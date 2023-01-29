Мужчина попытался продать тигра через интернет, но был арестован

В интернете можно купить немало необычных вещей. Но, как правило, речь не идёт о живых тиграх.
Поэтому полицейские из Финикса (Аризона, США) весьма заинтересовались объявлением в соцсетях, которое дал 25-летний Карлос Эдуардо Кастро Алькарас. Он продавал тигра и просил за животное 25000 долларов.
Выдав себя за покупателей, полицейские связались с продавцом и для начала сбили цену до 20000 долларов, а после договорились о визите к Карлосу, чтобы посмотреть на тигра. Вот только офицеры также прихватили с собой ордер на обыск.
Теперь мужчина, незаконно содержавший экзотических животных, был арестован. Помимо несчастного тигрёнка, который сидел в неприемлемо маленькой клетке и сильно от этого страдал, полицейские нашли у Карлоса дома молодого американского аллигатора и детёнышей каймановой черепахи. Все животные переданы в департамент дикой природы. Продавец пытался оправдаться тем, что якобы выкупил своих пленников у некоего человека, который плохо обращался с животными, но власти не склонны верить этой истории, считая её выдумкой ради того, чтобы уйти от ответственности.
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Алькатрас практически