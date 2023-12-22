В Госдуме предложили отменить наказания за старые публикации в интернете

Сейчас срок давности по ним считается с момента обнаружения. В теории, можно «влететь» за сообщение многолетней давности. Это хотят изменить.
Известная фраза: «Интернет помнит всё». Человек может оставить комментарий на Ютубе или сделать пост на форуме. И уже десять раз о нём забудет, но в сети эта информация останется. Если она нарушает закон - гражданина могут найти и привлечь, даже если написал что-то несколько лет тому назад.
За точку отсчёта берётся дата обнаружения информации, а не публикации. Теперь это хотят поправить. Инициатором изменений стал Владислав Даванков из партии «Новые люди», которую часто поругивают за популизм.
Интернет-активность давно стала инструментом давления и сведения личных счетов. Сейчас даже комментарий двухлетней давности может считаться длящимся нарушением. Хотя человек про него давно забыл и вполне мог изменить свою позицию по этому поводу. Наш законопроект защитит людей от ответственности за старые записи в соцсетях, сообщил парламентарий.
И предложил ограничить сроки ответственности за публикации 2-3 месяцами. Кроме материалов, «направленных на пропаганду наркотических средств, нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, а также публичных призывов к осуществлению террористической деятельности».
Текущее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности граждан за сообщения, опубликованные 5 или 10 лет назад в интернете, о которых они могли забыть. При этом такое положение дел является несправедливым, поскольку, например, срок давности привлечения по статье КоАП РФ 5.61 «Оскорбление» составляет 90 дней, если правонарушение совершено не в интернете.
Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, но в правительстве его уже раскритиковали. Чиновники заявили, что это:
Критически ограничит возможность привлечения лиц, совершивших соответствующие правонарушения, к административной ответственности и негативным образом отразится на превентивной функции законодательства.
Возможно, законопроект и не пройдёт - как и многие другие инициативы фракции «Новые люди». Например, перенос выходных в новогодние и майские праздники. Но об этом узнаем уже в следующем году.
Источник:
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статья 54 Конституции РФ.
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
Ведь формально, половину исполнителей 90-х, опубликовавших клипы на своих ресурсах, можно привлекать за пропаганду наркотиков.
Даже безобидный клип Руки Вверх "а он тебя целует", в нынешних реалиях - подстатейная пропаганда ЛГБТ