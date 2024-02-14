Пассажиры устроили безобразную драку на борту

Слышно, как дебошир говорит "иди сюда", а затем кто-то из окружения вмешивается и убеждает "оно того не стоит".

"Спокойно, спокойно", - кричит пассажир с дальнего ряда.

В конце концов, мужчина в серой кепке уговорил участника потасовки вернуться на своё место.