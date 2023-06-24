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Гвинет Пэлтроу планирует выпуск шоколадных конфет с уникальным вкусом

Гвинет Пэлтроу планирует выпуск шоколадных конфет с уникальным вкусом

Автор:
24 июня 2023 09:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: вагина   гвинет пэлтроу   запах   знаменитости   конфеты   свечи   уникальный вкус   
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В правительственных документах обнародовали странное название линии шоколада от звезды.


О том, что 50-летняя селебрити когда-то снималась в фильмах, уже все забыли: кинематографические заслуги вытеснили нашумевшие продукты ее велнес-бренда Goop. Вагинальные яйца и секс-игрушки продавались не сказать чтобы хорошо, а вот первую партию свечей с ароматом вагины раскупили буквально за час. Гвинет Пэлтроу поняла, в каком направлении нужно двигаться, и подала документы на регистрацию торговой марки шоколадных конфет This Tastes Like My Vagina.


Подробностей о том, из каких ингредиентов будут состоять сладости, пока нет. Уверены, оно и к лучшему.

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Метки: вагина   гвинет пэлтроу   запах   знаменитости   конфеты   свечи   уникальный вкус   
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1  комментарий
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Shtoppi 20 минут назад
<<Гвинет Пэлтроу планирует выпуск шоколадных конфет с уникальным вкусом>>
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видимо со вкусом спермы харви вайнштейна, который она точно распробовала, если верить в ее историю о сексуальных домогательствах с его стороны. видимо эта, и многие другие бабенки, так и зацепились в голливудском кинобизнесе, потому что глубоко заглатывали, а не благодаря чему-то еще.
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