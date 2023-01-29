FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5612 постов • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Мужчина попытался продать тигра через интернет, но был арестован

Мужчина попытался продать тигра через интернет, но был арестован

Автор:
29 января 2023 09:56
Сообщество : Истории
Метки: в мире   животные   интернет   люди   продажа   тигр   
93
3

В интернете можно купить немало необычных вещей. Но, как правило, речь не идёт о живых тиграх.

Поэтому полицейские из Финикса (Аризона, США) весьма заинтересовались объявлением в соцсетях, которое дал 25-летний Карлос Эдуардо Кастро Алькарас. Он продавал тигра и просил за животное 25000 долларов.

×
×

Выдав себя за покупателей, полицейские связались с продавцом и для начала сбили цену до 20000 долларов, а после договорились о визите к Карлосу, чтобы посмотреть на тигра. Вот только офицеры также прихватили с собой ордер на обыск.

Теперь мужчина, незаконно содержавший экзотических животных, был арестован. Помимо несчастного тигрёнка, который сидел в неприемлемо маленькой клетке и сильно от этого страдал, полицейские нашли у Карлоса дома молодого американского аллигатора и детёнышей каймановой черепахи. Все животные переданы в департамент дикой природы. Продавец пытался оправдаться тем, что якобы выкупил своих пленников у некоего человека, который плохо обращался с животными, но власти не склонны верить этой истории, считая её выдумкой ради того, чтобы уйти от ответственности.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   животные   интернет   люди   продажа   тигр   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
GROMOZEKA Час назад
Говорящая у него фамилия.
Алькатрас практически
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Alf 53 минуты назад
Мудак, батятя, батяня мудак... Вот что надо было продавать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

455326



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Солиста Little Big признали иноагентом
Солиста Little Big признали иноагентом
30&nbsp;раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их&nbsp;находки
30 раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их находки
Набирающие популярность в сообществах
«Поездка на такси – доллар, завтрак в кафе – 3». Белорус переехал на Бали и теперь строит там отель
«Поездка на такси – доллар, завтрак в кафе – 3». Белорус переехал на Бали и теперь...
Промышленный дизайн в&nbsp;России
Промышленный дизайн в России
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео)
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#аварии#авто аварии#кино#Жизнь#знаменитости#Приколы#Россия
#Юмор#интересно#Фотографии#дтп#интересное#забавно#Украина#картинки#США#в мире
#Прикол#люди#подборка#СССР#животные#познавательно#Еда#криминал#шоу бизнес#неудача
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» 19 примеров того, что австралийские животные зашли слишком далеко 19 примеров того, что австралийские животные зашли слишком далеко Сотрудники аэропорта обнаружили собаку в рюкзаке пассажирки Сотрудники аэропорта обнаружили собаку в рюкзаке пассажирки 14 удивительных снимков, на которых запечатлена совершенная случайность 14 удивительных снимков, на которых запечатлена совершенная случайность 12 потрясающих снимков горбатых китов, которые играют с фотографами 12 потрясающих снимков горбатых китов, которые играют с фотографами Названы самые популярные знаменитости, имена которых чаще всего искали в Google в 2022 году Названы самые популярные знаменитости, имена которых чаще всего искали в Google в 2022 году

На что жалуетесь?

Вернуться