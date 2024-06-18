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Шоу на японском телевидении

Шоу на японском телевидении

Автор:
18 июня 2024 07:59
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Япония   в мире   шоу   японское шоу   
2489
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На японском телевидении все стабильно. Похоже, что безумные шоу там не закончатся никогда!

Необычный конкурс на японском телевидении.

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Метки: Видео   Прикол   Япония   в мире   шоу   японское шоу   
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14  комментариев
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 56 минут назад
вот где кладезь конкурсов для российской тамады на свадьбе...а то только и умеют карандашик в горлышко пустой бутылки \\\опой погружать))
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189
AndrushaVictorovich 3 минуты назад
И кто к нему вышел? Годзилла какая-нибудь?
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5k
Serj81 8 минут назад
Сука, переживал за него...
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8k
Евгений Д 14 минут назад
Привольно конечно.
Но как то движения сердечка не синхронизируются с качками поршня ???
Какие то синхронные колебания то должны быть ???
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56k
Андрей 15 минут назад
Шутки шутками, но такой тренажёр прекрасное профилактическое средство от заболеваний предстательной железы.
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26k
SolomonA 24 минуты назад
Я давно уже понял - японцы е.б.а.н.у.т.ы.е. И чем дальше - том больше тому подтверждений...
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7k
Ronin Полчаса назад
Пипец, я думал мужик умрёт в конце от нагрузки.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 41 минуту назад
нет там никакой помпы...помпа стоит в этом коробе..кто то на кнопочки сидит за кулисами нажимает)
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 51 минуту назад
это наверно япошская версия этой передачи святых 90х)
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7k
satra 59 минут назад
Классика. Кстати лысый из этого ролика и в новом есть.

Ссылка www.youtube.com
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18k
Мистер Фикс Час назад
Я думал, кукла обосрется
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1k
Бэмсяра Час назад
да, радиация на них крайне сильно повлияла и продолжает влиять)
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11k
Клёст Час назад
Пу-пу-пу...
Поголовно мозги набекрень.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3342 поста (3279 в горячем)

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