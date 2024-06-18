Шоу на японском телевидении

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На японском телевидении все стабильно. Похоже, что безумные шоу там не закончатся никогда!
Необычный конкурс на японском телевидении.
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Но как то движения сердечка не синхронизируются с качками поршня ???
Какие то синхронные колебания то должны быть ???
Поголовно мозги набекрень.