"Это безобразие!": украинка, которую выгнали с Каннского фестиваля, обратилась к российскому адвокату

В СМИ, кстати, пишут, что та же охранница, выгнавшая Понтийскую, пыталась убрать с красной дорожки американскую певицу Келли Роуленд, участницу k-pop группы Girls’ Generation Им Юну и доминиканскую актрису Массиэль Таверас.





Что касается мнения интернет-пользователей, то самый рейтинговый комментарий под видео в аккаунте Понтийской был таков (автоперевод корявый, но смысл понятен)



