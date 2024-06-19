FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8913 постов • 913 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Это безобразие!": украинка, которую выгнали с Каннского фестиваля, обратилась к российскому адвокату

"Это безобразие!": украинка, которую выгнали с Каннского фестиваля, обратилась к российскому адвокату

Автор:
19 июня 2024 12:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Каннский кинофестиваль   Савва Понтийская   абьюз   александр добровинский   знаменитости   иск в суд   красная дорожка   скандал   
3090
3
3

Охранница, напавшая на Савву Понтийскую, не признала в ней звезду (и была права).

На прошедшем Каннском фестивале не обошлось без конфузов. Украинскую модель Савву Понтийскую ("Мисс Европа-2023") грубо выгнали с красной дорожки, когда та решила посетить премьеру фильма "Марчелло Мио".


Девушку затолкали в помещение, а затем вывели из здания через задний вход.



И хотя у модели имелась аккредитация, позволяющая ей находиться на фестивале, документы не помогли. Сама украинка, которая сейчас живёт в Польше, считает произошедшее вопиющей несправедливостью.


Девушка не захотела оставить этот случай без огласки и решила обратиться к хорошему адвокату.



Выбор почему-то пал на российского адвоката Александра Добровинского, известного защитника многих отечественных звёзд шоу-бизнеса.


В ближайшее время Добровинский намерен подать иск в Каннский суд. Он считает эту историю отвратительной. А Савва хочет популярности и требует 100 000 евро компенсации ущерба, утверждая, что применение физической силы причинило ей "острую боль" и "психологическую травму".


В СМИ, кстати, пишут, что та же охранница, выгнавшая Понтийскую, пыталась убрать с красной дорожки американскую певицу Келли Роуленд, участницу k-pop группы Girls’ Generation Им Юну и доминиканскую актрису Массиэль Таверас.


Что касается мнения интернет-пользователей, то самый рейтинговый комментарий под видео в аккаунте Понтийской был таков (автоперевод корявый, но смысл понятен)


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Каннский кинофестиваль   Савва Понтийская   абьюз   александр добровинский   знаменитости   иск в суд   красная дорожка   скандал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Corkscrew 2 часа назад
жабогадюкинг во всей своей "красе". Долбаные клоуны!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
b_e_l_i_a_l 11 минут назад
когда хихлов натягивают на кукан они обращаются к... =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lena 14 минут назад
Гребаный стыд!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Влад 14 минут назад
голливудские режиссеры ей звонили упрашивали не подавать жалобу))))) её в дверь она в окно)) как же это типично для такого рода бабцов... фу мля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 15 минут назад
Украинскую модель Савву Понтийскую ("Мисс Европа-2023")... опять из жалости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лютый вам Бетховен 53 минуты назад
Переполох в курятнике!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Граф 54 минуты назад
проститутка хохлятская
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
ron Час назад
жуткая история ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Понтится Понтийская.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Сергей Час назад
В этом эпизоде вся хохляцкая натура. Когда их запад бросит как ненужных, побегут жаловаться русским, потому как больше не к кому обратиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−21
uid-tfwhppoz Час назад
странный злорадный тон автору.
и "выбор почему-то пал на Александра Добровинского" - ну и почему? был какой-то намек?
кто-то понял этот намек?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Serg2001 Час назад
Прикольная у неё фамилия... Говорящая...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales 2 часа назад
Конечно это вопиющая несправедливость
Это же какой удар по карману
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Как там в анекдоте про круизный лайнер с адвокатами?
Для жидов денежка всегда с приятным запахом, даже, если это запах говна. Хохлятского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
BarOb 2 часа назад
Адвоката подарить Украине
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
iovan2011 2 часа назад
Гузские - Гузских не бросают!
Мне кажется она весовой контроль не прошла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
Голован Щекн 2 часа назад
история из жизни @лядей фактических и юридических...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2230 постов (2218 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

254560



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о...
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты...
Набирающие популярность в сообществах
«Меня откачали, я пришел в чувство. Еще раз туда залез». Как в Петербурге водолазы помогают доставать утопленное
«Меня откачали, я пришел в чувство. Еще раз туда залез». Как в Петербурге водолазы...
За 10 лет в Москве отреставрировали и реконструировали 41 театр
За 10 лет в Москве отреставрировали и реконструировали 41 театр
17 миллионов рублей и путевка в финал
17 миллионов рублей и путевка в финал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#новости#кот#машина#США#собака#Москва#Германия
#в мире#Прикол#история#позитив#Китай#сарказм#интересное#улыбнуло#нападение#Девушка
#животные#интересно#кошка#забавно#конфликт#фильм#кино#факты#повезло#дети
17 миллионов рублей и путевка в финал 17 миллионов рублей и путевка в финал "Наши бабушки в поле рожали": Юлия Барановская призвала к многодетности, чем возмутила россиян "Наши бабушки в поле рожали": Юлия Барановская призвала к многодетности, чем возмутила россиян &nbsp;Люся Чеботина назвала условие для завершения своей карьеры  Люся Чеботина назвала условие для завершения своей карьеры "Пусть вам будет пусто!": историк моды Александр Васильев устроил безобразный скандал в аэропорту из-за бутылки масла "Пусть вам будет пусто!": историк моды Александр Васильев устроил безобразный скандал в... "Не хочу жить в окружении Климов Чугункиных и Шариковых": иноагент и экстремист Панин рассказал, что думает о России "Не хочу жить в окружении Климов Чугункиных и Шариковых": иноагент и экстремист Панин рассказал,... После драки в баре Петербурга на Григория Лепса завели уголовное дело и он вышел на сцену побитый После драки в баре Петербурга на Григория Лепса завели уголовное дело и он вышел на сцену побитый

На что жалуетесь?

Вернуться