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Ледяной ад Тромсё

Ледяной ад Тромсё

Автор:
19 июня 2024 13:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: война   концлагрь   фашизм   
693
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В этом месте не было газовых камер или крематориев

В этом месте не было газовых камер или крематориев. Тут не было огромного количества сторожевых вышек и злых надзирателей. Единственное, что было в этом месте - суровый арктический холод. Выжить в таких условиях смогли лишь единицы из нескольких тысяч. Но даже те, кто выжил, так и не смогли в итоге вернуться домой...

К сожалению, об этом лагере в наше время практически никто не вспоминает. О нем не снимают фильмы и не пишут в книгах, о нем знает лишь небольшое количество знатоков истории и Великой Отечественной войны в принципе.

В самом начале войны советская авиаразведка доложила, что близ норвежского города Тромсё немцы начали оборудовать большой лагерь для наших военнопленных. Только лишь в 1943 году стало доподлинно известно о том, что это за концлагерь. А известно стало после того, как командир подбитого ранее немцами торпедного катера вернулся в расположение Северного флота. Дело все в том, что командира Юрченко все давным-давно все считали погибшим. Его катер был потоплен в бою, а самого командира немцы отправили в тот самый лагерь близ Тромсё. Спустя несколько месяцев он смог сбежать из него, правда не без помощи норвежских коммунистов (да, были и такие). Он как раз и рассказал всю правду об этом ужасном концлагере. Из воспоминаний очевидцев рассказа Юрченко, они слышали о многих ужасах, творимых в Освенциме, Бухенвальде и прочих концлагерях. Но от рассказов о том, что творилось в концлагере Тромсё не по себе становилось всем.

Дело все в том, что самого концлагеря как такового не существовало, была лишь территория, огороженная колючей проволокой. Казалось-бы, ничего страшного. Но, нюанс был в том, что это была территория под открытым небом, без единой постройки, с арктическими ветрами и морозом до 40-45 градусов. Постройки конечно были, но только лишь для охраны. Узники концлагеря пытались спастись как могли от мороза и ветра, строили какие-то шалаши. Но так как строить особо не из чего было, они просто рыли норы.

Норы рыли острыми камнями или просто мисками. Прямо в мерзлой земле. В округе росли карликовые березы, на земле был мох, который и служил постелью, вход в нору заваливали теми же ветками от берез. Так удавалось укрыться от ветра. Я сам служил в армии недалеко от этих мест и скажу, что в таких погодных условиях, мох и ветки на земле конечно согревали, но, до поры до времени. Мы то хоть потом уезжали в теплую казарму, а у наших военнопленных такой возможности не было, они были на улице постоянно, поэтому грелись элементарно друг об друга. Как вы понимаете, никаких печек и буржуек не было, да и охрана лагеря не разрешала сооружать что-то подобное.

Помимо самих погодных условий, которые вряд ли можно назвать мягкими, очень жестко себя вела и лагерная охрана. Любимым занятием было забирать верхнюю одежду у узников. Как вы понимаете, в таких условиях это означало, в лучшем случае, пару дней существования. Затем в этих норах таких узников заменяли вновь прибывшие военнопленные.

С едой тоже были огромные сложности, потому как кормили лишь один раз в трое суток, и то похлебкой из картофельных очисток. Воды в лагере тоже практически не было, потому как на несколько тысяч человек был лишь один колодец. Узников этого концлагеря даже не нужно было никуда отправлять на работы, все делала погода и бездействие лагерной охраны. Люди просто пытались выжить и все.

Весна 1945 года. Германия официально капитулировала и все должно было закончиться, но, как оказалось, не для узников данного концлагеря. Дело в том, что район Тромсё, по договоренности между союзными войсками, должны были освобождать англичане. Лишь спустя много лет будут рассекречены документы, согласно которым Черчилль поручил не отбирать у немецких войск оружие и формировать из них отдельные батальоны, которые позже можно будет использовать против СССР. Так, например, в Европе была сформирована немецкая группировка "Норд". Напомню, уже после официальной капитуляции Германии. Так же и в Тромсё была взята под опеку шестая горная дивизия вермахта. Та самая дивизия, которая осуществляла охрану данного концлагеря. Фашисты не были разоружены, но узники из лагеря были отпущены. А куда они пойдут истощенные и замерзшие? В итоге, англичане просто закрывали глаза на то, как фашисты устраивали самосуд над отпущенными из лагеря узниками.

Спустя много лет, будут рассекречены документы, оформленные специальной комиссией Северного флота, прибывшей на место бывшего концлагеря. Дело в том, что тогда, в мае 1945-го, советское командование получило от англичан сообщение о том, что немцы обезврежены, но не было ни слова об узниках концлагеря. Оказалось, что к 21 мая 1945 года немцы, которые не были разоружены, ликвидировали на территории концлагеря и городских улицах, более двух тысяч бывших узников. Англичане этому никак не препятствовали.

Из тех документов, что в настоящий момент рассекречены, известно, что таких лагерей на территории Норвегии было около двухсот. Большинство же документов по данному концлагерю в Тромсё засекречены до сих пор...

Андрей Журавлев


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Метки: война   концлагрь   фашизм   
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32k
Serg2001 2 часа назад
"Цветущий сад" говорите?... Ну-ну!
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1k
Sumrak58100 Минуту назад
Про морозы - несколько перебор. На севере Норвегии и в Мурманской области морозы не такие уж суровые - это не Якутия. Да, во время войны климат был суровее, чем сейчас, но сильные морозы долго не держались. Полярная ночь, частые перепады температур, сильные ветра, при которых даже минус пять ощущается, как минус 25 - вот основные признаки зимы в тех местах. Кстати, во время гражданской войны в нынешней Гремихе Мурманской области, на побережье Баренцева моря англичане организовали концлагерь для тех, кто был недоволен интервенцией. Условия там были тоже - те ещё - мало кто выжил. Недаром первым памятником в Мурманске стал памятник Жертвам интервенции.
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10k
Alex Час назад
Гниды фашистские
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Игорь
  • Дата регистрации: 27.04.2018
  • 3633 поста (3437 в горячем)

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