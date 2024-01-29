Жизнелюбивый енот поселился в заповеднике

Во время этого процесса Элио то появлялся, то исчезал, а однажды пропал на несколько недель. Оказалось, он получил травму и не мог нормально ходить. Это означало, что его больше нельзя отпускать на волю, и он стал постоянным обитателем заповедника Samadhi Wildlife Sanctuary.