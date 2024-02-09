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Бонни и Клайд: ложь, в которую все поверили

Бонни и Клайд: ложь, в которую все поверили

Автор:
09 февраля 2024 18:59
Сообщество : Факты
Метки: Бонни и Клайд   Прошлое   США   интересное   история   мифы   преступники   факты   
2519
7

Эту пару, несмотря на все их преступления, романтизировали и продолжают романтизировать. Эдакие Ромео и Джульетта и Америки начала прошлого века. Вечно эти плохие парни (и девчонки) завоевывают популярность. Но всегда так было и, видимо, будет.

Всё прекратилось 23 мая 1934 года. Тогда, в штате Луизиана, по деревенской дороге ехал Ford V 8, в котором находились Клайд Бэрроу и Бонни Паркер. Ему было 25 лет, а ей 23 года. В то время они были самыми известными и самыми разыскиваемыми преступниками Америки.

Три месяца за ними гнались копы и в тот майский день техасские рейнджеры, нанятые для поимки Паркер и Бэрроу, находились в засаде. О том, что пару надо брать живьём речи не шло - их нужно было просто остановить навсегда. Когда автомобиль показался в зоне поражения, рейнджеры начали стрелять.
Прозвучало 130 выстрелов. Машину буквально изрешетили, оставив на ней 112 пулевых отверстий.

Их тут же начали называть любовной парой века, восставшей против системы. Но всё было не совсем так.

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В начале 1930 года Бонни и Клайд познакомились в общей компании друзей.
Паркер, кстати, вышла замуж ещё в 16 лет, но с супругом довольно скоро рассталась, продолжая, впрочем, носить обручальное кольцо. Не развелась она, к слову, до самой смерти. Муж у неё занимался грабежом, но жена не принимала участие в его делах.

Бэрроу, к моменту их встречи, уже успел побывать в тюрьме и не собирался прекращать преступную деятельность: угон автомобилей, ночные грабежи автомобилей, ну и так, по мелочи. Считается, что именно Бонни влюбилась в "плохого парня" и даже ждала его целых два года, пока он в очередной раз сидел в тюрьме. Но вот о взаимных чувствах со стороны Клайда точных данных нет.

Когда поймали очередного члена банды пары, ему дали 15 лет тюрьмы. И после освобождения парень дал интервью Playboy, где рассказал правду о Бонни и Клайде, разрушив тот романтический образ, что бесконечно рисовали СМИ.

Преступник рассказал, что Бонни была "подругой с привилегиями" не только для Бэрроу, но и для ещё нескольких парней из банды. Далее мужчина заявил, что Клайд вообще был геем и что его отношения с Бонни хоть и были нежными, но практически никогда не заходили дальше дружеских.
Что ж... Кто знает, было ли это правдой, но информация о возможной нетрадиционной ориентации Клайда Бэрроу была упомянута не только его "коллегой". Но те, кто и могли держать свечу, уже на том свете.

Кино и СМИ создали образ совершенно безбашенной парочки, способной вступить в перестрелку с вооружёнными полицейскими. И в банки-то они врывались так, чтобы весь город запомнил грабеж Бонни и Клайда.

Начать стоит с того, что самые свои известные налёты и другие преступления они совершили в компании банды, где, в разное время, было до девяти человек. Вдвоём парочка ограбила всего-то несколько сельских магазинов и уже в конце своей "карьеры", когда остальные члены банды были уже арестованы или же сбежали.

Вся банда совершила больше ста преступлений, но именно Паркер и Бэрроу совершили всего-то пятнадцать и это были не банки, а кассы в маленьких городах. Самой крупной их добычей было 80 долларов.

Они просто боялись вооружённых охранников и полицейских, выбирая просто путь маленьких лавочек и заправок, где им никто не стал бы сопротивляться. Ещё их смелости хватало на одиноких путников, встреченных на пустых дорогах.
Денег у Бонни и Клайда практически никогда не было. Вся банда, с ног до головы увешенная оружием, могла убить за пару-тройку баксов. Какая уж тут отвага, храбрость и уж тем более "война против системы".

Кинематограф и газеты активно насаждали нам образ эдакой девицы, наравне с мужчинами палящей из пистолета, а потом лихо запрыгивающей в машину, чтобы увезти своих "мальчиков" с места преступления.

Причём образ этот сложился ещё при жизни Бонни, из-за того, что она очень любила фотографироваться. Она старалась всегда затащить Бэрроу в кадр.
В 1933 году, за год до смертельной ловушки рейнджеров, полиция нагрянула в очередное жилище банды. Преступники, паля из всех оружий, смогли скрыться, бросив при этом все свои личные вещи. Была найдена плёнка с постановочными фото Бонни и Клайда. Полиция, кстати, отдала их СМИ и именно эти фото прославили пару на весь мир посмертно.

Все эти образы преступников, будто бы снятые "в деле" оказались постановочными, когда они решили просто подурачиться.
Бонни когда не участвовала в жарких перестрелках и даже не наводила его на работников магазинов и полицию. Тот самый их "коллега" рассказал, что ни разу не видел Паркер с оружием в руках. Он вообще сомневался, что она могла и умела стрелять. Иногда Бонни просто оставалась за рулем в заведённой машине, ожидая своих подельников. А вот Клайд Бэрроу обожал оружие. Он отлично умел стрелять практических из всех видов огнестрела и автомобиль стал просто передвижным арсеналом.

