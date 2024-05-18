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Модель после 19 пластик удивлена тем, что показал рентген её тела в аэропорту

Модель после 19 пластик удивлена тем, что показал рентген её тела в аэропорту

Автор:
18 мая 2024 10:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: аэропорт   забавно   модель   пластика   рентген   фото   
1664
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Несмотря на то, что почти все тело Фан Циюань было изменено, женщина утверждает, что будет и в дальнейшем регулярно заниматься коррекцией и исправлять дефекты.

36-летняя Фан Циюань из Тайваня, которая потратила более 250 000 долларов на 19 косметических процедур, была шокирована тем, что увидела на своем рентгене в аэропорту на пути в Южную Корею.

В общем модель, известная под псевдо Спрайт, осталась довольна своими внешними трансформациями, если бы не этот досадный инцидент. При попытке пройти через сканер безопасности аппарат зафиксировал хирургический винт чуть ниже ее нижней губы. Вероятно, инструмент остался там во время "протезирования подбородка", которое Фан Циюань сделала восемь лет назад.

К сожалению, это был не единственный хирургический предмет, который заметили на компьютерной томографии.

"Я неожиданно обнаружила, что у меня также есть гвозди в носу. Мое лицо похоже на пазл", — рассказала модель, опубликовав фотографии.

Хирургические винты, как правило, не являются вредными для пациента, поэтому их не нужно удалять. Однако врачи могут принять решение о хирургическом вмешательстве, если оно служит причиной боли, раздражения или инфекции.

"В большинстве случаев имплантаты могут оставаться в вашем теле без всякого вреда. Их удаление не следует рассматривать как часть рутинного ухода", — утверждают эксперты из Very Well Health.

Впрочем, Фан все же записалась на прием к врачу. Ее подписчики были шокированы от увиденного на рентгене.

"Боже, на это тяжело смотреть", — написал один из них. "Это показывает, как далеко люди могут зайти ради стандартов красоты", — отметил второй. Еще один пошутил: "Сделайте МРТ, и все станет понятно".

Спрайт ранее признавалась, что очень переживает за свой внешний вид. Несмотря на то, что почти все ее тело претерпело изменения, женщина утверждает, что будет и в дальнейшем регулярно заниматься коррекцией и исправлять дефекты.

За последние 10 лет блогерша потратила около 250 тысяч долларов на косметические процедуры и пластические операции, и не боится, что хирургическое вмешательство будет слишком тяжелым или болезненным. Больше всего ее волнует результат, чтобы наконец достичь идеала.

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Метки: аэропорт   забавно   модель   пластика   рентген   фото   
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15  комментариев
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7k
Александр Полчаса назад
"Несмотря на то, что почти все ее тело претерпело изменения, женщина утверждает, что будет и в дальнейшем регулярно заниматься коррекцией и исправлять дефекты."
Дефективный у таких, как правило, только один орган - мозг.. Удалять надо.
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2k
Руслана Тарасова 8 минут назад
Если не ошибаюсь, читала о курьезном случае в Китае - мужчина женился на красивой девушке, а родились в браке весьма некрасивые дети. Оказались все они в маму до пластики. Так суд счёл доводы китайца разумными и развел их с выплатой компенсации в его сторону. На решение судьи повлияло исходное фото женщины до операций. Любопытно, какое лицо у этой девушки оригинальное?
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6k
Нуи Хусим 9 минут назад
Сборка на винтах! Это круто! Со временем до железо-бетона дойдет... Удачи ей!
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3k
Rom 36 минут назад
А в жопке винтика не видно никакого?
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4k
Тварь 47 минут назад
Это ей к психиатру пора, раз так переживает.
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11k
Владимир Час назад
>> рентген её тела в аэропорту
Она на ленту для багажа полезла? Где там еще рентген то?
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3012 постов (2925 в горячем)

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