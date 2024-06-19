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Жители Свердловской области пытаются отстоять название центральной площади им. Ленина

Жители Свердловской области пытаются отстоять название центральной площади им. Ленина

Автор:
19 июня 2024 19:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Ирбит   интересное   ленина   переименование   площадь   свердловская область   фото   
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После неполадок переименование пока отложили.

Маленький город Ирбита в Свердловской области охватил скандал. Власти решили, что пора переименовать центральную площадь в исторической части города. Площадь носит название имени В.И. Ленина. Однако чиновники заявили, что название утратило свою актуальность.

«Изменилось и время, и ситуация в стране, да и площадь уже кардинально поменяла свой облик и предназначение», — говорилось в сообщении.

Власти предложили назвать площадь «Торговая» или переименовать ее в «Екатерининскую» (на площади стоит памятник основательнице города Екатерине II). Также был вариант оставить текущее название. Голосование разместили на официальном сайте мэрии. Загвоздка оказалась в том, что голосовать мог любой пользователь, несколько раз.

Сторонники Ленина активно встали на защиту старого названия площади. Свердловское отделение КПРФ даже хотело попросить губернатора области об отставке мэра Ирбита Николая Юдина. Также местные блогеры стали размещать информацию на своих страницах. В итоге из-за внимания СМИ в опросе приняли участие почти 70 тысяч человек (население города - 36 тысяч человек). Побеждал вариант «оставить, как есть».

В итоге в мэрии просто отменили итоги голосования. Пресс-секретарь администрации Юлия Берсенева заявила, что власти рады участию в голосовании жителей других городов. Берсенева сообщила «Подъёму», что идею о переименовании площади отложили.

«Всё равно бы отменили, неважно какой вариант. Пока идея отложена на неопределённый срок, будем думать. Люди писали, что накрутка идёт. Для нас мнение жителей главное, а ситуация вот так развернулась».

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Метки: Ирбит   интересное   ленина   переименование   площадь   свердловская область   фото   
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7  комментариев
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19k
Kucher 2 часа назад
Т.е., по примеру Украины, в Ирбите решили провести десоветизацию?
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19k
MarkovAlexandr 37 минут назад
Кто-то хочет освоить бюджет на переименование?
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5k
Сергей Час назад
С другой стороны чем коммунисты лучше? В своё время переименовали кучу улиц, площадей и городов.
ИМХО, если площадь ранее носила иное название, то восстанавливать ли старое название - дело горожан.
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Ёшкин кот Час назад
Так то, понимаю, городская администрация все проблемы города уже порешала. И только площадь Ленина мешает достижению полной гармонии и благоденствия.
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10k
Alex Час назад
Чиновников на кол, гниды позорные.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5139 постов (4924 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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