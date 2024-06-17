В индийский город съезжаются толпы за "чудодейственным средством" от астмы

С тех пор потомки Гуда, известные как семья Батини, держат состав лекарства в тайне.

"Мой прапрадед, Виранна Гуд, передал эту секретную формулу своим сыновьям, а они передали её своим сыновьям, и теперь мы - пятое поколение, сохранившее эту традицию", - делится Какарна Алкананда.

Говорят, рыба попадает в горло и избавляет от мокроты.