В Москве арестовали руководителя одной из крупнейших букмекерских контор России

«Мелофон» владеет букмекерской конторой «Мелбет» и другими торговыми марками: melbet mel mel bet, toto melbet, voltbet и «азарт в твоем сердце». Выручка компании за прошлый год - 24,39 млрд рублей, чистая прибыль - почти четыре миллиарда.

А «Мелбет» входит в десятку крупнейших букмекерских контор России. Это титульный партнёр ФНЛ (второго по значимости российского футбольного дивизиона).