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Обладатель самой длинной бороды в мире побил собственный рекорд — снова!

Обладатель самой длинной бороды в мире побил собственный рекорд — снова!

Автор:
28 марта 2023 16:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   интересно   книга рекордов гиннесса   новости   рекорд   самая длинная борода   
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Роскошная борода длиной 2 метра 54 сантиметра уже в третий раз принесла Сарвану Сингху титул обладателя самой длинной бороды в мире.

Представители Книги рекордов Гиннесса впервые измерили бороду жителя Канады в 2008 году. Тогда ее длина составила 2,33 метра, что побило предыдущий рекорд в 1,77 метра, установленный шведом Биргером Пелласом.

В 2010 году, на съемках итальянской передачи Lo Show dei Record в Риме, Сарвану снова измерили бороду, и оказалось, что та выросла до 2,495 метра — канадец побил собственный рекорд. С тех пор роскошная борода стала еще длиннее — теперь уже, правда, она совсем седая, но это только придает ей достоинства.

Сарван, исповедующий сикхизм, никогда в жизни не стриг бороду. «С тех пор, как мне исполнилось 17 лет, когда начала расти борода, я ничего с ней не делал», — говорит Сарван.

Чтобы рекорд признали официальным, волосы должны быть натуральными и их измеряют влажными, чтобы кудри не влияли на длину.

Сарван тщательно ухаживает за своей бородой каждый день, уделяя особое внимание каждому волоску. Утро он начинает с того, что идет в ванную и распускает бороду, после чего держит ее под водой, пока она полностью не промокнет. Затем он медленно промывает бороду шампунем, двигаясь сверху вниз, при этом ни одна прядка не ускользает от его внимания. Закончив с шампунем, Сарван тщательно ополаскивает бороду и наносит кондиционер. Следующие 10 минут уходят на то, чтобы полностью ее высушить. После этого Сарван наносит на бороду масло и специальный гель — также долгий и тщательный процесс, поскольку важно распределить средства равномерно. Обычно Сарван заплетает бороду в течение дня и подвязывает ее, но распускает ее по особым случаям, например, для религиозных обрядов.

Хотя уход за такой длинной бородой кому-то может показаться тяжелым трудом, Сарван говорит, что любит свою бороду и никогда не сталкивался с трудностями в уходе за ней, которые не мог бы преодолеть. Более того, он считает свою бороду подарком от Бога и хотел бы, чтобы она была еще длиннее.

«Это считается одним из самых важных аспектов жизни сикха, — говорит Сарван. — Она дана нам Богом и должна оставаться такой, какая она есть».

Нестриженные волосы являются одним из пяти обязательных символов веры для сикха, и мужчину-сикха легко узнать по его бороде до пят. «У сикхов есть пять «К», которые являются символами веры, и Кес, волосы, является одним из самых важных, — объясняет Сарван. — Без Кес сикх не сикх».

Сарван впервые переехал в Канаду, когда его пригласили петь религиозные гимны в золотом храме. По прибытию местные сикхи попросили его остаться и обучить их учению гуру. Быстро растущее сообщество сикхов нуждалось в человеке, который научил бы их детей и семьи ценностям сикхов. Так Сарван остался в Суррее, Британская Колумбия, где он славится не только своей бородой, но и своим вкладом в сообщество местных сикхов.

«Это то, что было дано мне как дар от Бога. Это не личное достижение, — говорит Сарван о своей бороде. — Я счастлив, что меня назвали человеком с самой длинной бородой. Как сикхи, мы все носим бороду, отращиваем ее, расчесываем и ухаживаем за ней каждый день, но мне повезло иметь самую длинную бороду».

Друзья и семья Сарвана также гордятся его рекордом: «Это большой повод для гордости, как для меня, так и для сообщества сикхов, потому что это то, что дано как дар от Бога, — говорит Сарван. — Как практикующие сикхи, все они уважают мою бороду, так что для всей семьи это событие — повод для гордости. Для нас это большая честь — сказать, что самая длинная в мире борода именно у сикха».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Канада   интересно   книга рекордов гиннесса   новости   рекорд   самая длинная борода   
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Babangdida 58 минут назад
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59k
Александр Минуту назад
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98
PsyDoza Frankenschpökel 57 минут назад
Ну технически он каждый день может собственный рекорд побивать
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4k
Трям Час назад
Удобненько. Можно жопу подтирать..
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15
Дина Час назад
Живой Хоттабыч.
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