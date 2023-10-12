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Жительница Санкт-Петербурга смогла отсудить у строительного магазина почти миллион рублей за скрипящий паркет

Жительница Санкт-Петербурга смогла отсудить у строительного магазина почти миллион рублей за скрипящий паркет

Автор:
12 октября 2023 10:48
Сообщество : Жить в России
Метки: деньги   интересное   магазин   паркет   ремонт   суд   фото   
948
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Женщина приобрела в магазине паркет, который за пару недель облез, покрылся вмятинами и начал скрипеть.

Жительница северной столицы решила сделать ремонт в своей квартире. Как и многие, женщина отправилась во французскую сеть гипермаркетов, чтобы купить паркет. На паркет женщина потратила ₽104 тысячи.

Когда ремонт был закончен, женщина с ужасом увидела, что паркетные доски сильно изменились. Появились вмятины, лак облез, а пол начал скрипеть во многих местах. Женщина вызвала специалистов Leroy Merlin, которые заявили, что строители просто неправильно уложили паркет, поэтому он начал скрипеть. Женщину такое заключение не устроило.

Она сделала независимую экспертизу и пошла с ней в суд. Эксперты выяснили, что доски изначально были дефективными. В укладке рабочих, напротив, нарушений не нашли. Суд обязал руководство гипермаркета вернуть ей, помимо стоимости товара в ₽104k, ещё ₽264k неустойки, ₽243k штрафа, ₽20k моральной компенсации, ₽15k — за экспертизу и ₽8k госпошлины. Всего около ₽750k, сообщает SHOT.

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Метки: деньги   интересное   магазин   паркет   ремонт   суд   фото   
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8  комментариев
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28k
Lehoia Час назад
Надо отдать должное-хоть у этой французской компании иногда и попадает откровенный брак, но они всегда лояльны и возвращают деньги без проблем. В Москве-как минимум.
Последний случай-покупал у них каменную мойку. И когда уже просверлил отверстие под смеситель, обнаружил тончайшую, но очень длинную трещину. Думал не примут уже обратно, но нет, приняли без вопросов.
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18k
RDen Полчаса назад
"Суд обязал руководство гипермаркета вернуть ей..."

угу, штраф и госпошлину тоже ей вернули?
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65k
Александр Ломовицкий 40 минут назад
молодец женщина. мужик !
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32k
Ego sum qui sum Час назад
750 тысяч это не "почти миллион".
Зам. председателя общества зануд.
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6k
Старичок Час назад
"... Эксперты выяснили, что доски изначально были дефективными.."
мне кажется это ТС-деффективный. а доски паркетные были с деффектами.
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