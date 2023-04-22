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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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9.
Дональд Трамп и Зураб Церетели во время обсуждения строительства памятника Христофору Колумбу, 1997 год.
14.
Ведущая программы «Партийная зона» на телеканале «ТВ-6» Лера Кудрявцева с группой «Блестящие». Москва, 1997 год.
17.
Ведущая программы «Дорожный патруль» берёт интервью в изоляторе временного содержания у задержанного,1997год.
21.
Победительница конкурса «Мисс Беларусь 1998» Светлана Крук и Александр Лукашенко.
В 1997 году по поручению Президента Александра Лукашенко приказом Министерства культуры в Минске создали Национальную школу красоты. Главными целями на момент создания стали проведение первого конкурса «Мисс Беларусь» и дальнейшее участие победительниц в международных соревнованиях красавиц. Конкурс впервые прошел в марте 1998 года: нет, частные шоу, где выбиралась самая прекрасная девушка, были и раньше, а вот на государственном уровне подобное событие состоялось впервые.
26.
Знаменитый магазин "Мелодия"
Пожалуй, чуть ли не единственный в Москве, где можно было приобрести фирменные диски исполнителей по цене от 115 рублей. Справа стоит ларек, который продавал болгарские пиратские диски по цене 12 рублей) Москва, вторая половина 90-х.
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Еще крутые истории!
Метки: Россия СССР Фотографии история
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>>> Этому плану не суждено было осуществиться)))
Суждено, в Пуэрто-Рико стоит: