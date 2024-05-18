Модель после 19 пластик удивлена тем, что показал рентген её тела в аэропорту

36-летняя Фан Циюань из Тайваня, которая потратила более 250 000 долларов на 19 косметических процедур, была шокирована тем, что увидела на своем рентгене в аэропорту на пути в Южную Корею.

В общем модель, известная под псевдо Спрайт, осталась довольна своими внешними трансформациями, если бы не этот досадный инцидент. При попытке пройти через сканер безопасности аппарат зафиксировал хирургический винт чуть ниже ее нижней губы. Вероятно, инструмент остался там во время "протезирования подбородка", которое Фан Циюань сделала восемь лет назад.

К сожалению, это был не единственный хирургический предмет, который заметили на компьютерной томографии.