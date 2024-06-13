Фрося и Медведев. Как букмекер в Москве треш-стримершу вокруг пальца обвёл

Через полгода у Дмитрия Анатольевича был день рождения и он написал Фросе:

Ты единственная, кто поздравил меня с днем рождения

и перевел ей за это 5 тысяч рублей.

Оставшиеся 235 тысяч Фрося оценила как материальный ущерб и пошла в полицию.

Фрося известна своими треш-стримами. Например, она приносила биотуалет в ресторан «Вкусно и точка» и пользовалась им по назначению и делала накладные ногти со своей менструальной кровью. Из-за этого Екатерина Мизулина даже обращалась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.

Жабогадюкинг он такой ...