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5 древних артефактов, найденных в России

5 древних артефактов, найденных в России

Автор:
21 марта 2024 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   артефакт   назодка   наука   раскопки   факты   фото   
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Болотный идол, который оказался старше египетских пирамид, и каменная баба, чей рот мазали кровью, золотой олень и изысканные сфинксы. Чего у нас только нет!

1. Идол Горбуновского торфяника (IV-III тысячелетие до н.э.)

Одну из самых древних деревянных фигур Сибири обнаружили в 1930-х годах в Свердловской области. На берегу обмелевшего озера нашли останки древнего поселения.

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Среди бытовых предметов оказалось и пять фигур из соснового дерева высотой 1-1,5 м, вкопанных в дно водоема. Они олицетворяли духов-хранителей болота, которым приносили жертвы.

Редкий артефакт обнаружили близ Черного озера на юге Республики Хакасии. На стеле изображено солнечное божество, связанное с культом плодородия. Ему поклонялось древнее население Южной Сибири: приносили ему жертвы, мазали рот кровью животных или салом. А если «каменная баба» не помогала на охоте, ее могли отстегать плеткой.

Крупная золотая бляха в виде фигуры оленя украшала горит – чехол для лука и стрел скифского воина. Этот артефакт – классический образец скифского звериного стиля – нашли в 1897 году на раскопах в Закубанье, близ станицы Костромской (современный Краснодарский край), в 77 км от Майкопа (Республика Адыгея). Костромской олень – один из символов Эрмитажа.

Самый старый сохранившийся в мире ворсовый ковер обнаружили в 1949 году в Республике Алтай при раскопках Пятого Пазырыкского кургана – на захоронении одного из вождей кочевых народов. Историки спорят о происхождении артефакта. Он может быть раннетуркменским, протоармянским, персидским или ассирийским. А по своему назначению артефакт мог быть «доской» для игры в кости.

В 1830 году на полуострове Крым, неподалеку от Керчи, случайно обнаружили скифское погребение в кургане Куль-Оба. Керчь – бывший греческий город Пантикапей, столица Боспорского царства, которое существовало с V в. до н.э. по VI в. н.э. Скифы, которые также жили на полуострове, поддерживали с ним тесные отношения. Ювелирное изделие очевидно сделано греческим мастером.

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Метки: Россия   артефакт   назодка   наука   раскопки   факты   фото   
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