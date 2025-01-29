Города, которые будут затоплены в результате глобального потепления к 2100 году

Европейский культурный город с населением около четверти миллиона человек примечателен богатой морской историей и архитектурой. Правда, он расположен в низине рядом с приливным устьем реки, поэтому является наиболее уязвимым к наводнениям в данной стране.

Ливни в ноябре 2000 года привели к затоплению районов в низменности, а интенсивные осадки в июне 2007 года перегрузили дренажные системы города.

ImageFX предлагает идею необычных плавучих капсул со стеклянными окнами, соединённых сетью пешеходных дорожек. Это решение должно компенсировать потерю суши.