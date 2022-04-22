15 человек, которые достигли совершенства в искусстве троллинга

То, что раньше называли “издевательством" или просто шутками над людьми, теперь официально известно как “троллинг”. И хотя тролли существовали задолго до появления онлайн-сообществ, использование этого термина стало очень популярным в последние годы. В этом посте вы увидите уморительные выходки изобретательных шутников.

0

Жена попросила разрезать хлеб на две части 0 Источник:

×

×

Папа сказал взять деньги в верхнем ящике стола 0 Источник:

Подшутил над голодными друзьями 0 Источник:

Кто-то сделал эти книги в библиотеке ещё более мистическими 0 Источник:

Родители утверждают, что наш пёс занял мою комнату 0 Источник:

Папа прислал своё селфи 0 Источник:

Я избавилась от 60 килограмм лишнего веса. Здорово, правда? 0 Источник:

Вход в матрицу? Нет, просто зеркало на ступеньках 0 Источник:

Дебби явно недолюбливают в нашем офисе 0 Источник:

Как ещё намекнуть местной пиццерии, что их рекламы слишком много 0 Источник:

Подарок моему брату скрипачу 0 Источник:

Как напугать соседку по комнате 0 Источник:

Нам сказали принести стул на анализ 0 Источник:

Мои соседи прошлой ночью сильно шумели, пусть теперь немного понервничают 0 Источник: