нормы коренных народов". Кроме того, в регионе нужно создать комиссию по борьбе с развратом в ресторанах и ночных клубах, сообщает Mash.
Источник:
- Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет значение слова "скам"
- Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы
- Зрители "Золотого глобуса" обратили внимание на Дженнифер Кулидж: кто-то смеётся над ней, а кто-то умиляется
- Ангарский маньяк Попков попросился в зону СВО
- "У нас нет никакой судьбы, кроме России": лидер группы "Наив" оправдал звёзд, покинувших Россию
Не вижу проблем.
Возможно что некоторые скажут мол "фи, смотреть на голого негра", я один из них, но я не хожу на мужской стриптиз (и мне его национальность до лампочки), если в баре покажут оба стриптиза (женский и мужской), то я даже отворачиваться специально не буду, мне будет просто не особо интересно (никакого отвращения), но надеюсь что посетительницам бара понравится.
Ещё раз напомню что это происходит в баре 18+, плохо что видео вышло в интернет без пометки 18+, но и тут особого криминала не вижу.
Негра не увольнять (ну или увольнять, но только по решению администрации бара БЕЗ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ)... "Комиссию по борьбе с развратом" разогнать сцаными тряпками, не их собачье дело что делают люди 18+ в заведениях 18+.
Лично я учился на инженера машиностроения, а работаю сисадмином лет 15-17 уже. Оказалось что моей голове больше и подходят и нравятся компы.
Кабздец. БРОВИСТ с высшим. ВОН ОТСЮДА!