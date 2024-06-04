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Искусство просить прощения

Искусство просить прощения

Автор:
04 июня 2024 16:07
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   вид   извинение   кошка   морда   поза   прощение   собака   
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Наши домашние питомцы частенько шкодят. Это факт. В силу возраста, воспитания, темперамента или особенностей характера. И получают за свои проказы вздёрнутые брови, грозный окрик или даже воспитательный шлепок по пушистым полупопиям.

А потом, конечно, полностью осознают свои ошибки, принимают смиренный вид и приходят просить прощения. И хотя хвостатые друзья не носят «извинительные» водолазки, не простить их шалости – прошлые и даже авансом будущие, при виде этих смущённых мордашек невозможно даже  обладателям самого жестокого сердца.

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Метки: Животное   Питомец   вид   извинение   кошка   морда   поза   прощение   собака   
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Ivan 18 минут назад
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Gatsby
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