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Фрося и Медведев. Как букмекер в Москве треш-стримершу вокруг пальца обвёл

Фрося и Медведев. Как букмекер в Москве треш-стримершу вокруг пальца обвёл

Автор:
13 июня 2024 23:58
Сообщество : Мошенничество
Метки: Фрося   букмекер   дмитрий медведев   мошенник   обман   треш-стримерша   
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Время интереснейших историй от BAZA. Букмекер с очень говорящим именем Дмитрий Анатольевич Медведев (нет, другой) обманом забрал у треш-стримерши Фроси более 200 тысяч рублей. А потом 5 тысяч вернул ей в знак благодарности за поздравление с днем рождения.

В декабре 2022 года блогер Дарья Умнова, известная под псевдонимом Фрося познакомилась с 20-летним букмекером Дмитрием Анатольевичем Медведевым, - рассказала BAZA.

Он рассказал девушке, что занимается ставками и помогает людям заработать. По его словам, суть работы в том, что он берет у людей деньги, использует их для ставок на спорт под гарантию 100-процентного выигрыша. Он уверял, что вложения должны окупиться в два раза. Выигрыш Дмитрий обещал отдать за неделю.

Девушка поверила и перевела Дмитрию сначала 40 тысяч рублей, а после этого еще 200 тысяч. На следующий день Фрося поинтересовалась у Дмитрия о выигрыше, на что он ответил, что сумма уже удвоена, но вывести он ее пока не может из-за сложностей в работе платформ. А еще через некоторое время Дмитрий Анатольевчи сказал, что все его аккаунты заблокированы и какое-то время деньги он вернуть не сможет.

Через полгода у Дмитрия Анатольевича был день рождения и он написал Фросе:

Ты единственная, кто поздравил меня с днем рождения

и перевел ей за это 5 тысяч рублей.

Оставшиеся 235 тысяч Фрося оценила как материальный ущерб и пошла в полицию.

Фрося известна своими треш-стримами. Например, она приносила биотуалет в ресторан «Вкусно и точка» и пользовалась им по назначению и делала накладные ногти со своей менструальной кровью. Из-за этого Екатерина Мизулина даже обращалась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.

Жабогадюкинг он такой ...

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Метки: Фрося   букмекер   дмитрий медведев   мошенник   обман   треш-стримерша   
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Звёздный странник 42 минуты назад
Два моральных урода нашли друг друга.
Как говорится: "Рыбак рыбака..."
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41k
albedo 45 минут назад
Террариум единомышленников.
Никого не жалко.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1524 поста (1454 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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