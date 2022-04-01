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Как вышло, что кошка стала хозяйкой музея во Владивостоке

Как вышло, что кошка стала хозяйкой музея во Владивостоке (4 фото)

Автор:
01 апреля 2022 10:28
Сообщество : Животные
Метки: в мире   владивосток   животные   история   кошка   музей   фото   
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Героиня наша сегодняшнего материала покорила сердца, пожалуй, всех жителей Дальнего Востока и его гостей. Кошка по имени Маша живет в одном из владивостокских музеев, и многие называют ее его хозяйкой — как так вышло, мы вам сегодня расскажем.

История музея

Музею В. К. Арсеньева недавно исполнилось уже 130 лет. Он назван в честь великого русского путешественника Владимира Арсеньева, который из своих путешествий по миру привозил множество интересных предметов, которые сейчас являются экспонатами музея. Конечно, коллекция его предметов тщательно охраняется, и экспозиция музея постоянно расширяется, приумножая наследие Владимира Арсеньева.

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Появление кошки Маши

По словам работников музея, Маша, будучи еще совсем маленьким полугодовалым котенком, пришла в музей сама — прошмыгнула в открытую дверь. Сердца работников не смогли противиться красавице, они вылечили ее от болезней, конечно, ее привели в порядок — и из неказистого котенка она стала красавицей, покоряющей сердца.

Многие посетители музея знают о необычной жительнице, и при посещении этого места сразу спрашивают, где Маша — все хотят посмотреть на кошку, которую сами работники музея называют хозяйкой. Дети, конечно, приходит в особый восторг при виде невероятно пушистой черно-белой кошки и хотят ее погладить.

Маша вот уже 11 лет живет в музее, и за это время она привыкла к людям и совсем не возражает, если с ней хотят познакомиться поближе. Как говорят посетители, которым удалось познакомиться с кошкой, она очень ласковая и дружелюбная. Ей нравится ходить по музею, в котором она чувствует себя как дома, а также ей почему-то нравится встречать посетителей около металлоискателя — считается, что это хорошая примета. Маша очень любит спать на полках, где лежат экспонаты — ей это позволяют, потому что ей просто невозможно отказать, тем более она ведет себя очень аккуратно, и ни один экспонат никогда не пострадал от ее лап.

Как живет Маша сейчас

Как говорят работники музея, у Маши есть рыжий кавалер из соседнего дома, который часто приходит к ней в гости в музей. Сотрудники уже привыкли к неразлучной парочке — и теперь в музее можно встретить не только Машу, но и роскошного рыжего кота.

У Маши есть свои социальные сети, в которых работники музея фиксируют каждый шаг своей «хозяйки». За ее жизнью пристально следят подписчики, и мы можем их понять — как и любая кошка, Маша очень фотогенична.

Ее хорошо кормят (особенно она любит морепродукты, как типичная жительница Дальнего Востока), посетители часто, зная об этом, приносят вкусности.

Кошка Маша считается талисманом музея, и многие люди специально приходят в музей, чтобы увидеть черно-белую пушистую красавицу — и хотят вернуться еще раз, чтобы вновь увидеть хозяйку музея.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   владивосток   животные   история   кошка   музей   фото   
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Hunson Abadeer 9 минут назад
позитивненько
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