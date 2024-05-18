Модель после 19 пластик удивлена тем, что показал рентген её тела в аэропорту

Несмотря на то, что почти все тело Фан Циюань было изменено, женщина утверждает, что будет и в дальнейшем регулярно заниматься коррекцией и исправлять дефекты.
36-летняя Фан Циюань из Тайваня, которая потратила более 250 000 долларов на 19 косметических процедур, была шокирована тем, что увидела на своем рентгене в аэропорту на пути в Южную Корею.
В общем модель, известная под псевдо Спрайт, осталась довольна своими внешними трансформациями, если бы не этот досадный инцидент. При попытке пройти через сканер безопасности аппарат зафиксировал хирургический винт чуть ниже ее нижней губы. Вероятно, инструмент остался там во время "протезирования подбородка", которое Фан Циюань сделала восемь лет назад.
К сожалению, это был не единственный хирургический предмет, который заметили на компьютерной томографии.
"Я неожиданно обнаружила, что у меня также есть гвозди в носу. Мое лицо похоже на пазл", — рассказала модель, опубликовав фотографии.
Хирургические винты, как правило, не являются вредными для пациента, поэтому их не нужно удалять. Однако врачи могут принять решение о хирургическом вмешательстве, если оно служит причиной боли, раздражения или инфекции.
"В большинстве случаев имплантаты могут оставаться в вашем теле без всякого вреда. Их удаление не следует рассматривать как часть рутинного ухода", — утверждают эксперты из Very Well Health.
Впрочем, Фан все же записалась на прием к врачу. Ее подписчики были шокированы от увиденного на рентгене.
"Боже, на это тяжело смотреть", — написал один из них. "Это показывает, как далеко люди могут зайти ради стандартов красоты", — отметил второй. Еще один пошутил: "Сделайте МРТ, и все станет понятно".
Спрайт ранее признавалась, что очень переживает за свой внешний вид. Несмотря на то, что почти все ее тело претерпело изменения, женщина утверждает, что будет и в дальнейшем регулярно заниматься коррекцией и исправлять дефекты.
За последние 10 лет блогерша потратила около 250 тысяч долларов на косметические процедуры и пластические операции, и не боится, что хирургическое вмешательство будет слишком тяжелым или болезненным. Больше всего ее волнует результат, чтобы наконец достичь идеала.
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Дефективный у таких, как правило, только один орган - мозг.. Удалять надо.
Она на ленту для багажа полезла? Где там еще рентген то?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Микроволновый_сканерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Микроволновый_сканер