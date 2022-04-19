Пытались, но не смогли: предтечи роковой дуэли

Следующую состоявшуюся дуэль инициировал опять же соперник. Им стал полковник Старов, решивший защитить честь своего подчинённого, с которым сцепился Пушкин.

Дуэль состоялась тремя годами позднее, в Кишиневе. Мела метель, из-за которой дуэлянты, которые должны были сделать по два выстрела, мазали. Секунданты настояли на переносе поединка на более тёплый и ясный день. А через пару дней военный и писатель решили свой спор мирным путём.