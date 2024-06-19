16 раз, когда люди создали что-то замечательное

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Превращение торта в суши, а потолка в произведение искусства - нет ничего невозможного для героев этого поста. Они способны преобразовать, что угодно во что-то идеальное или, по крайней мере, модернизировать. Взгляните!
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