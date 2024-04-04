В Москве арестовали руководителя одной из крупнейших букмекерских контор России

Выручка его компании за прошлый год - 24 миллиарда рублей.
Игорь Ляпустин - глава компании «Мелофон». Она занимается организацией и проведением азартных игр и заключением пари.
«Мелофон» владеет букмекерской конторой «Мелбет» и другими торговыми марками: melbet mel mel bet, toto melbet, voltbet и «азарт в твоем сердце». Выручка компании за прошлый год - 24,39 млрд рублей, чистая прибыль - почти четыре миллиарда.
А «Мелбет» входит в десятку крупнейших букмекерских контор России. Это титульный партнёр ФНЛ (второго по значимости российского футбольного дивизиона).
Ляпустин считается одной из ключевых фигур на рынке ставочников. И теперь ему вменяют мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). А это до 10 лет колонии. В суд уже поступило ходатайство о заключении Ляпустина под стражу на время следствия. Вероятно, ближайшие несколько месяцев букмекер проведёт в СИЗО.
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Представители букмекерской конторы заявили, что продолжат работать в штатном режиме. Но воздержались от комментариев по поводу задержания Ляпустина.
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Конкретно этот, видимо, не поделился с кем надо...