"Это безобразие!": украинка, которую выгнали с Каннского фестиваля, обратилась к российскому адвокату

Охранница, напавшая на Савву Понтийскую, не признала в ней звезду (и была права).
На прошедшем Каннском фестивале не обошлось без конфузов. Украинскую модель Савву Понтийскую ("Мисс Европа-2023") грубо выгнали с красной дорожки, когда та решила посетить премьеру фильма "Марчелло Мио".
Девушку затолкали в помещение, а затем вывели из здания через задний вход.
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И хотя у модели имелась аккредитация, позволяющая ей находиться на фестивале, документы не помогли. Сама украинка, которая сейчас живёт в Польше, считает произошедшее вопиющей несправедливостью.
Девушка не захотела оставить этот случай без огласки и решила обратиться к хорошему адвокату.
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Выбор почему-то пал на российского адвоката Александра Добровинского, известного защитника многих отечественных звёзд шоу-бизнеса.
В ближайшее время Добровинский намерен подать иск в Каннский суд. Он считает эту историю отвратительной. А Савва хочет популярности и требует 100 000 евро компенсации ущерба, утверждая, что применение физической силы причинило ей "острую боль" и "психологическую травму".
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В СМИ, кстати, пишут, что та же охранница, выгнавшая Понтийскую, пыталась убрать с красной дорожки американскую певицу Келли Роуленд, участницу k-pop группы Girls’ Generation Им Юну и доминиканскую актрису Массиэль Таверас.
Что касается мнения интернет-пользователей, то самый рейтинговый комментарий под видео в аккаунте Понтийской был таков (автоперевод корявый, но смысл понятен)
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и "выбор почему-то пал на Александра Добровинского" - ну и почему? был какой-то намек?
кто-то понял этот намек?
Типа "Гарибальд Баварский" или "Саша Солнцевский".
Мне кажется она весовой контроль не прошла