Как вышло, что кошка стала хозяйкой музея во Владивостоке

Героиня наша сегодняшнего материала покорила сердца, пожалуй, всех жителей Дальнего Востока и его гостей. Кошка по имени Маша живет в одном из владивостокских музеев, и многие называют ее его хозяйкой — как так вышло, мы вам сегодня расскажем.
История музея
Музею В. К. Арсеньева недавно исполнилось уже 130 лет. Он назван в честь великого русского путешественника Владимира Арсеньева, который из своих путешествий по миру привозил множество интересных предметов, которые сейчас являются экспонатами музея. Конечно, коллекция его предметов тщательно охраняется, и экспозиция музея постоянно расширяется, приумножая наследие Владимира Арсеньева.
Появление кошки Маши
По словам работников музея, Маша, будучи еще совсем маленьким полугодовалым котенком, пришла в музей сама — прошмыгнула в открытую дверь. Сердца работников не смогли противиться красавице, они вылечили ее от болезней, конечно, ее привели в порядок — и из неказистого котенка она стала красавицей, покоряющей сердца.
Многие посетители музея знают о необычной жительнице, и при посещении этого места сразу спрашивают, где Маша — все хотят посмотреть на кошку, которую сами работники музея называют хозяйкой. Дети, конечно, приходит в особый восторг при виде невероятно пушистой черно-белой кошки и хотят ее погладить.
Маша вот уже 11 лет живет в музее, и за это время она привыкла к людям и совсем не возражает, если с ней хотят познакомиться поближе. Как говорят посетители, которым удалось познакомиться с кошкой, она очень ласковая и дружелюбная. Ей нравится ходить по музею, в котором она чувствует себя как дома, а также ей почему-то нравится встречать посетителей около металлоискателя — считается, что это хорошая примета. Маша очень любит спать на полках, где лежат экспонаты — ей это позволяют, потому что ей просто невозможно отказать, тем более она ведет себя очень аккуратно, и ни один экспонат никогда не пострадал от ее лап.
Как живет Маша сейчас
Как говорят работники музея, у Маши есть рыжий кавалер из соседнего дома, который часто приходит к ней в гости в музей. Сотрудники уже привыкли к неразлучной парочке — и теперь в музее можно встретить не только Машу, но и роскошного рыжего кота.
У Маши есть свои социальные сети, в которых работники музея фиксируют каждый шаг своей «хозяйки». За ее жизнью пристально следят подписчики, и мы можем их понять — как и любая кошка, Маша очень фотогенична.
Ее хорошо кормят (особенно она любит морепродукты, как типичная жительница Дальнего Востока), посетители часто, зная об этом, приносят вкусности.
Кошка Маша считается талисманом музея, и многие люди специально приходят в музей, чтобы увидеть черно-белую пушистую красавицу — и хотят вернуться еще раз, чтобы вновь увидеть хозяйку музея.
Источник:
АНТИФИШКИ
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