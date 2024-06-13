Маски, люди и не только

Столкнувшись с необходимостью носить во время пандемии маски, люди по-разному отнеслись к этому требованию. Одни поддержали, другие выступили категорически против. Третьи придерживались нейтралитета.
Но, оказывается, маски во время прошлых страшных эпидемий носили не только люди. Владельцы домашних животных пытались защитить с их помощью от инфекций и своих питомцев.
Так, во время эпидемии гриппа 1918 года хозяева домашних животных надевали маски на своих кошек.
Англо-американский врач Вудс Хатчинсон очень ярко и эмоционально выступил в своё время по поводу эпидемии:
Причина распространения? Сплошное головотяпство, не иначе. Мы знали, что эта болезнь распространена в Европе, и что она попадёт сюда. Микроб гриппа не заботится о вашем душевном состоянии. После того как он поселится у вас в носу, ему всё равно, боитесь вы его или нет.
Тем не менее, Хатчинсон был против карантина. Вместо этого он искренне поддерживал использование масок, указывая на Западное побережье, где некоторые города сделали ношение масок обязательным в общественных местах. На фотографиях того времени запечатлены люди с нижней половиной лица, обмотанной марлей. Но некоторые сделали дополнительный шаг к безопасности – надевали маски и на своих кошек.
На одном из снимков времени, когда испанский грипп свирепствовал в Штатах, изображена неизвестная семья из шести человек в Дублине, штат Калифорния. На всех надеты стандартные маски того времени. Привлекательная женщина держит букет цветов. А глава семьи зажал под мышкой явно напряжённого кота в маске. Небольшие складки под правым ухом показывают, где марля сбилась в кучу, а еле различимая тень – место кошкиного носика.
Люди по всему миру боялись, что во время пандемии их домашние животные заразятся вирусом COVID-19. Тем более что исследование показало, что кошки могут заразиться этим вирусом, по крайней мере, в лабораторных условиях. Собаки, похоже, менее восприимчивы. Хотя на маркетплейсах появились маски для собак. В Китае в новостях даже мелькнули фотографии несчастных кошек, хозяева которых полностью замотали морды котеек масками, правда, предварительно проделав отверстия для глаз.
Эти фотографии вызвали всеобщее умиление. Собственно, это логично, ведь мало какая кошка будет терпеть маску долгое время. Именно юмор мог послужить мотивом и для фотографий домашних животных в масках начала XX века. Люди, запечатлённые на этих снимках, скорее всего, испытывали дикий страх. А нарядив кошечку в маску, возможно, хотя бы немного разряжали обстановку.
Но у многих людей был и реальный страх, что домашние животные могут переносить испанский грипп. В Аллентауне, штат Пенсильвания, один из членов городского совета настаивал на том, что в распространении болезни виноваты собаки и кошки. И предлагал убить их всех или, по крайней мере, побрить, чтобы предотвратить новые случаи заражения.
В Фениксе ходили слухи, что собаки могут переносить грипп. Полиция убивала бродячих животных, а некоторые люди расправлялись даже со своими собственными питомцами. Некоторые вирусы гриппа могут передаваться от птиц и млекопитающих к человеку, хотя напрямую к людям они попадают крайне редко.
Когда собакам всё же надевали маски, это воспринималось как шутка. «Считается, что это первая игра в масках», - трубила одна газета, когда две команды встретились в Пасадене, Калифорния, в начале 1919 года. Судьи, игроки, зрители и собака-талисман собрались на игру в масках изо льна и марли.
Фотография собаки попала в местную газету, как и фотография Янчии, 5-летнего бостонского бульдога, чья морда в маске украсила страницы газеты The Seattle Star в конце 1918 года. Заголовок гласил: «Эта собака из Сиэтла носит маску от гриппа», а её хозяин сказал, что «она сделала всё возможное, как и все мы».
Юмор действительно помогает немного легче пережить сложные времена. А что касается масок, то они, по крайней мере, обычные, точно не будут использоваться питомцами длительное время. Ведь не просто так «кошки часто ходят без одёжки». Как и собаки. Им нет особого дела до человеческой суеты. И позволить надеть на себя маску они могут только из огромной любви к хозяину.
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