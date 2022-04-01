Как вышло, что кошка стала хозяйкой музея во Владивостоке

Появление кошки Маши

По словам работников музея, Маша, будучи еще совсем маленьким полугодовалым котенком, пришла в музей сама — прошмыгнула в открытую дверь. Сердца работников не смогли противиться красавице, они вылечили ее от болезней, конечно, ее привели в порядок — и из неказистого котенка она стала красавицей, покоряющей сердца.

Многие посетители музея знают о необычной жительнице, и при посещении этого места сразу спрашивают, где Маша — все хотят посмотреть на кошку, которую сами работники музея называют хозяйкой. Дети, конечно, приходит в особый восторг при виде невероятно пушистой черно-белой кошки и хотят ее погладить.

Маша вот уже 11 лет живет в музее, и за это время она привыкла к людям и совсем не возражает, если с ней хотят познакомиться поближе. Как говорят посетители, которым удалось познакомиться с кошкой, она очень ласковая и дружелюбная. Ей нравится ходить по музею, в котором она чувствует себя как дома, а также ей почему-то нравится встречать посетителей около металлоискателя — считается, что это хорошая примета. Маша очень любит спать на полках, где лежат экспонаты — ей это позволяют, потому что ей просто невозможно отказать, тем более она ведет себя очень аккуратно, и ни один экспонат никогда не пострадал от ее лап.