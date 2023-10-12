Жительница Санкт-Петербурга смогла отсудить у строительного магазина почти миллион рублей за скрипящий паркет

Женщина приобрела в магазине паркет, который за пару недель облез, покрылся вмятинами и начал скрипеть.
Жительница северной столицы решила сделать ремонт в своей квартире. Как и многие, женщина отправилась во французскую сеть гипермаркетов, чтобы купить паркет. На паркет женщина потратила ₽104 тысячи.
Когда ремонт был закончен, женщина с ужасом увидела, что паркетные доски сильно изменились. Появились вмятины, лак облез, а пол начал скрипеть во многих местах. Женщина вызвала специалистов Leroy Merlin, которые заявили, что строители просто неправильно уложили паркет, поэтому он начал скрипеть. Женщину такое заключение не устроило.
Она сделала независимую экспертизу и пошла с ней в суд. Эксперты выяснили, что доски изначально были дефективными. В укладке рабочих, напротив, нарушений не нашли. Суд обязал руководство гипермаркета вернуть ей, помимо стоимости товара в ₽104k, ещё ₽264k неустойки, ₽243k штрафа, ₽20k моральной компенсации, ₽15k — за экспертизу и ₽8k госпошлины. Всего около ₽750k, сообщает SHOT.
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Последний случай-покупал у них каменную мойку. И когда уже просверлил отверстие под смеситель, обнаружил тончайшую, но очень длинную трещину. Думал не примут уже обратно, но нет, приняли без вопросов.
угу, штраф и госпошлину тоже ей вернули?
Зам. председателя общества зануд.
мне кажется это ТС-деффективный. а доски паркетные были с деффектами.