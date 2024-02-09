Бонни и Клайд: ложь, в которую все поверили

В начале 1930 года Бонни и Клайд познакомились в общей компании друзей.

Паркер, кстати, вышла замуж ещё в 16 лет, но с супругом довольно скоро рассталась, продолжая, впрочем, носить обручальное кольцо. Не развелась она, к слову, до самой смерти. Муж у неё занимался грабежом, но жена не принимала участие в его делах.

Бэрроу, к моменту их встречи, уже успел побывать в тюрьме и не собирался прекращать преступную деятельность: угон автомобилей, ночные грабежи автомобилей, ну и так, по мелочи. Считается, что именно Бонни влюбилась в "плохого парня" и даже ждала его целых два года, пока он в очередной раз сидел в тюрьме. Но вот о взаимных чувствах со стороны Клайда точных данных нет.

Когда поймали очередного члена банды пары, ему дали 15 лет тюрьмы. И после освобождения парень дал интервью Playboy, где рассказал правду о Бонни и Клайде, разрушив тот романтический образ, что бесконечно рисовали СМИ.

Преступник рассказал, что Бонни была "подругой с привилегиями" не только для Бэрроу, но и для ещё нескольких парней из банды. Далее мужчина заявил, что Клайд вообще был геем и что его отношения с Бонни хоть и были нежными, но практически никогда не заходили дальше дружеских.

Что ж... Кто знает, было ли это правдой, но информация о возможной нетрадиционной ориентации Клайда Бэрроу была упомянута не только его "коллегой". Но те, кто и могли держать свечу, уже на том свете.