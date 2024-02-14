Пассажиры устроили безобразную драку на борту

Полёт из Окленда, штат Калифорния, на Гавайи обернулся сущим кошмаром. Воздушное судно находилось над Тихим океаном, когда началась потасовка.
Неясно, что послужило причиной драки. На кадрах мужчина слегка ударил другого по лицу. В ответ на пощечину последовали бешеные удары кулаком в челюсть. Очевидцы схватили разъярённого мужчину и принялись успокаивать его.
Слышно, как дебошир говорит "иди сюда", а затем кто-то из окружения вмешивается и убеждает "оно того не стоит".
"Спокойно, спокойно", - кричит пассажир с дальнего ряда.
В конце концов, мужчина в серой кепке уговорил участника потасовки вернуться на своё место.
Свидетели рассказали Hawaii News Now, что драка вспыхнула примерно через час после вылета из Калифорнии.
"Я слышал крики, вопли и удары. Я обернулся и увидел человека в крови, второго уже держали, - рассказал очевидец Джим Видер. - Честно говоря, я немного нервничал, потому что мы находимся на высоте 35000 футов, а два парня машут кулаками, что совершенно бессмысленно".
Несмотря на то, что потасовки часто приводят к аварийным посадкам, пилот решил продолжить полёт и приземлиться на Кауаи.
По прибытии дебоширов задержали, неизвестно, были ли предъявлены какие-либо обвинения.
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В заявлении Southwest Airlines говорится: "Мы благодарим наш экипаж и пассажиров за их профессионализм в разрешении этой ситуации".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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