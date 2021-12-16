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22 фото, которые доказывают, что совершенство существует

22 фото, которые доказывают, что совершенство существует (23 фото)

Автор:
16 декабря 2021 17:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Приятно посмотреть   идеальные фото   перфекционизм   радует глаз   совершенство   
404
23

Ничто так не радует глаз, как совершенство. К счастью, чтобы получить визуальное удовольствие, необязательно идти в музей смотреть на шедевры — идеальные вещи окружают нас со всех сторон, достаточно лишь смотреть в оба.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приятно посмотреть   идеальные фото   перфекционизм   радует глаз   совершенство   
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1  комментарий
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198
Шурман 51 минуту назад
Я сразу прочувствовал боль . После ратраков это еще то катание .
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