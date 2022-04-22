15 человек, которые достигли совершенства в искусстве троллинга

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То, что раньше называли “издевательством" или просто шутками над людьми, теперь официально известно как “троллинг”. И хотя тролли существовали задолго до появления онлайн-сообществ, использование этого термина стало очень популярным в последние годы. В этом посте вы увидите уморительные выходки изобретательных шутников.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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