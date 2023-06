<<Гвинет Пэлтроу планирует выпуск шоколадных конфет с уникальным вкусом>>

О том, что 50-летняя селебрити когда-то снималась в фильмах, уже все забыли: кинематографические заслуги вытеснили нашумевшие продукты ее велнес-бренда Goop. Вагинальные яйца и секс-игрушки продавались не сказать чтобы хорошо, а вот первую партию свечей с ароматом вагины раскупили буквально за час. Гвинет Пэлтроу поняла, в каком направлении нужно двигаться, и подала документы на регистрацию торговой марки шоколадных конфет This Tastes Like My Vagina.





Подробностей о том, из каких ингредиентов будут состоять сладости, пока нет. Уверены, оно и к лучшему.