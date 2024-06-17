FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Народная медицина 42 поста • 73 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Народная медицина
В индийский город съезжаются толпы за "чудодейственным средством" от астмы

В индийский город съезжаются толпы за "чудодейственным средством" от астмы

Автор:
17 июня 2024 09:40
Сообщество : Народная медицина
Метки: Индия   Снадобье   астма   лечение   прасадам   рыба   
1011
6

Каждое лето, в день, который астрологи считают благоприятным, страдающие астмой и другими респираторными заболеваниями приезжают в город Хайдарабад, чтобы проглотить живую рыбку с целебным лекарством. Согласно легенде, в 1845 году святой передал секретную формулу травяного снадобья Виранне Гуду и велел бесплатно раздавать больным.

С тех пор потомки Гуда, известные как семья Батини, держат состав лекарства в тайне.

"Мой прапрадед, Виранна Гуд, передал эту секретную формулу своим сыновьям, а они передали её своим сыновьям, и теперь мы - пятое поколение, сохранившее эту традицию", - делится Какарна Алкананда.

Говорят, рыба попадает в горло и избавляет от мокроты.

×

"Моя мама принимает это средство уже семь лет, и ей стало значительно лучше. Легче дышать, и приступы стали реже", - говорит Ааш Мохаммед, который вместе с семьей проделал долгий путь на поезде из индийской столицы Нью-Дели.

Семья Батини вынуждена называть свой метод "прасадам", что примерно переводится как "подношение", поскольку суд не признал его "лекарственной терапией".

Тем не менее, практика пользуется спросом, несмотря на возражения врачей.

Для процедуры требуется азиатский змееголов, маленькая рыбка стоимостью 40 рупий (около 43 рублей). В её рот кладут жёлтую пасту, а затем помогают пациенту проглотить живое снадобье.

Местные власти следят за безопасностью и санитарными мерами. По словам организаторов, в этом году тысячи людей приняли "прасадам".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Народная медицина"
Метки: Индия   Снадобье   астма   лечение   прасадам   рыба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
AzuveR 2 часа назад
Рыбка с жёлтой пастой,это Божья роса,по сравнению с их уличной едой. За санитарными нормами которой ,местные власти по моему ,буй следят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Dupych 42 минуты назад
7 лет. Хреновое лекарство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3036 постов (2863 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

510050



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Ремора: почему акулы терпят и никогда не едят прилипал?
Ремора: почему акулы терпят и никогда не едят прилипал?
Набирающие популярность в сообществах
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Коубы
Коубы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Продам коляску для мальчика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#Прикол#Ynews#кошка#сизо#Приколы#природа#задержание
#в мире#животные#СССР#интересно#Москва#насекомые#ЧП#КИтай#Индия#полиция
#история#новости#факты#Россия#рыба#забавно#удивительно#подборка#заложники#Япония
Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет Тапки с блютуз – передовые технологии Индии Тапки с блютуз – передовые технологии Индии Рынок в Индии где всем заправляют женщины Рынок в Индии где всем заправляют женщины Гигантский "вомер": редкую 2-метровую рыбу, выбросило на берег Гигантский "вомер": редкую 2-метровую рыбу, выбросило на берег Огромная рыба принесла рыбакам целое состояние Огромная рыба принесла рыбакам целое состояние

На что жалуетесь?

Вернуться