Пещера судей – укрытие британских законников, приложивших руку к уничтожению монархии

Джон Диксвелл остался в Нью-Хейвене, Коннектикут. А Уолли и Гофф перебрались в Бостон. Даже вдали от родины, за океаном, судьи опасались за свою жизнь. Уолли и Гофф постоянно тряслись от напряжения, что могут быть замечены шпионами и осведомителями. Вскоре после прибытия был выдан ордер на их арест. И мужчины присоединились к Диксвеллу в Нью-Хейвене, где коллега жил под фальшивыми именем Джон Дэвидс и уже успел вписаться в местное общество.