В Госдуме предложили создать «самокатную полицию»

Депутат сослался на мнение москвичей и указал, что ⅔ горожан самокатчиков не поддерживают. Мягко говоря. И предложил создать «электросамокатную полицию» - по примеру транспортной или туристической.

Даванков хочет, чтобы в российских городах организовали спецпатрули, отслеживающие нарушения самокатчиков. Например, когда те ездят по двое или бросают самокат посреди дороги. Предполагается, что полицейские смогут прямо на месте выписать нарушителю штраф. А будут ли они сами ездить на самокатах и гнаться на них за нерадивыми лихачами - это уже не уточняется.