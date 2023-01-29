Мужчина попытался продать тигра через интернет, но был арестован

Теперь мужчина, незаконно содержавший экзотических животных, был арестован. Помимо несчастного тигрёнка, который сидел в неприемлемо маленькой клетке и сильно от этого страдал, полицейские нашли у Карлоса дома молодого американского аллигатора и детёнышей каймановой черепахи. Все животные переданы в департамент дикой природы. Продавец пытался оправдаться тем, что якобы выкупил своих пленников у некоего человека, который плохо обращался с животными, но власти не склонны верить этой истории, считая её выдумкой ради того, чтобы уйти от ответственности.