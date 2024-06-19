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16 раз, когда люди создали что-то замечательное

16 раз, когда люди создали что-то замечательное

Автор:
19 июня 2024 22:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Замечательное   Модернизировать   превращение   произведение   совершенство   создали   
1044
17

Превращение торта в суши, а потолка в произведение искусства - нет ничего невозможного для героев этого поста. Они способны преобразовать, что угодно во что-то идеальное или, по крайней мере, модернизировать. Взгляните!

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Метки: Замечательное   Модернизировать   превращение   произведение   совершенство   создали   
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2  комментария
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11k
sedoisever Полчаса назад
Ну, как бы... Хрень что-ли? Х.з...
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13k
MPEG-8 22 минуты назад
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1906 постов (1850 в горячем)

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