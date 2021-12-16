22 фото, которые доказывают, что совершенство существует

Автор:
16 декабря 2021 17:09
Ничто так не радует глаз, как совершенство. К счастью, чтобы получить визуальное удовольствие, необязательно идти в музей смотреть на шедевры — идеальные вещи окружают нас со всех сторон, достаточно лишь смотреть в оба.
1. "Узор из конденсанта на крышке от чая"
2. "Я очистил одну сторону сковороды, которой пользуюсь уже много лет"
3. "Только что закончил упаковывать подарки для клиентов"
4. Ухоженный горнолыжный склон
5. "Моя первая машина в день, когда она мне досталась, и после полировки выцветшей краски"
8. Идеальный лед из формы
7. "Как мой бокал преломляет свет"
8. "Пляжные леденцы (морские камешки)"
9. "Сделала из полимерной глины чернику и малину"
10. Пачка печенья без единой крошки или сломанного печенья
11. Только что выпавший снег на брусчатке
12. Идеально чистое копыто
13. Ручка и блокнот закончились одновременно
15. Раковина сказочной красоты
16. "Распадающаяся" скульптура
17. Снежная скульптура перфекциониста
18. Приятное сочетание цветов, создающее ретро-эффект
19. "Наша монстера порадовала нас сегодня этим великолепным листом"
20. Мыльный раствор на автомойке выглядит как лава
21. Флешки идеально помещаются в крохотный пакет
22. "Попробовал завязать галстук узлом Элдридж"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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