Искусство просить прощения

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Наши домашние питомцы частенько шкодят. Это факт. В силу возраста, воспитания, темперамента или особенностей характера. И получают за свои проказы вздёрнутые брови, грозный окрик или даже воспитательный шлепок по пушистым полупопиям.
А потом, конечно, полностью осознают свои ошибки, принимают смиренный вид и приходят просить прощения. И хотя хвостатые друзья не носят «извинительные» водолазки, не простить их шалости – прошлые и даже авансом будущие, при виде этих смущённых мордашек невозможно даже обладателям самого жестокого сердца.
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