Паркера и Бэрроу практически всегда рисуют ну просто несчастными людьми, сломавшимися под гнётом обстоятельств. Смело стоящими наперекор системе и полицейскому произволу.
На деле - это просто компания молодых и борзых налётчиков, мало чем отличавшимся от других банд, наводнивших США во времена Великой Депрессии. Практически все они так и остались неизвестными. Такой же, канувшей в лету, бандой должны были стать и Бонни с Клайдом, если бы не фото, найденные полицией.

СМИ, пожалуй, впервые показывала лица преступников не в качестве листовки "Розыск", а обычными людьми. Их очеловечили, сделали живыми, добавили щепотку безграничной любви и вот так, простые жители страны стали сочувствовать тем, кого нужно было ненавидеть. 50 тысяч людей пришли, чтобы проводить Бонни Паркер в последний путь.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Бонни и Клайд   Прошлое   США   интересное   история   мифы   преступники   факты   
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5k
Горожанин 3 часа назад
"Их тут же начали называть любовной парой века, восставшей против системы".
---------------
Неверное значение. Это сама система сделала их героями. Бони и Клайд никак не могли быть борцами с системой. Они - акцентуированная плоть и суть самой системы. Потому система их так романтизировали. Мир капитала - это мир конкуренции, мир животной сущности. Именно поэтому в самые либеральные рыночные времена 90-х в России так романтизировали криминал в кино и ТВ. Пацаны - к успеху пришли. Мечта капитала а России. Американская мечта в США.
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14k
KotSkripaley 14 минут назад
Все истории так, или иначе подаются с разного вида украшательствами, как в хорошую так и в плохую сторону, документалистика, как правило пресная вещь. Взять того же Христа, сколько правды в этой истории, а сколько всего наносного придумали за тысячи лет.
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38k
АнтонПолднев 16 минут назад
Ну, раз по честноку, то давайте уж тогда по честноку. Весь пост, по сути, основан на рассказах чувака, который давно почил и вообще непонятно правду говорил, или нёс любую пургу, лишь бы подольше в петлю не лезть.
Денег у них никогда не было. Перебивались мелкими сельпо. Ну машину они, положим, угнали. Благо опыт имелся. А вот набить её оружием нахаляву не получится. Томмиган стоил больше 200$. А, по словам автора, машину превратили в арсенал. Значит вся эта музыка стоила очень прилично. Им приходилось постоянно бежать. Значит машина просила бензин. Галлон в 32-м году стоил 75 центов. Вроде не много. Но, стоит учесть, что Форд В8 на галлоне проезжал на галлоне всего 14 км. А ехать нужно было всё время. Кроме того, что кормить машину, нужно было кормить (и поить) себя, нужно снимать мотели, покупать боеприпасы, ну и ещё масса всяких расходов. Мужской костюм стоил немного меньше 100$. Щипая сельпо во время великой депрессии на это всё довольно сложно наскрести. Можно возразить мне, что они брали всё бесплатно. Но тот же самый чел говорит, что Бонни и Клайд совершили всего 15 ограблений. Если ты во время великой депрессии ограбил 15 мелких магазинчиков, то у тебя дай бог если на автомат хватит.
Такую мелочь, как грабители сельских магазинов не назначат самыми разыскиваемыми преступниками страны. И не будут пускать за ними целую армию копов и рейнжеров. Времена на улице такие, что точняк не до мелочи. У них, блин, под боком Аль Капоне и Джон Диллинджер, а они гоняются за бабой и мужиком, которые на заправке 10 баксов украли. Почему их ликвидация была обставлена столь серьёзно, что до сих пор об этом практически весь мир знает, а кто были их подельники и при каких обстоятельствах они были задержаны никто знать не знает?
Я всё это к тому, что крупные дела там явно проскакивали. И на это много чего указывает.
Я не говорю, что пост сплошная неправда. Я не знаю. Просто увидел некоторые, как бы сказать, нестыковки.
Ну, а то, что образ бандитов романтизировали, так это не впервые в истории. Всю дорогу это было. Термин "благородный разбойник" народом же придуман.
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6k
Wadim 38 минут назад
Надеюсь их примерно так и распидарасили как в этом кино)
Ссылка www.youtube.com
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−22
35k
Teodor Час назад
Какая безграмотная белиберда: "их все знали и боялись - устроили грандиозную засаду и порешили на месте! А как порешили - опубликовали фотки и после этого их все узнали..."
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Ну... Как Сид Вишес и Ненси Спанджен. Тоже два у"бка. )))
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126
r3mba4 2 часа назад
Обосрать после смерти. Это привилегия одной и той же нации, которая сделала гитлера геем, Ленина сумасшедшим сифилитиком. И стала единоличным владельцем бренда "холокост". Вот просто корректирует весь мир под свои хотелки. Им принадлежат все в мире СМИ.
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