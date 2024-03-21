5 древних артефактов, найденных в России

Самый старый сохранившийся в мире ворсовый ковер обнаружили в 1949 году в Республике Алтай при раскопках Пятого Пазырыкского кургана – на захоронении одного из вождей кочевых народов. Историки спорят о происхождении артефакта. Он может быть раннетуркменским, протоармянским, персидским или ассирийским. А по своему назначению артефакт мог быть «доской» для игры в кости.