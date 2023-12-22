В Госдуме предложили отменить наказания за старые публикации в интернете

Известная фраза: «Интернет помнит всё». Человек может оставить комментарий на Ютубе или сделать пост на форуме. И уже десять раз о нём забудет, но в сети эта информация останется. Если она нарушает закон - гражданина могут найти и привлечь, даже если написал что-то несколько лет тому назад.

За точку отсчёта берётся дата обнаружения информации, а не публикации. Теперь это хотят поправить. Инициатором изменений стал Владислав Даванков из партии «Новые люди», которую часто поругивают за популизм.