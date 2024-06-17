В индийский город съезжаются толпы за "чудодейственным средством" от астмы

Каждое лето, в день, который астрологи считают благоприятным, страдающие астмой и другими респираторными заболеваниями приезжают в город Хайдарабад, чтобы проглотить живую рыбку с целебным лекарством. Согласно легенде, в 1845 году святой передал секретную формулу травяного снадобья Виранне Гуду и велел бесплатно раздавать больным.
С тех пор потомки Гуда, известные как семья Батини, держат состав лекарства в тайне.
"Мой прапрадед, Виранна Гуд, передал эту секретную формулу своим сыновьям, а они передали её своим сыновьям, и теперь мы - пятое поколение, сохранившее эту традицию", - делится Какарна Алкананда.
Говорят, рыба попадает в горло и избавляет от мокроты.
"Моя мама принимает это средство уже семь лет, и ей стало значительно лучше. Легче дышать, и приступы стали реже", - говорит Ааш Мохаммед, который вместе с семьей проделал долгий путь на поезде из индийской столицы Нью-Дели.
Семья Батини вынуждена называть свой метод "прасадам", что примерно переводится как "подношение", поскольку суд не признал его "лекарственной терапией".
Тем не менее, практика пользуется спросом, несмотря на возражения врачей.
Для процедуры требуется азиатский змееголов, маленькая рыбка стоимостью 40 рупий (около 43 рублей). В её рот кладут жёлтую пасту, а затем помогают пациенту проглотить живое снадобье.
Местные власти следят за безопасностью и санитарными мерами. По словам организаторов, в этом году тысячи людей приняли "прасадам".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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