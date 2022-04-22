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15 человек, которые достигли совершенства в искусстве троллинга

15 человек, которые достигли совершенства в искусстве троллинга

Автор:
22 апреля 2022 21:50
Сообщество : Юмор
Метки: Достигли   выходки   искусство   люди   совершенство   тролли   шутки   
1054
16
То, что раньше называли “издевательством" или просто шутками над людьми, теперь официально известно как “троллинг”. И хотя тролли существовали задолго до появления онлайн-сообществ, использование этого термина стало очень популярным в последние годы. В этом посте вы увидите уморительные выходки изобретательных шутников.
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Источник:

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Метки: Достигли   выходки   искусство   люди   совершенство   тролли   шутки   
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Arti 2 часа назад


Вот мастер троллинга

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Денис 46 минут назад
Ну, с Лего, я бы ещё раз подумал, кто тут извращенец
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Никита Час назад
Приколы с глазком надо взять на вооружение! :-)
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