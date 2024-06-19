В Госдуме предложили создать «самокатную полицию»

И уже обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Автором инициативы стал депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он уже направил письмо главе МВД, в котором написал, что самокатчики напрягают пешеходов. С этим сложно поспорить.
Депутат сослался на мнение москвичей и указал, что ⅔ горожан самокатчиков не поддерживают. Мягко говоря. И предложил создать «электросамокатную полицию» - по примеру транспортной или туристической.
Даванков хочет, чтобы в российских городах организовали спецпатрули, отслеживающие нарушения самокатчиков. Например, когда те ездят по двое или бросают самокат посреди дороги. Предполагается, что полицейские смогут прямо на месте выписать нарушителю штраф. А будут ли они сами ездить на самокатах и гнаться на них за нерадивыми лихачами - это уже не уточняется.
Инициатива откровенно спорная. Во-первых, в МВД и так нехватка кадров, где им найти людей ещё и для надзора за самокатами? Во-вторых, всё это могут отслеживать камеры.
Многие считают, что это обычный пиар на теме самокатчиков, которые и правда многих раздражают. А комментариев от МВД пока не было.
Источник:
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И всем так, за придложения!
УРА, ГОСПОДА!!!
Кстати, для велосипедистов не забыть полицию создать.
Передать функции по контролю ЦОДДу - фургончик будет проезжать, увидит неправильно припаркованный самокат, сфотографировал и в кузов, далее на штрафстоянку
А ведь есть смысл создать также грузовую и легковую полицию, катковую и подъемнокранную, мотоциклетную и прицепную полицию, а также велосипедную (горно-велосипедную и велосипедно-моторчиковую, но не мопедную, мопедная - отдельно!).
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ!
Достаточно просто посмотреть статистику и понять, что так легкий доступ к самокатам и автомобилям, который мы получили за последнее время до добра не доведет.
Но так да. Давайте создадим самокатную полицию, которая будет работать сезонно и думать чем их занять зимой. Будем и дальше изображать кипучую деятельность, вместо того, чтобы запретить аренду.
Да. Если что-то не можешь контролировать и это несет угрозу обществу, это следует запретить.
Законодательный запрет один из способов защиты общества.