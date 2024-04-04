FISHKINET
Сообщество Криминал 2834 поста • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Москве арестовали руководителя одной из крупнейших букмекерских контор России

В Москве арестовали руководителя одной из крупнейших букмекерских контор России

Автор:
04 апреля 2024 16:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Игорь Ляпустин   букмекер   задержание   силовики   ставки   
2168
4
1

Выручка его компании за прошлый год - 24 миллиарда рублей.

Игорь Ляпустин - глава компании «Мелофон». Она занимается организацией и проведением азартных игр и заключением пари.

«Мелофон» владеет букмекерской конторой «Мелбет» и другими торговыми марками: melbet mel mel bet, toto melbet, voltbet и «азарт в твоем сердце». Выручка компании за прошлый год - 24,39 млрд рублей, чистая прибыль - почти четыре миллиарда.

А «Мелбет» входит в десятку крупнейших букмекерских контор России. Это титульный партнёр ФНЛ (второго по значимости российского футбольного дивизиона).

Ляпустин считается одной из ключевых фигур на рынке ставочников. И теперь ему вменяют мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). А это до 10 лет колонии. В суд уже поступило ходатайство о заключении Ляпустина под стражу на время следствия. Вероятно, ближайшие несколько месяцев букмекер проведёт в СИЗО.

Представители букмекерской конторы заявили, что продолжат работать в штатном режиме. Но воздержались от комментариев по поводу задержания Ляпустина.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Игорь Ляпустин   букмекер   задержание   силовики   ставки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Олег Час назад
Есть же хорошие новости! Задолбали, из каждого утюга лезут со своей тупой рекламой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Никита Сергеевич 10 минут назад
Ни одна букмекерская контора не работает честно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
vasilykopkov 23 минуты назад
Все эти конторы занимаются перекачкой денег, мягко выражаясь, не очень умной части населения, в свои карманы. При этом абсолютно законно, с добровольного согласия "жертв" (читай - лохов). Но при этом они платят государству хреналлион налогов. Поэтому никто их не закроет.
Конкретно этот, видимо, не поделился с кем надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Serg2001 57 минут назад
Не бзди Ляпустин!... далее по тексту... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
DuckTales 58 минут назад
Да, эти конторы давно пора перетряхнуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
DuckTales Сергей Попов 4 минуты назад
потом закрыть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2749 постов (2702 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

292538



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 старых и разбитых автомобилей, получивших шанс на вторую жизнь
25 старых и разбитых автомобилей, получивших шанс на вторую жизнь
Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий
Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий
Набирающие популярность в сообществах
Часы, напоминающие о детстве
Часы, напоминающие о детстве
Идеальные клоны собак уже служат в полиции Китая
Идеальные клоны собак уже служат в полиции Китая
Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео)
Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#факты#Прикол#интересное#задержание#интересно#США#кот
#автомобили#машина#в мире#история#аварии#Автовсячина#Китай#позитив#Разное#полиция
#автомир#забавно#люди#ДТП#авто аварии#собака#милота#СССР#подборка#шоу бизнес
Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео) Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео) Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову прямо в здании городской администрации Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову прямо в здании городской администрации В Москве задержали трансгендера и сожителя скандально известного Хилми Фокс В Москве задержали трансгендера и сожителя скандально известного Хилми Фокс Смертельный «Мистер Сидр» могли сделать из жидкости, которую украли со склада МВД Смертельный «Мистер Сидр» могли сделать из жидкости, которую украли со склада МВД «Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей «Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников,... Администраторы Телеграм-канала «Держиморда» задержаны за вымогательство Администраторы Телеграм-канала «Держиморда» задержаны за вымогательство

На что жалуетесь?

Вернуться