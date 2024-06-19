Жители Свердловской области пытаются отстоять название центральной площади им. Ленина

Маленький город Ирбита в Свердловской области охватил скандал. Власти решили, что пора переименовать центральную площадь в исторической части города. Площадь носит название имени В.И. Ленина. Однако чиновники заявили, что название утратило свою актуальность.

«Изменилось и время, и ситуация в стране, да и площадь уже кардинально поменяла свой облик и предназначение», — говорилось в сообщении.

Власти предложили назвать площадь «Торговая» или переименовать ее в «Екатерининскую» (на площади стоит памятник основательнице города Екатерине II). Также был вариант оставить текущее название. Голосование разместили на официальном сайте мэрии. Загвоздка оказалась в том, что голосовать мог любой пользователь, несколько раз.