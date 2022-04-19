Пытались, но не смогли: предтечи роковой дуэли

Общеизвестно, что светило русской поэзии славился взрывным характером и мог вспылить по пустяку. А если дело касалось его красавицы супруги, то тут поэта было не остановить.
В 30 дуэлях мог бы поучаствовать Александр Сергеевич. Но состоялись из них только пять. А потом и шестая, которой суждено было стать последней.
С Вильгельмом Кюхельбекером Пушкин учился в лицее. И постоянно подтрунивал, сочиняя не всегда безобидные стишки о товарище. Дуэлянты сошлись на Волковом кладбище в конце зимы 1819 года. Кюхля выстрелил первым и попал в фуражку пушкинского секунданта. Поэт отказался после этого стрелять и бросил оружие на землю. Дуэль было решено перенести, то потом инцидент забылся, и Вильгельм смирился с этим фактом.
Следующую состоявшуюся дуэль инициировал опять же соперник. Им стал полковник Старов, решивший защитить честь своего подчинённого, с которым сцепился Пушкин.
Дуэль состоялась тремя годами позднее, в Кишиневе. Мела метель, из-за которой дуэлянты, которые должны были сделать по два выстрела, мазали. Секунданты настояли на переносе поединка на более тёплый и ясный день. А через пару дней военный и писатель решили свой спор мирным путём.
Имя этого человека не сохранилось в истории. Но третьим, принявшим участие в дуэли с Пушкиным, стал офицер Зубов. В то время поэт жил в Кишиневе, и на этот раз поединок инициировал сам Александр Сергеевич, обвинивший Зубова в том, что тот мухлевал при игре в карты.
Офицер, за которым был первый выстрел, промахнулся. И поэт по уже устоявшейся традиции отказался стреляться. Правда, упомянул соперника в повести «Выстрел».
В сентябре 1826 года Пушкину рассказали, что, дескать, Фёдор Толстой «Американец», которого совершенно заслуженно звали авантюристом, распускает нелицеприятные слухи.
Пушкин бросил вызов и принялся усиленно готовиться к поединку. Но Толстой, хоть и получил письмо с вызовом, дуэль проигнорировал. А потом мужчины и вовсе решили всё мирно, в очередной раз убедившись, что не стоит пороть горячку и верить слухам.
К 30-м годам XIX века дуэли в России уже были под строжайшим запретом. Но когда писатель Владимир Соллогуб пренебрежительно отозвался о Наталье Гончаровой, то Александр Сергеевич не раздумывал.
Но тут в дело вмешались друзья и примирили соперников. Хотя есть мнение, что Пушкин просто хотел таким способом покинуть Петербург, отправившись в ссылку за нарушение запрета, поскольку разрешение ему не давали.
О последней дуэли сказано и написано уже много. И есть мнение, что если бы поэта сопровождали опытные секунданты, и право стрелять первым осталось бы за ним, а не за Дантесом, то трагического конца можно было бы избежать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Выпушенная им пуля шла по траектории сверху вниз, что было бы невозможно, если бы Дантес целился Пушкину в голову или грудь.
Такое могло случится, если один из дуэлянтов желал лишь ранить противника, вывести его из строя неопасным ранением. И действительно, пуля попала Пушкину в верхнюю часть живота, на 15 сантиметров правее пупка. А вот далее пуля повела себя весьма странно.
По результатам трассологических экспертиз, проведенных после смерти поэта в 19-м и 20-м веках, тяжелая пистолетная пуля весом 10-12 грамм при начальной скорости 150-170 м/сек на дистанции 8 метров должна была пройти через мягкие ткани навылет, не задев кишечника и не причинив Пушкину особого вреда.
Однако, вместо этого пуля, ударившись о правую подвздошную кость, круто изменила свою траекторию и рикошетом ушла в малый таз, где и застряла в крестцовой кости. Такая траектория характерна для пули, обладающей значительно меньшей энергией - раза в полтора или два от нормальной.
Раненый Пушкин упал как подкошенный, но сознания не потерял и желание продолжать дуэль сохранил. При падении он выронил из рук свой пистолет, который упал в глубокий сугроб.
С очень большой долей вероятности, в результате падения в снег порох на запальной полке пистолета пришел в негодность, что делало невозможным ответный выстрел.
По условиям дульного кодекса осечка должна была быть засчитана как выстрел, но Дантес проявил благородство и не возражал, когда секундант передал Пушкину запасной пистолет.
Тщательно прицелившись, поэт спустил курок. Прозвучал выстрел и Дантес упал на землю. 'Браво!' удовлетворенно воскликнул Пушкин: его выстрел был убийственно точным, траектория пули была направлена прямо в сердце противника.
Современники Пушкина указывали, что 'если бы Дантес не держал руку поднятой, то непременно был бы убит; пуля пробила руку и ударилась в одну из металлических пуговиц мундира, причём всё же продавила Дантесу два ребра'
Рана Дантеса оказалась не опасной, что дало основания для поздних спекуляций о том, что юноша надел под рубашку кирасу. Разумеется, этот было не так.
Во-первых, уличенный в подобном бесчестии дворянин навсегда подвергался остракизму со сторон общества - с ним не только переставали общаться, но и само имя его предавали забвению. Проще и безопаснее было вовсе отказаться от участия в поединке. А во-вторых, раненый Дантес подвергся осмотру после завершения дуэли - как того требовал дуэльный кодекс. В осмотре участвовали оба секунданта: Данзас со стороны Пушкина, дАрширак со стороны Дантеса.
Так почему же Дантес остался в живых? По результатам нескольких трассологических экспертиз исследователи пришли к выводу о том, что ранившая его пуля обладала значительно меньшей энергией, чем полагалось при нормальной пороховой навеске.
В совокупности с аналогичным выводом о пуле, убившей Пушкина - это дает основание для предположения, что секунданты обеих сторон намеренно ослабили заряд с целью смягчить последствия смертельной дуэли. Такие случаи вовсе не были редкостью. Однако то, что спасло жизнь Дантесу, одновременно оказалось причиной смерти Пушкина.
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Все равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.