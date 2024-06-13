Фрося и Медведев. Как букмекер в Москве треш-стримершу вокруг пальца обвёл

Время интереснейших историй от BAZA. Букмекер с очень говорящим именем Дмитрий Анатольевич Медведев (нет, другой) обманом забрал у треш-стримерши Фроси более 200 тысяч рублей. А потом 5 тысяч вернул ей в знак благодарности за поздравление с днем рождения.
В декабре 2022 года блогер Дарья Умнова, известная под псевдонимом Фрося познакомилась с 20-летним букмекером Дмитрием Анатольевичем Медведевым, - рассказала BAZA.
Он рассказал девушке, что занимается ставками и помогает людям заработать. По его словам, суть работы в том, что он берет у людей деньги, использует их для ставок на спорт под гарантию 100-процентного выигрыша. Он уверял, что вложения должны окупиться в два раза. Выигрыш Дмитрий обещал отдать за неделю.
Девушка поверила и перевела Дмитрию сначала 40 тысяч рублей, а после этого еще 200 тысяч. На следующий день Фрося поинтересовалась у Дмитрия о выигрыше, на что он ответил, что сумма уже удвоена, но вывести он ее пока не может из-за сложностей в работе платформ. А еще через некоторое время Дмитрий Анатольевчи сказал, что все его аккаунты заблокированы и какое-то время деньги он вернуть не сможет.
Через полгода у Дмитрия Анатольевича был день рождения и он написал Фросе:
Ты единственная, кто поздравил меня с днем рождения
и перевел ей за это 5 тысяч рублей.
Оставшиеся 235 тысяч Фрося оценила как материальный ущерб и пошла в полицию.
Фрося известна своими треш-стримами. Например, она приносила биотуалет в ресторан «Вкусно и точка» и пользовалась им по назначению и делала накладные ногти со своей менструальной кровью. Из-за этого Екатерина Мизулина даже обращалась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.
Жабогадюкинг он такой ...
Источник:
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