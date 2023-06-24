<<Гвинет Пэлтроу планирует выпуск шоколадных конфет с уникальным вкусом>>

В правительственных документах обнародовали странное название линии шоколада от звезды.
О том, что 50-летняя селебрити когда-то снималась в фильмах, уже все забыли: кинематографические заслуги вытеснили нашумевшие продукты ее велнес-бренда Goop. Вагинальные яйца и секс-игрушки продавались не сказать чтобы хорошо, а вот первую партию свечей с ароматом вагины раскупили буквально за час. Гвинет Пэлтроу поняла, в каком направлении нужно двигаться, и подала документы на регистрацию торговой марки шоколадных конфет This Tastes Like My Vagina.
Подробностей о том, из каких ингредиентов будут состоять сладости, пока нет. Уверены, оно и к лучшему.
Источник:
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видимо со вкусом спермы харви вайнштейна, который она точно распробовала, если верить в ее историю о сексуальных домогательствах с его стороны. видимо эта, и многие другие бабенки, так и зацепились в голливудском кинобизнесе, потому что глубоко заглатывали, а не благодаря чему-то еще.