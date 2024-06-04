Искусство просить прощения

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Этот неловкий момент: питомцы, которых застали врасплох

Симпатяги, для которых личное пространство – ничто

Ты – не ты, когда скучаешь

Сами с усами сели на сани

Пушистое удивление как оно есть