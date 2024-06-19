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В Госдуме предложили создать «самокатную полицию»

В Госдуме предложили создать «самокатную полицию»

Автор:
19 июня 2024 14:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   МВД   владислав даванков   депутат   полиция   самокаты   
1436
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И уже обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Автором инициативы стал депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он уже направил письмо главе МВД, в котором написал, что самокатчики напрягают пешеходов. С этим сложно поспорить.

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Депутат сослался на мнение москвичей и указал, что ⅔ горожан самокатчиков не поддерживают. Мягко говоря. И предложил создать «электросамокатную полицию» - по примеру транспортной или туристической.

Даванков хочет, чтобы в российских городах организовали спецпатрули, отслеживающие нарушения самокатчиков. Например, когда те ездят по двое или бросают самокат посреди дороги. Предполагается, что полицейские смогут прямо на месте выписать нарушителю штраф. А будут ли они сами ездить на самокатах и гнаться на них за нерадивыми лихачами - это уже не уточняется.

Инициатива откровенно спорная. Во-первых, в МВД и так нехватка кадров, где им найти людей ещё и для надзора за самокатами? Во-вторых, всё это могут отслеживать камеры.

Многие считают, что это обычный пиар на теме самокатчиков, которые и правда многих раздражают. А комментариев от МВД пока не было.

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Метки: Госдума   МВД   владислав даванков   депутат   полиция   самокаты   
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32  комментария
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13k
Rus77 2 часа назад
Все кто летает по тротуару, особенно одновременно разговаривая по видеосвязи - тупые дебилойды!
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3k
Сергей Викторович 4 минуты назад
Зачем? Достаточно взвода антисамокатных снайперов.
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7k
heta 9 минут назад
Эвакуаторы петухокатов введите! Чтобы увидел петуховозку, поставленную поперек узкого тротуара, сфоткал, отправил куда надо. И её забрали на штрафстоянку, а уж петухопрокат пусть взыскивает штрафы со своих петухоарендаторов.
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40k
koleos72 Полчаса назад
Это не пиар, это пи.дар в думе! Его нужно главным самокатным поставить, чтобы разгребал всё это дерьмо! Ну и зарплату соответственно мрот! А вот как наладит - обратно, в думу!
И всем так, за придложения!
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306
Алексей Давыдов 36 минут назад
ДАЕШЬ БОЛЬШЕ БЕСПОЛЕЗНЫХ БЮРОКРАТОВ В СТРАНЕ ЗА НАШ СЧЕТ!!!
УРА, ГОСПОДА!!!
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1k
Ugo 36 минут назад
Пусть госдума и содержит эту контору. Из своих зарплат. А мне пожалуйста асфальт на дороги в центре города верните.
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64k
Олег 36 минут назад
дибил, б,дь! Давайте велосипедную полицию придумаем, моноколёсную...... Пешие патрули и мотобаты вполне могут справиться. Они ( патрульные) в избытке как только в города приезжает какой-то член, стоят на каждом перекрёстке, а потом куда-то растворяются.
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15k
Владимир 37 минут назад
Номера вроде повесили, по камерам и ловите, штрафуйте. В чем проблемма? Кто брал самокат всë есть в базе агрегатора. Точнее штрафуйте агрегатор а агрегатор пусть с пользователем разбирается. Блокировки и так далее.
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52k
Элек Мек 40 минут назад
Чего он курит? Надо добавить,скейт-бордисткую,лыже-ройлерную,роликовую,и департамент который всё это будет контролировать.
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2k
Алекс 41 минуту назад
правильно - ещё больше бюджетных организаций!!!!!!
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3k
Igor Grishaev 49 минут назад
Обязательно! Самокатную полицию - министр самокатных дел, 5 зам.министров, аппарат, начальник главка самокатчиков, 10 тысяч полисменов, Официальный представитель в ранге полковника..
Кстати, для велосипедистов не забыть полицию создать.
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1k
DuckTales 54 минуты назад
Достаточно сделать полицейских на великах, опыт в других странах есть .
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18k
Сергей Час назад
Ссылка youtu.be
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20k
Роберт Шекли Час назад
А что сложного то?
Передать функции по контролю ЦОДДу - фургончик будет проезжать, увидит неправильно припаркованный самокат, сфотографировал и в кузов, далее на штрафстоянку
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19k
ron Час назад
Депутат Владислав Даванков!
А ведь есть смысл создать также грузовую и легковую полицию, катковую и подъемнокранную, мотоциклетную и прицепную полицию, а также велосипедную (горно-велосипедную и велосипедно-моторчиковую, но не мопедную, мопедная - отдельно!).
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ!
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21k
Александр Час назад
Перевести всех гайцов смотрящих за машинами в смотрящих за самокатами, это же самое главное на дороге, что несёт опасность.
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1k
Darki 2 часа назад
Нас ждут захватывающие погони
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Ну да. А теперь к действительно важным вещам!
Достаточно просто посмотреть статистику и понять, что так легкий доступ к самокатам и автомобилям, который мы получили за последнее время до добра не доведет.
Но так да. Давайте создадим самокатную полицию, которая будет работать сезонно и думать чем их занять зимой. Будем и дальше изображать кипучую деятельность, вместо того, чтобы запретить аренду.
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August
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