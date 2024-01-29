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Жизнелюбивый енот поселился в заповеднике

Жизнелюбивый енот поселился в заповеднике

Автор:
29 января 2024 09:55
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   Элио   енот   животные   заповедник   история   
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Сегодня мы хотим рассказать вам историю Элио, отважного енота. Несмотря на ограничения по здоровью, он ведёт счастливую жизнь в заповеднике.

Зверёк родился в одном из домов Флориды. Владелец дома отловил самку енота и переселил её. Четыре дня спустя мужчина услышал на чердаке какую-то возню, не подозревая, что там остались детёныши. К сожалению, трое из них погибли от голода, только Элио выжил.

Домовладелец передал енота некоммерческой организации Samadhi Wildlife Sanctuary, занимающейся спасением и реабилитацией диких животных.

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Когда детёныш попал в центр, он был еле живым, его уши и глаза были закрыты. Ветеринар рассказал: "Его размер был меньше смартфона". Но уже через четыре дня лечения он начал меняться и возвращаться к жизни.

Зверьку создали благоприятные условия. Было важно, чтобы он начал изучать окружающий мир, знакомиться со всеми звуками и запахами и готовиться к жизни в дикой природе.


Во время этого процесса Элио то появлялся, то исчезал, а однажды пропал на несколько недель. Оказалось, он получил травму и не мог нормально ходить. Это означало, что его больше нельзя отпускать на волю, и он стал постоянным обитателем заповедника Samadhi Wildlife Sanctuary.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спасение   Элио   енот   животные   заповедник   история   
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