Обладатель самой длинной бороды в мире побил собственный рекорд — снова!

Хотя уход за такой длинной бородой кому-то может показаться тяжелым трудом, Сарван говорит, что любит свою бороду и никогда не сталкивался с трудностями в уходе за ней, которые не мог бы преодолеть. Более того, он считает свою бороду подарком от Бога и хотел бы, чтобы она была еще длиннее.

«Это считается одним из самых важных аспектов жизни сикха, — говорит Сарван. — Она дана нам Богом и должна оставаться такой, какая она есть».

Нестриженные волосы являются одним из пяти обязательных символов веры для сикха, и мужчину-сикха легко узнать по его бороде до пят. «У сикхов есть пять «К», которые являются символами веры, и Кес, волосы, является одним из самых важных, — объясняет Сарван. — Без Кес сикх не сикх».

Сарван впервые переехал в Канаду, когда его пригласили петь религиозные гимны в золотом храме. По прибытию местные сикхи попросили его остаться и обучить их учению гуру. Быстро растущее сообщество сикхов нуждалось в человеке, который научил бы их детей и семьи ценностям сикхов. Так Сарван остался в Суррее, Британская Колумбия, где он славится не только своей бородой, но и своим вкладом в сообщество местных сикхов.