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Пещера судей – укрытие британских законников, приложивших руку к уничтожению монархии

Пещера судей – укрытие британских законников, приложивших руку к уничтожению монархии

Автор:
21 июня 2024 12:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Хейвен   Пещера судей   США   Эдвард Уолли и Уильям Гофф   валун   грот   история   камень   расщелина   штат Коннектикут   
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Живёшь себе спокойно, стараешься хорошо делать свою работу. А потом раз – и оказываешься в добровольном изгнании и прячешься в пещере затворником без элементарных удобств.

Эдвард Уолли, Уильям Гофф и Джон Диксвелл оказались в числе 59 английских судей, вынесших смертный приговор королю Карлу I. В  итоге монархии пришёл конец, а страну возглавил Оливер Кромвель.

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Когда Карл II, сын обезглавленного монарха, был восстановлен на троне в 1660 году, он жестоко отомстил тем, кто казнил его отца. Новый король издал указ о том, что каждый член того суда должен быть привлечён к ответственности, повешен, а для полноты ощущений затем и четвертован. Во избежание незавидной страшной участи, Уолли, Гофф и Диксвелл бежали в Северную Америку.

Джон Диксвелл остался в Нью-Хейвене, Коннектикут. А Уолли и Гофф перебрались в Бостон. Даже вдали от родины, за океаном, судьи опасались за свою жизнь. Уолли и Гофф постоянно тряслись от напряжения, что могут быть замечены шпионами и осведомителями. Вскоре после прибытия был выдан ордер на их арест. И мужчины присоединились к Диксвеллу в Нью-Хейвене, где коллега жил под фальшивыми именем Джон Дэвидс и уже успел вписаться в местное общество.

Местные пуритане в большинстве своём были сторонниками Кромвеля, жалели беглецов и помогали им. Сначала их прятали в доме пуританского преподобного Джона Давенпорта. Когда это убежище оказалось под угрозой, Уолли и Гоффа спрятали в лесу на территории, которая сейчас является государственным парком Уэст-Рок-Ридж.

В этой глуши есть большая скала с несколькими глубокими расщелинами. Именно здесь беглецы скрывались некоторое время, начиная с 15 мая 1661 года.  Питались судьи подаянием, которое им приносили добрые местные жители. Скитания помогла завершить пантера, благодаря которой люди окончательно поняли, что дальше рисковать не стоит. Одной особенно тёмной ночью они бежали ночью в Хэдли, штат Массачусетс, где и остались до конца жизни.

В честь печально известных беглецов небольшой грот назвали «Пещерой судей». Тропинке, ведущей к пещере, дали громкое и довольно пафосное название «Тропа цареубийц». Три расходящиеся в стороны от центра Нью-Хейвена улицы были названы в честь судей.

На западной стороне пещеры установлена табличка с надписью: «Здесь пятнадцатого мая 1661 года и в течение нескольких недель после этого Эдвард Уолли и его зять Уильям Гофф, члены Генерального парламента, офицеры армии Содружества и подписавшие смертный приговор королю Карлу Первому, нашли убежище и укрытие от офицеров короны после Реставрации. Противостояние тиранам есть покорность Богу, 1896 год».

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Метки: Нью-Хейвен   Пещера судей   США   Эдвард Уолли и Уильям Гофф   валун   грот   история   камень   расщелина   штат Коннектикут   
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1  комментарий
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albedo 54 минуты назад
А ведь сын был прав, отомстив за смерть отца.
Так что мне судей ну совсем не жаль - они судили не по закону.
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