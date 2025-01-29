Города, которые будут затоплены в результате глобального потепления к 2100 году

К 2100 году уровень моря может подняться на 1,9 метра, если выбросы углекислого газа (CO2) продолжат расти. А это значит, что многие города уйдут под воду. Искусственный интеллект показал, что ждёт человечество.
Нейросеть ImageFX изобразила девять городов мира, которые особенно уязвимы к повышению уровня моря. Сможете их назвать? Прокрутите страницу вниз, чтобы узнать ответы.
Этот азиатский город - один из самых густонаселённых на континенте, его население составляет около девяти миллионов человек. Однако, учитывая угрозу повышения уровня моря, градостроителям необходимо действовать быстро, чтобы не допустить затопления большей части города к 2100 году. ImageFX показал, как решить эту непростую задачу: новая система дорог, островные парки и озеленённые небоскрёбы.
Этот город Северной Америки известен своей музыкой, ежегодными фестивалями и атмосферой уличных вечеринок, что делает его излюбленным местом туристов. Однако в видении ImageFX его центральный район полностью затоплен. Вероятно, уже через 75 лет жителям придётся передвигаться по улицам на лодках, а не на автомобилях, или на другом виде футуристического транспорта.
Европейский культурный город с населением около четверти миллиона человек примечателен богатой морской историей и архитектурой. Правда, он расположен в низине рядом с приливным устьем реки, поэтому является наиболее уязвимым к наводнениям в данной стране.
Ливни в ноябре 2000 года привели к затоплению районов в низменности, а интенсивные осадки в июне 2007 года перегрузили дренажные системы города.
ImageFX предлагает идею необычных плавучих капсул со стеклянными окнами, соединённых сетью пешеходных дорожек. Это решение должно компенсировать потерю суши.
Будто появившийся из фантастического фильма, этот город преображается в условиях изменения климата. Эстакады прокладывают свой путь над водой, а летающие такси компенсируют нехватку земли. По воде курсируют как скоростные суда, так и традиционные лодки.
В настоящее время уже половина города находится на высоте менее одного метра над уровнем моря, что делает его особенно уязвимым для наводнений.
Известный портовый город, основанный в IX веке. Он был крупным торговым центром и завоевал репутацию одного из самых богатых городов Европы. Вот только проливные дожди, наводнения и штормовые приливы представляют для него смертельную опасность, так что эвакуация населения вполне реальна в ближайшие годы.
По данным Climate X, затраты на ликвидацию последствий наводнения в этом городе могут достичь 9,3 миллиарда евро к 2100 году. Власти уже принимают меры по предотвращению наводнений. Например, укрепляются дамбы, улучшается дренажная система, разрабатываются системы раннего оповещения.
В этом городе более 160 каналов, что привлекает множество туристов. Однако это также означает, что повышение уровня моря может привести к затоплению, поставив под угрозу исторические улицы и здания.
На снимке ImageFX некоторые из мостов переоборудованы под слипы для спуска судов на воду. Похоже, что путешественникам придётся передвигаться по городу на лодках, а не на велосипедах.
Этот исторический город нередко страдал от наводнений, но в последние десятилетия такие явления стали слишком частыми. В ноябре 2019 года на него обрушился прилив высотой более 1,8 метра, и более 80% территории оказалось под водой.
Если вы хотите представить, что будет в 2100 году, то посмотрите фильм «Казино Рояль» 2006 года. Джеймс Бонд оказался в тонущем здании этого города.
В этом азиатском городе плохая система водоотведения и обильные осадки - смертельно опасное сочетание. Здесь проживает 14 миллионов человек, однако тяжёлая экономическая ситуация способствовала недостаточному обслуживанию инфраструктуры и городскому планированию. Это привело к засорению канализации, антисанитарным условиям и неудачной конструкции каналов.
Популярный курорт выглядит почти неузнаваемым. Пропали золотые берега, а сам город затерялся среди бурных вод.
Местные власти на своём сайте пишут: «Сильные наводнения — одна из многих природных угроз, с которыми наш город сталкивается каждый год».
А вот и правильные ответы:
1. Бангкок, Таиланд
2. Новый Орлеан, США
3. Халл, Великобритания
4. Хошимин, Вьетнам
5. Гамбург, Германия
6. Амстердам, Нидерланды
7. Венеция, Италия
8. Калькутта, Индия
9. Голд-Кост, Австралия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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