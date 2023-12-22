FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8038 постов • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Госдуме предложили отменить наказания за старые публикации в интернете

В Госдуме предложили отменить наказания за старые публикации в интернете

Автор:
22 декабря 2023 17:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Публикации   владислав даванков   депутат   интернет   новые люди   ответственность   
984
4

Сейчас срок давности по ним считается с момента обнаружения. В теории, можно «влететь» за сообщение многолетней давности. Это хотят изменить.

Известная фраза: «Интернет помнит всё». Человек может оставить комментарий на Ютубе или сделать пост на форуме. И уже десять раз о нём забудет, но в сети эта информация останется. Если она нарушает закон - гражданина могут найти и привлечь, даже если написал что-то несколько лет тому назад.

За точку отсчёта берётся дата обнаружения информации, а не публикации. Теперь это хотят поправить. Инициатором изменений стал Владислав Даванков из партии «Новые люди», которую часто поругивают за популизм.

Интернет-активность давно стала инструментом давления и сведения личных счетов. Сейчас даже комментарий двухлетней давности может считаться длящимся нарушением. Хотя человек про него давно забыл и вполне мог изменить свою позицию по этому поводу. Наш законопроект защитит людей от ответственности за старые записи в соцсетях, сообщил парламентарий.

И предложил ограничить сроки ответственности за публикации 2-3 месяцами. Кроме материалов, «направленных на пропаганду наркотических средств, нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, а также публичных призывов к осуществлению террористической деятельности».

Текущее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности граждан за сообщения, опубликованные 5 или 10 лет назад в интернете, о которых они могли забыть. При этом такое положение дел является несправедливым, поскольку, например, срок давности привлечения по статье КоАП РФ 5.61 «Оскорбление» составляет 90 дней, если правонарушение совершено не в интернете.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, но в правительстве его уже раскритиковали. Чиновники заявили, что это:

Критически ограничит возможность привлечения лиц, совершивших соответствующие правонарушения, к административной ответственности и негативным образом отразится на превентивной функции законодательства.

Возможно, законопроект и не пройдёт - как и многие другие инициативы фракции «Новые люди». Например, перенос выходных в новогодние и майские праздники. Но об этом узнаем уже в следующем году.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Госдума   Публикации   владислав даванков   депутат   интернет   новые люди   ответственность   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Saplus 45 минут назад
И вместо этого ввести ответственность за обещания с трибуны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Они вообще, законы читали, знают?
статья 54 Конституции РФ.
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей 49 минут назад
Ну как бы логично.
Ведь формально, половину исполнителей 90-х, опубликовавших клипы на своих ресурсах, можно привлекать за пропаганду наркотиков.
Даже безобидный клип Руки Вверх "а он тебя целует", в нынешних реалиях - подстатейная пропаганда ЛГБТ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
347
iskra 56 минут назад
А почему для примера взяли только оскорбления? В интернет много чего выкладывать можно - личную информацию и фото без разрешения фигурантов,всяческую клевету и фейки(как политической направленности,так и бытовой),информацию по бизнесу,не подлежащую разглашению, откровенную пропаганду,которая является заведомо ложной. Прямо сейчас идет информационная война,в которой множество сторон делают вбросы без пруфов. Стоит ли наказывать тех,кто воюет "за наших",публикуя фейки или оскорбительные карикатуры? И кто будет решать,насколько вброс патриотичный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва Час назад
а как вообще и кому пришла в голову идея брать за точку отсчёта "дату обнаружения"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266810



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
Набирающие популярность в сообществах
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так и быть, прощаю

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#Юмор#ДТП#кино#собака#забавно#Ynews#фильм
#животные#автомобили#факты#интересно#аварии#Автовсячина#кот#природа#новый год#Великобритания
#в мире#автомир#люди#интересное#авто аварии#подборка#дети#шоу бизнес#Москва#искусство
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года «У нас в Госдуме объявили конкурс на самые дикие идеи»: вице-спикер ГД предложил ввести наказание за оскорбление чувств женщин «У нас в Госдуме объявили конкурс на самые дикие идеи»: вице-спикер ГД предложил ввести... В Госдуме призвали запретить в России поп-MMA В Госдуме призвали запретить в России поп-MMA «Придётся их запрещать»: в Госдуме заявляют, что россиян вербуют в видеоиграх и хотят с этим бороться «Придётся их запрещать»: в Госдуме заявляют, что россиян вербуют в видеоиграх и хотят с этим... В России хотят запретить называть мальчиков женскими именами. И наоборот В России хотят запретить называть мальчиков женскими именами. И наоборот В Госдуме назвали минимальную зарплату для жизни в России В Госдуме назвали минимальную зарплату для жизни в России

На что жалуетесь?

Вернуться